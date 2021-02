Ricciardo: "McLaren es mi mejor oportunidad para ser campeón de F1"

Daniel Ricciardo arranca esta temporada una nueva etapa para él en la Fórmula 1, después de su paso por HRT, Toro Rosso, Red Bull y Renault. El australiano, de 31 años, afronta su 11ª campaña en la categoría con la ilusión renovada y con ganas de todo.

Ricciardo lleva sin ganar una carrera en F1 desde que logró triunfar por primera vez en el GP de Mónaco 2018 con el Red Bull RB14. Aunque sumó dos podios en 2020, el último de ellos en el GP de Emilia-Romagna con Renault, el australiano quiere dar un paso hacia arriba.

"Creo que esta es mi mejor oportunidad de lograr lo que siempre he dicho que era el objetivo. Nunca quise estar en F1 simplemente por estar, quería ser campeón del mundo y aún quiero serlo. McLaren, con la manera en la que han progresado, parece la mejor opción para mí para lograrlo, quizás la mejor que he tenido nunca", aseguró en una entrevista con el diario australiano The Sydney Morning Herald.

"Nunca sabes en esta categoría, pero tengo confianza en que estoy en el lugar adecuado. ¿Podré volver aquí y decir que puedo luchar por un mundial el año que viene? Quién sabe, pero confío en que ahora estoy en el lugar adecuado para intentarlo".

Ricciardo además desliza que su llegada puede darle una oportunidad mejor a la escudería de Woking que la que tuvo en los últimos años con Lando Norris y Carlos Sainz.

"Está claro el camino que McLaren ha seguido para mejorar y siento que McLaren está preparado para que yo sea uno de esos elementos que no han tenido hasta ahora para poder ganar", soltó.

La progresión del equipo británico, asegura el piloto, no pasó desapercibida en el paddock de la F1 y Ricciardo cuenta cómo estuvo en contacto con Zak Brown, CEO de McLaren Racing, desde 2018.

"Hace dos años no tuvieron los resultados y el camino para lograrlo no estaba ahí. Zak fue muy claro en cuanto a que necesitaban modificar varias cosas y fichar a cierta gente clave. Dijo que lo haría y ha cumplido su palabra. Cuando estuve hablando con ellos en 2018, James [Key, director técnico] no había llegado aún y Andreas [Seidl, jefe de equipo], tampoco. No había cimientos suficientes e incluso Zak lo reconoció. Pero todo empezó a cambiar en la segunda mitad de 2019 y mantuvimos el contacto", recuerda.

"En las últimas carreras de 2019, incluso en el paddock, había una sensación entre los pilotos incluso de 'Guau, McLaren está empezando a crecer de manera importante'. Estaban teniendo grandes resultados y había buena dinámica entre ellos, y como rival, lo sentía".

Su primera visita a la fábrica le ha abierto los ojos

Ricciardo ha estado en estas dos últimas semanas trabajando con los que serán sus mecánicos e ingenieros, antes de la presentación del coche el próximo lunes 15 de febrero. El australiano asegura haberse visto impresionado del ambiente y las sensaciones que se respiran en Woking.

"Tras visitar la fábrica de McLaren en las últimas semanas, reunirme con los mecánicos e ingenieros, he visto que hay mucho ajetreo. Hay un sentimiento de equipo con ganas que ha pasado por momentos duros, pero que está resurgiendo. Saben que el éxito puede llegar a corto plazo y lo he sentido desde el primer día que atravesé sus puertas", asegura.

"La sensación de que puedo ayudarles a lograr ese éxito pronto es toda la motivación que necesito. Acabar terceros en el campeonato de Constructores fue algo grande. Quieren más y están listos para dar el siguiente paso y parece realista. Es emocionante ser parte de eso".

Vídeo relacionado