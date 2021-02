"Pérez es lo que necesita Red Bull para no ser el juguete de Mercedes"

Desde la salida de Daniel Ricciardo a finales de 2018, Red Bull no ha tenido un piloto fuerte para acompañar a Max Verstappen en la parte delantera de la parrilla, algo que ha dejado a la escudería en inferioridad de condiciones a la hora de jugar con las estrategias frente a Mercedes, que casi siempre tiene a Lewis Hamilton y a Valtteri Bottas en los primeros puestos.

Para el holandés Doornbos, quien disputó tres grandes premios con Red Bull a finales de la temporada 2006, la llegada del mexicano Sergio Pérez cambiará esa ecuación y dará a Red Bull opciones para pelear las carreras a Mercedes.

"Con Pérez se les abrirá todo un mundo nuevo. No digo que vaya a ser súper rápido de inmediato, no creo que la clasificación sea necesariamente el punto más fuerte de Pérez, pero con 10 años de experiencia en varios equipos ha desarrollado una habilidad para llegar al máximo los domingos cuando lo necesita", dijo Doornbos en una entrevista con Motorsport.com.

"Eso es también lo que buscaba Red Bull, para poder empezar a jugar con Mercedes, en lugar de ser el juguete de Mercedes. Así que ahí es donde se va a notar la diferencia", dice Doornbos, que espera que Red Bull pueda hacer más con la estrategia este año.

"Por otro lado, también puede darse la situación de que se suba y piense: '¡Caramba, qué difícil es conducir esta cosa!' Al igual que sus predecesores tuvieron problemas con él. Pero en ese caso puede recurrir a su experiencia y creo que podrá controlar el coche muy rápidamente. Así que espero mucho de él", agregó.

Cuando se le preguntó si Sergio Pérez está preparado para ser el compañero de Verstappen en las aspiraciones de campeonato del piloto holandés, Doornbos analizó: "Nunca lo admitirá así y creo que eso es algo muy positivo. Un atleta tiene que ser egoísta para llegar a la cima".

"Siempre tienes que pensar que eres el mejor. Es muy raro en el deporte que alguien firme un contrato como segundo piloto, tan descaradamente como Rubens Barrichello en Ferrari, que se conformó con el segundo puesto detrás de Michael Schumacher".

"Pero eso también es un mérito de la categoría. Puedes escribir lo que quieras en el papel, pero muéstralo en la pista. Si Pérez y Verstappen tienen dos o tres fines de semana fuertes en el inicio de la temporada, Red Bull será el último equipo en decir que hay un claro primer y segundo piloto. Si un talento llega a la cima, Red Bull lo apoyará. Que se peleen entre ellos en la pista. Sin tocarse, por supuesto".

De todos modos, Doornbos, quien también disputó algunas carreras con Minardi en 2005, recuerda que Checo está entrando a un equipo formado en torno a Verstappen.

"Red Bull Racing es Max Verstappen. Así que también es un movimiento muy atrevido por parte de Pérez. Al mismo tiempo, era algo que no podía rechazar. Pero espero que una vez que quede claro que es el segundo piloto, Pérez acepte ese papel y haga de su prioridad ganar el título de Constructores para Red Bull. Pero no hasta que esté absolutamente claro. Sin embargo, es lo suficientemente maduro como para reconocer que no tiene ninguna posibilidad real de ganar el título", finalizó.

