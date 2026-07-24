Vídeo: se rompe el nuevo Aston Martin AMR26 'B' de Stroll en la FP1 de Hungría

El esperado debut del nuevo Aston Martin AMR26 'B' en el Gran Premio de Hungría 2026 no comenzó de la mejor manera. A falta de algo más de veinte minutos para el final de la primera sesión de entrenamientos libres, Lance Stroll sufrió una inesperada avería cuando la suspensión trasera de su monoplaza se rompió de forma repentina.

El canadiense rodaba con normalidad y sin haber sufrido ningún toque o salida de pista cuando la suspensión cedió, dejando el coche inutilizado y obligándole a detenerse en la pista tras un trompo, provocando la bandera roja para que los comisarios pudiesen retirar el Aston Martin y permitir que la sesión pudiera reanudarse minutos después.

Vídeo: así fue el momento de la rotura del Aston en la FP1

Las imágenes de la retransmisión evidenciaron que la rueda trasera había quedado completamente desalineada, lo que claramente apuntaba a la suspensión, que ha sido uno de los 16 cambios para este fin de semana en el AMR26.

El equipo de Silverstone deberá analizar el monoplaza para determinar si se trata de un fallo puntual o de un inconveniente relacionado con las nuevas piezas.

La avería supone un contratiempo para Aston Martin tras llegar a Hungaroring con poco tiempo para comprobar todas sus novedades técnicas. Y, además, el equipo dijo que no tenía repuestos debido al arduo trabajo que había sido conseguir dos especificaciones nuevas para esta última carrera antes del parón de verano, por lo que habrá que ver si Stroll tendrá que recurrir a la suspensión trasera anterior para seguir corriendo.

Por otro lado, el equipo sacó a pista a Fernando Alonso en cuanto el semáforo volvió a ponerse de color verde, lo que de alguna manera tranquiliza a los aficionados de Aston Martin, ya que descarta cualquier preocupación respecto a la nueva especificación de la suspensión trasera del AMR26 'B'.