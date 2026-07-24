Vídeo: se rompe el nuevo Aston Martin AMR26 'B' de Stroll en la FP1 de Hungría
El nuevo Aston Martin AMR26 'B' debutó con problemas en Hungría tras romperse sin motivo aparente la suspensión trasera del coche de Lance Stroll.
El esperado debut del nuevo Aston Martin AMR26 'B' en el Gran Premio de Hungría 2026 no comenzó de la mejor manera. A falta de algo más de veinte minutos para el final de la primera sesión de entrenamientos libres, Lance Stroll sufrió una inesperada avería cuando la suspensión trasera de su monoplaza se rompió de forma repentina.
El canadiense rodaba con normalidad y sin haber sufrido ningún toque o salida de pista cuando la suspensión cedió, dejando el coche inutilizado y obligándole a detenerse en la pista tras un trompo, provocando la bandera roja para que los comisarios pudiesen retirar el Aston Martin y permitir que la sesión pudiera reanudarse minutos después.
Vídeo: así fue el momento de la rotura del Aston en la FP1
Las imágenes de la retransmisión evidenciaron que la rueda trasera había quedado completamente desalineada, lo que claramente apuntaba a la suspensión, que ha sido uno de los 16 cambios para este fin de semana en el AMR26.
El equipo de Silverstone deberá analizar el monoplaza para determinar si se trata de un fallo puntual o de un inconveniente relacionado con las nuevas piezas.
La avería supone un contratiempo para Aston Martin tras llegar a Hungaroring con poco tiempo para comprobar todas sus novedades técnicas. Y, además, el equipo dijo que no tenía repuestos debido al arduo trabajo que había sido conseguir dos especificaciones nuevas para esta última carrera antes del parón de verano, por lo que habrá que ver si Stroll tendrá que recurrir a la suspensión trasera anterior para seguir corriendo.
Por otro lado, el equipo sacó a pista a Fernando Alonso en cuanto el semáforo volvió a ponerse de color verde, lo que de alguna manera tranquiliza a los aficionados de Aston Martin, ya que descarta cualquier preocupación respecto a la nueva especificación de la suspensión trasera del AMR26 'B'.
Comparte o guarda este artículo
F1 en DIRECTO: sigue los Libres 2 (FP2) en Hungría con Live Timing
Ferrari empieza mandando en la FP1 de Hungría; el nuevo Aston deja luces y sombras
Análisis: primeras imágenes del nuevo Aston Martin de Newey para Hungría
¡Los 16 cambios del Aston Martin F1 para Hungría! Así es el AMR26 'B'
Aston Martin se saltó el toque de queda en Hungría para el AMR26 'B'
Alonso sorprende en Hungría sobre su futuro: "Tengo contrato, no me muevo"
Últimas noticias
F1 en DIRECTO: sigue los Libres 2 (FP2) en Hungría con Live Timing
F3 en Hungría - Taponen logra la pole por delante de Slater y Colnaghi
Ferrari empieza mandando en la FP1 de Hungría; el nuevo Aston deja luces y sombras
Vídeo: se rompe el nuevo Aston Martin AMR26 'B' de Stroll en la FP1 de Hungría
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios