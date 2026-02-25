Coulthard explica por qué duda del regreso de Checo Pérez a la F1
David Coulthard cree que Valtteri Bottas está más preparado que su compañero de equipo en Cadillac, Sergio Pérez, en la próxima temporada de la F1 2026
David Coulthard ha compartido sus dudas sobre el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1. El escocés afirma que su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas, está mejor preparado para volver.
Cadillac se enfrentará a su gran prueba de fuego el próximo fin de semana en Melbourne: ese día, el equipo disputará su primer gran premio de Fórmula 1. No le falta experiencia. Al volante de los dos coches (aún sin nombre) estarán Sergio Pérez y Valltteri Bottas, que suman 527 carreras en F1.
Tanto Bottas como Pérez perdieron su asiento a finales de 2024. Mientras que Bottas regresó en 2025 como piloto reserva de Mercedes, Pérez se tomó un año sabático para centrarse en su familia. El mexicano indicó entonces que solo volvería si se presentaba la oportunidad adecuada.
"No creo que haya nada malo en los dos pilotos que tienen", dijo Coulthard en el podcast Up To Speed sobre la elección de pilotos de Cadillac. "Basándonos en sus carreras hasta ahora, no es la pareja de pilotos más rápida de la Fórmula 1, pero sí una elección segura. No necesitan novatos que destrocen los coches. Lo que necesitan es ponerse al día con el funcionamiento del equipo, las nuevas normas y ese tipo de cosas. Así que, en realidad, creo que han tomado una decisión inteligente".
Bottas y Pérez, como segundos pilotos de un equipo puntero, tienen un currículum bastante similar. Ambos han disputado más de doscientos grandes premios y tienen experiencia con la presión de un equipo campeón (Mercedes y Red Bull). El finés ha ganado diez carreras, mientras que Pérez solo seis.
Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto: Joe Portlock / LAT Images a través de Getty Images
Papel secundario
Sin embargo, Coulthard cree que Bottas tiene las mejores credenciales en Cadillac: "Creo que Bottas está mejor preparado, porque aporta la información de Mercedes. Ha trabajado con Mercedes durante todo el año pasado, en el simulador y demás".
"Me preocupa un poco Pérez, que realmente ha disfrutado de un año sabático sin hacer nada. No dudo de su compromiso, pero ¿se puede volver a encender el interruptor una vez que se ha apagado?".
Como segundos pilotos de Mercedes y Red Bull ( con Lewis Hamilton y Max Verstappen), Bottas y Pérez tenían principalmente un papel secundario. Ahora ambos tienen la oportunidad de actuar como líderes, pero Coulthard cree que Bottas tiene una ventaja en ese sentido.
"Tienen la edad suficiente para ser profesionales fuera del coche. Saben que deben trabajar por el bien del equipo. Pero no nos engañemos: sus equipos personales, sus mánagers, sus fisioterapeutas y todos los que les rodean".
"El éxito de tu compañero de equipo es tu fracaso", continuó Coulthard. "Tienes que vencer a tu compañero de equipo. Y si tuviéramos que hacer una valoración ahora mismo, creo que Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez, simplemente porque ha estado más activo últimamente", dijo.
