Siete cosas que aprendimos en el GP de Hungría de F1

1. McLaren se complica la vida, y no solo el GP de Hungría 2024 de F1

El equipo McLaren tuvo la posibilidad de firmar un bonito doblete en el Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1, pero se complicaron la vida al entrar a Lando Norris en boxes antes que a Oscar Piastri, con lo que el británico hizo un undercut que lo dejó en el liderato a pocas vueltas del final. Por la radio se escucharon muchos polémicos mensajes, y aunque todo se saldó con la victoria para el australiano, se sufrió más de lo que esperaban después de ver que sus rivales no podían seguirles el ritmo.

No solo se pusieron a sí mismos contra las cuerdas en el circuito húngaro, sino que las órdenes que enviaron a sus pilotos podrían provocar que comience una guerra interna dentro del garaje que, aunque este fin de semana no fue a mayores, será importante saber gestionar en el futuro si quieren ser campeones del mundo. En ese tipo de situaciones necesitan a ambos, como bien indicaron al inglés con su ingeniero, Will Joseph: "La forma de ganar un campeonato no es por ti mismo. Vas a necesitar a Oscar y vas a necesitar al equipo".

2. Lando Norris jugó en equipo, aunque no fue muy inteligente

Las órdenes de equipo en McLaren en el Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1 vinieron tras las decisiones estratégicas para cubrirse de los rivales que venían por detrás, y el gran perdedor quizá fue Lando Norris, ya que se puso en entredicho su deportividad. Durante muchos giros trató de poner presión a su compañero con algunas vueltas rápidas, lo que le sirvió para abrir un hueco de seis segundos que luego se evaporaron para terminar segundo.

El inglés quería la victoria para mirar al título más de cerca, pero no fue demasiado inteligente en su gestión, ya que podría haber dejado pasar a Oscar Piastri mucho antes y, si tenía el ritmo que decía poseer, podría adelantarlo para ser él quien ocupara lo más alto del podio.

3. Los nervios de Max Verstappen siguen como en 2021

Parece que Max Verstappen resolvió sus problemas de nerviosismo que tanto le costaron al inicio de su trayectoria, y tras un duelo fratricida contra Lewis Hamilton en 2021, se vio que no tiene miedo ante nada. Sin embargo, después de tres campañas sin rivales, en 2024 se encuentra de nuevo bajo presión, y se le ven repetidos errores, como ocurrió en el Gran Premio de Hungría, cuando se tocó, precisamente, con el heptacampeón.

En aquella batalla por el título, los accidentes fueron constantes, y parece que en la actualidad se está viendo más de lo mismo porque el neerlandés no sabe cómo defender o atacar con un monoplaza que ya no domina. El holandés busca desesperadamente lo que desea, pero en lugar de conformarse con lo que tiene, a veces experimenta ir más allá, y no le sale precisamente bien.

4. Lewis Hamilton tapa los problemas de Mercedes con el sobrecalentamiento

En el conjunto de Brackley parecía que no tendrían un buen Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1 debido a las altas temperaturas, y peor se pusieron las cosas cuando George Russell cayó en la Q1 de la clasificación. Sin embargo, Lewis Hamilton pudo tapar todos los problemas del monoplaza en un trazado que quizá no se adaptaba tan bien a sus características, y con la estrategia correcta, subió al tercer escalón del podio.

El heptacampeón sumó su segundo centenar de veces entre los tres mejores, y aunque son los cuartos en el mundial de constructores, pueden seguir una dinámica positiva que comenzó con la victoria en el Gran Premio de Austria. Tan solo queda por ver si después de la pausa veraniega serán capaces de dar un paso y pelear de manera constante por los triunfos.

5. La FIA se centra en los alerones flexibles

Aunque muchos se alarmaron al inicio del fin de semana sobre la posibilidad de que la FIA se fijara con más atención en la flexibilidad de los alerones delanteros, Motorsport.com pudo saber que lo que pasará a partir del Gran Premio de Bélgica no cambiará nada del desarrollo de la actual temporada, sino que tiene más que ver con el 2025.

La federación internacional quiere saber cómo se comportan estos importantes elementos en los coches para mejorar poco a poco la competición y que nadie saque ventajas con zonas grises. La intención es observar si se necesitarán modificaciones de cara al próximo año o, si por el contrario, todo continuará como hasta ahora.

6. Sergio Pérez se tambalea y siguen las dudas con su futuro en Red Bull F1

El accidente de Sergio Pérez en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1 fue un flaco favor a sus opciones de continuar con Red Bull. A eso se suman los diferentes malos resultados que el mexicano cosechó en las últimas citas, sobre todo en los sábados, y eso es algo de lo que son conscientes en las altas esferas, como reconocieron Christian Horner y Helmut Marko.

Sin embargo, su remontada hasta la sexta plaza el domingo fue lo necesario para que los responsables de la escudería le felicitaran y dijeran en público que justo era lo que esperaban de él, aunque el fantasma de una posible sustitución incluso antes de que acabe el año con Daniel Ricciardo y Liam Lawson como candidatos, sigue presente, y se tomará una decisión después del Gran Premio de Bélgica.

7. Aston Martin da pasos adelante, aunque todavía falta mucho por recuperar

En Aston Martin tenían muchas esperanzas puestas en la actualización de su monoplaza en el Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1, pero no tuvieron unos resultados demasiado buenos durante el inicio del viernes. Las sensaciones no eran buenas, como se pudo ver con el "buena suerte" que Fernando Alonso lanzó por la radio a su compañero, Lance Stroll, pero durante el sábado lograron entrar en la Q3 con ambos coches, lo que representó el paso adelante.

Los dirigentes de la escudería confirmaron que dieron ese pequeño salto, pero es uno que está todavía muy lejos de lo que desean, que es volver a pelear por los podios, como ocurrió en el comienzo de 2023. En la carrera se tuvieron que conformar con solo un punto del canadiense en una jornada para olvidar desde el punto de vista estratégico para el español, aunque son cosas positivas que solo en el final del año se podrán ver.

