Marko avisa que tomarán una decisión con Pérez tras la próxima carrera

El equipo Red Bull dominó en el comienzo de la temporada 2024 de Fórmula 1, pero eso ya parece algo muy lejano, puesto que McLaren acecha las victorias que en un principio iban a caer del lado austriaco. En la clasificación del Gran Premio de Hungría, los de papaya se hicieron con la pole position, con lo que Max Verstappen se tuvo que conformar con la tercera posición, aunque mucho peor le fue a Sergio Pérez, quien cayó eliminado en la Q1 por un accidente.

El asesor de la escudería, Helmut Marko, atendió a los medios de comunicación, y a Sky Sports F1 se mostró muy poco satisfecho con el resultado de sus pilotos, y dijo: "El coche no tenía el equilibrio que Max [Verstappen] necesita, 46 milésimas es muy poco, pero solo es tercero. No tenemos la confianza en este momento o, permítanme decirlo de esta manera, no podemos arreglárnoslas solos para estar delante de nuevo".

El frío no jugó una buena pasada a los de Milton Keynes, como llegó a reconocer, aunque la atención se centró en las palabras que el responsable del equipo dedicó al estado de forma del mexicano: "Vamos a esperar a la próxima carrera y ya veremos, después veremos juntos qué vamos a hacer".

Aunque esas palabras fueron similares a lo que se dice en el seno de Red Bull durante las últimas semanas, la prueba que Liam Lawson realizó la pasada semana en Silverstone reavivó las esperanzas del neozelandés por escalar a la máxima categoría del automovilismo: "No solo hizo esa prueba, sino que también trabajó mucho en el simulador. Si necesitamos un candidato, él es un candidato".

Sobre lo que esperan de cara a la carrera del domingo en el Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1, Helmut Marko no fue tan positivo como de costumbre, pero cree que podrán hacer cosas importantes si el vigente campeón del mundo gestiona bien las gomas con las altas temperaturas: "Nos adaptamos mejor a las condiciones de calor, puede que el coche también contara en esa dirección".

"Somos optimistas de cara a las tandas largas. Somos especialmente optimistas dado que el desgaste de neumáticos de Max fue mínimo", explicó, aunque en Woking tienen mucha más ventaja. "Tienen dos coches delante, así que si ejecutan bien la estrategia, pueden ponérnoslo más difícil".

