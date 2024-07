Norris admite estar "dolido" pero cree que era "lo justo" para Piastri

Lando Norris admitió que "duele" haber tenido que ceder la victoria del Gran Premio de Hungría a su compañero Oscar Piastri, aunque dijo que era el resultado "justo" después de todo lo sucedido.

El británico no pudo convertir su pole position en liderato tras la primera curva, ya que Piastri le adelantó y Max Verstappen también, aunque éste último tuvo que devolverle la posición por ganar ventaja por fuera de la pista.

Sin embargo, en las segundas paradas en boxes, McLaren paró a Norris dos vueltas antes que a Piastri para defenderse de la "amenaza" de Lewis Hamilton y eso permitió al británico colocarse líder tras hacerle un undercut a su compañero de equipo.

McLaren tuvo que suplicar a Norris que cediese el liderato a Piastri para volver a las posiciones previas a las paradas y Norris se negó hasta que a falta de tres vueltas, casi 20 después de los pitstops, lo hizo.

Cuando se le preguntó si había sido difícil tomar la decisión de dejar pasar a Piastri, Norris respondió: "Fue duro. Creo que sería difícil para cualquiera dejar pasar a alguien cuando vas liderando".

"Obviamente me pusieron en esa posición, me llamaron primero y me dieron la oportunidad de liderar la carrera y de aumentar mi ventaja cómodamente. Lo hice bien, pero también ellos me dieron la oportunidad de hacerl, por lo tanto, creo que era justo devolverle la posición".

"No quiero parecer un piloto injusto. Oscar ha hecho mucho por mí en el pasado y me ha ayudado en muchas carreras. Hoy ha hecho una carrera mejor que la mía, ha salido bien, mejor que yo, porque mi salida ha sido una mierda. Se lo merecía y era lo correcto", dijo.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2ª posición, llega al podio Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pero Norris añadió: "Siempre que vayas a regalar una victoria, dásela a alguien de tu mismo equipo. Sé que no debería haber lidero en primer lugar, que creo que es lo más importante. Pero cuando lideras la carrera y tienes que ceder la posición, duele. Sobre todo porque desde el punto de vista del campeonato de pilotos, cada punto ayuda".

"Sé que estoy muy lejos de Max, lo sé. Nadie necesita decírmelo, pero hoy he tirado o regalado siete puntos. No por cambiar posiciones, sino por una mala salida de nuevo. Así que es duro".

Mientras que Norris admitió estar frustrado por otra oportunidad perdida, señaló el logro de McLaren tras conseguir su un primer doblete desde el GP de Italia 2021, donde acabó detrás de Daniel Ricciardo.

"No quiero dejar olvidar el hecho de que hemos hecho un doblete como equipo. Es un logro increíble de todos, el primero desde Monza, pero creo que el primero por mérito propio, hemos sido rápidos todo el fin de semana, fuimos primero y segundo en la clasificación de ayer, y hemos sido primero y segundo también hoy".

"Es una buena sensación y todo el equipo está muy contento, así que estoy muy orgulloso, contento por el camino que estamos recorriendo. La próxima vez estaría bien repetirlo", concluyó entre risas.

