Verstappen manda a "todos a la mierda" tras su toque con Hamilton

El piloto neerlandés respondió a los que le critican con un que "se jodan" tras la carrera del Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1, después de la reacción que tuvo con la estrategia de Red Bull y su toque con Lewis Hamilton. El vigente campeón del mundo expresó continuamente su frustración por el plan con los neumáticos, y cayó hasta la quinta plaza antes de toda la polémica.

Tras superar a Charles Leclerc, se vio las caras con su viejo rival en la pelea por el título de 2021, y ambos tuvieron un accidente que acabó en una investigación por parte de la FIA. Max Verstappen sintió que estaba fuera del alcance de los líderes, y que el podio sería un resultado ideal, pero no pudo tener un fin de semana demasiado bueno en el circuito de Hungaroring.

Así fue el accidente con Lewis Hamilton: Fórmula 1 Vídeo: ¡Verstappen y Hamilton rememoran 2021 con accidente!

Incluso faltó el respeto a su escudería por la radio al decir: "Se pueden ir todos a la mierda".

El holandés también apuntó a las críticas por su choque con Lewis Hamilton, después de ser objeto de todos los comentarios por lo que ocurrió con Lando Norris en su pelea en el Gran Premio de Austria: "Me echaron mucha mierda, con la gente diciendo que me movía en la frenada. Estoy moviendo mi coche al inicio y luego sigo recto".

"Hoy, en la frenada [Lewis Hamilton] no paraba de moverse a la derecha, por eso también he bloqueado, porque iba a por el adelantamiento, pero he visto que el coche de fuera seguía viniendo hacia mí", dijo. "Si no, ya habríamos chocado antes, tuve que parar el coche, y por eso bloqueé".

El neerlandés explicó sus críticas a la estrategia de Red Bull tras la carrera y consideró que dejarle expuesto al undercut en cada parada, y eso le hizo estar siempre "a contrapié" y sufriendo por adelantar: "No teníamos el ritmo para luchar con McLaren, pero creo que podríamos haber sido terceros".

"La estrategia equivocada me puso en una situación en la que tenía que pelear constantemente con la gente, intentando adelantar, y hoy no funcionó", aseguró. "La pista estaba muy caliente, y en cuanto te acercas a los coches, las gomas se sobrecalientan y toda la ventaja ya no funciona".