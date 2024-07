Las polémicas radios de McLaren F1 con Norris y Piastri en Hungría

Las prolongadas radios con órdenes de equipo de McLaren a Lando Norris para intentar convencerle de ceder el liderato del Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1 a Oscar Piastri se adentraron en territorio polémico. El británico se benefició con un undercut para colocarse en cabeza sobre el australiano, y desde entonces, empezó a abrir hueco para meter más presión a los ingenieros de Woking.

Existía la preocupación de que los McLaren se vieran sorprendidos por la estrategia de Lewis Hamilton, o por un potencial undercut de Max Verstappen, y por lo tanto, querían cubrir eso parando primero con el inglés.

Aquí está la transcripción de las conversaciones entre los respectivos ingenieros, con Tom Stallard llevando la voz cantante por Oscar Piastri, y Will Joseph gestionando la carrera de Lando Norris:

Vuelta 43, Tom Stallard a Oscar Piastri: Creemos que no intentaremos cubrir a Hamilton. Es muy pronto para parar ahora.

Vuelta 43, TS: Oscar, ¿hasta dónde crees que podemos llegar? ¿Podemos llegar a la vuelta objetivo del Plan A?

L43, Will Joseph a Lando Norris: Lando, la diferencia con Hamilton es de 28,5s, creemos que es un poco pronto en este momento. Nos gustaría hacer el objetivo menos cinco a cualquier ritmo que podamos conseguir.

L45, WJ: Lando, oportunidad. El punto de frenada de la curva 2 es bueno, menos ángulo.

El mensaje posterior de Will Joseph a Lando Norris parecía ser una llamada en clave para que se detuviera, y así lo hizo al final de la vuelta 45.

Oscar Piastri, que seguía liderando, se mantuvo al tanto de los movimientos de su compañero de equipo en el pitlane. Tom Stallard le informó a de que Lando Norris completó su última parada para montar los medios, y el australiano iba a poner los mismos neumáticos, pero al final de la vuelta 47 estiró un poco más su tanda, por lo que se le pidió que exprimiera sus gomas.

L46, TS: Lando ha entrado en boxes para cubrir a Hamilton. Gestionaremos esa situación. Mejor ritmo ahora. Mejor ritmo.

L46, TS: Mejor ritmo, no te preocupes por Lando.

Lando Norris también se mantuvo informado y, como Oscar Piastri salió de boxes muy por delante de Lewis Hamilton, McLaren creyó que tenían asegurado el doblete. Por lo tanto, Will Joseph le dijo al británico que hiciera el cambio de posiciones en el momento más oportuno.

L48, WJ: Bien Lando, Oscar acaba de entrar en boxes. Es probable que salga justo detrás de ti. Nos gustaría restablecer el orden a tu conveniencia.

Sin embargo, Oscar Piastri cometió un pequeño error en su vuelta de ingreso a la pista y rozó la grava en la salida a pista y, a diferencia de Lando Norris, fue incapaz de aumentar el ritmo lo suficiente como para acercarse. Tras salir de boxes a dos segundos y medios, el australiano perdió más tiempo.

Will Joseph intentó mantener a raya a Lando Norris y le pidió que empezara a gestionar los neumáticos hasta el final, esperando que su piloto empezara a reducir su ritmo y permitiera a Oscar Piastri acercarse para cambiar las posiciones, además de que el australiano también recibió un mensaje para que empezara a aumentar su velocidad.

L49, WJ: Lando, solo 21 vueltas después de esta, tienes la vuelta rápida actual. Cuida los neumáticos.

L51, TS: Vale, Oscar, una vez que llegues a Lando intercambiaremos la posición. Pero queremos evitar que Lando tenga que ceder mucho tiempo de carrera.

En esta coyuntura, Max Verstappen acababa de entrar en boxes y cayó por detrás de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, mientras que los McLaren se alejaban. Perder tiempo con ellos seguía siendo preocupante pero, a medida que se hacía evidente que tenían ritmo para conservar el doblete, Will Joseph empezó a pedir a Lando Norris el cambio de posición una vez más.

El británico, quizá reflexionando sobre los incidentes que tuvo a lo largo del año, no estaba dispuesto a ser muy comunicativo, y sugirió que el equipo debería haber hecho bien el orden de las paradas para conservar las posiciones.

L53, WJ: Lando, comprobación de radio por favor.

Sí, alto y claro.

WJ: Bien, guarda los neumáticos en curva 4 y 11 por favor.

L56, WJ: Necesitamos que guardes neumáticos, y queremos dejar pasar a Oscar.

LN: Um, bueno, deberías haberle parado primero entonces, ¿no?

No importa.

Sí importa. Para mí, tal vez.

Después de ese enfrentamiento, Will Joseph se mostró desesperado por la radio mientras que su piloto no cedía. Seguía preocupado por el estado de los neumáticos medios y se lo recordaba con frecuencia, al tiempo que intentaba apelar a la conciencia de Lando Norris, pero el británico, en cambio, replicó que todo lo que tenía que hacer Oscar Piastri era alcanzarle.

L57, WJ: Lando, seguimos pensando que estás usando demasiado los neumáticos, curva 4 y 11, y los traseros a la salida de la curva 6, curva 9. Oscar está 3,5 [segundos por detrás], sé que harás lo correcto.

L59, WJ: Curva 4, Curva 11. Se va a poner aburrido.

L61,WJ: Bien, Lando, quedan 10 vueltas. Creemos que ambos coches están usando demasiado los neumáticos. Acuérdate de todas las reuniones que tenemos los domingos por la mañana.

LN: Sip, dile que se ponga al día entonces por favor.

Entonces llegó la conversación. Lando Norris estaba más de cinco segundos por delante, después de haber establecido una serie de vueltas rápidas. Will Joseph, quizá mostrando preocupación por la armonía del equipo, se lo dijo, pero los pilotos rara vez se preocupan y solo piensan en lo individual.

Will Joseph replicó que si Lando Norris quería ganar el título de 2024, necesitaría el apoyo del equipo, con Oscar Piastri como apoyo.

Incluso el imperturbable australiano empezó a preguntarse si su compañero iba a jugar en equipo. Tom Stallard se aseguró de que todo estuviera bajo control, y Will Joseph finalmente acorraló a Lando Norris para que redujera la velocidad al final de la vuelta 67 y permitiera a los pilotos intercambiar posiciones.

L64, WJ: Lando, no puede alcanzarte. Has demostrado tu velocidad y realmente no importa.

Lleva neumáticos mucho más rápidos. Quiero decir, habría tratado de hacer un undercut de todos modos, si no lo hubiera hecho habría conseguido...

WJ: Hicimos esta secuencia de paradas por el bien del equipo.

LN: Sí, y estoy luchando por este campeonato.

WJ: Estoy tratando de protegerte, amigo. Estoy tratando de protegerte.

L66, WJ: Lando, cinco vueltas para el final. La forma de ganar un campeonato no es por ti mismo. Vas a necesitar a Oscar y vas a necesitar al equipo.

L67, OP: Cuanto más dejemos esto, más arriesgado será.

TS: No te preocupes, Oscar, lo estamos gestionando.

WJ: Si hay un coche de seguridad ahora, hace esto muy incómodo. Por favor, hazlo ahora.

Finalmente, Lando Norris le dejó pasar y se mantuvo a rebufo de su compañero durante unos instantes antes de volver a colocarse segundo, aunque claramente agraviado por la decisión, parecía haberse calmado y aceptó la decisión.

L68, LN: Sí, no hace falta que digas nada.

Oscar Piastri terminó el trabajo para conseguir su primera victoria en Fórmula 1, e incluso se disculpó por haber dificultado las órdenes de equipo debido a su salida de pista antes de la parada y a su velocidad al final.

L70 TS: Bien hecho, Oscar, bien hecho, bandera a cuadros. Bien hecho, amigo. Muy bien.

OP: Sí, gracias a todos, muchas gracias, gracias por la coordinación. Lo siento, he hecho el cambio un poco más doloroso de lo necesario, pero gracias, os lo agradezco. Máximos puntos. Muy buen fin de semana. Huh. Primera victoria en F1. Gracias a todos.

L70 LN: Bien hecho, buen 1-2, buena suma de puntos. Felicidades a todos. Bien merecido.

Como dije esta mañana, amigo, muchas más oportunidades.

