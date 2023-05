Las principales consecuencias de la cancelación de la F1 en Imola

Los equipos de Fórmula 1 coinciden en que la decisión de cancelar el GP de Emilia Romagna fue la correcta en medio de la catástrofe de las inundaciones que afectan a Italia.

Pero mientras el personal ahora podrá disfrutar de un inesperado fin de semana libre, en lugar de lo que iba a ser el inicio de un duro triplete (con el GP de Mónaco y GP de España), es erróneo pensar que los equipos pueden aparcar sus pensamientos competitivos durante unos días más.

El repentino cambio en el calendario provocado por la no celebración de Imola desencadena un buen número de consecuencias y complicaciones para todos, lo que probablemente provocará algunas discusiones en las fábricas de los equipos esta semana.

He aquí algunos de los principales factores en juego.

El repentino dilema de la actualización de los coches de F1 2023

El inicio de la temporada europea en Imola iba a ser el momento perfecto para que los equipos introdujeran las importantes mejoras en las que han estado trabajando durante varios meses.

Se había hablado mucho de los planes de Mercedes, que iba a introducir nuevos pontones, suelo y suspensión delantera en el W14 para ayudar a mejorar las posibilidades de Lewis Hamilton y George Russell.

Pero en el resto de la parrilla, Ferrari también había planeado originalmente una nueva suspensión trasera, AlphaTauri traía un nuevo suelo y Alfa Romeo también quería realizar algunos ajustes importantes en su coche para volver a la lucha por los puntos.

Como el fin de semana de Imola parecía perdido incluso antes de que se conociera el alcance de las inundaciones, Ferrari ya había aparcado su plan de estrenar la suspensión trasera, ya que consideraba que sería mejor esperar hasta el Gran Premio de España del mes que viene.

Sin embargo, para el resto de escuderías, la pérdida de Imola provocará algunas discusiones sobre el momento exacto en el que introducirán sus mejoras.

La próxima carrera en Mónaco es única, ya que el circuito urbano de Montecarlo, estrecho y revirado, no es el lugar ideal para obtener información sobre las mejoras aerodinámicas y de maniobrabilidad aportadas por los cambios en el coche.

También supone un riesgo mucho mayor de accidentes, que podrían destruir las piezas nuevas y dejar a los equipos en la estacada durante las próximas semanas.

Los ingenieros tendrán que considerar en los próximos días si ir con las mejoras en Mónaco - y si las piezas son más rápidas, entonces no tiene sentido esperar - o aguantar un fin de semana más hasta llegar al circuit de Barcelona-Catalunya.

¿Y ahora qué pasará con el formato de clasificación que iba a probar la F1 en Imola?

Se suponía que el fin de semana de Imola iba a ser primera prueba de las nuevas normas de asignación de neumáticos destinadas a mejorar la sostenibilidad en la F1. La reducción del número de juegos disponibles para los pilotos (de 13 a 11), además de un cambio en los compuestos asignados, parecía que iba a cambiar las cosas.

Además de obligar a los pilotos a utilizar compuestos específicos en la clasificación (el duro en la Q1, el medio en la Q2 y el blando en la Q3), las normas pretendían garantizar que los equipos dispusieran también de más juegos para la carrera, lo que debería haber contribuido a abrir las posibilidades estratégicas.

La cancelación de la carrera de Emilia Romagna significa que la primera prueba de la nueva normativa de neumáticos tendrá lugar en el Gran Premio de Hungría, poco antes de las vacaciones de verano. El circuito de Hungaroring iba a ser el segundo escenario para la prueba.

Sin embargo, la pérdida de Imola significa que la F1 sólo va a tener una oportunidad de probar la nueva normativa, y es probable que se produzcan discusiones entre Pirelli, los equipos y la FIA sobre si debería haber otra oportunidad más adelante.

El reglamento deportivo para 2023 deja claro que, lo que se conoce como Asignación Alternativa de Neumáticos (ATA), puede tener lugar en "hasta" dos eventos. Si Imola no se celebra, la puerta está abierta a otra sede más allá de Hungría si hay interés.

¿Cómo influirá en la asignación de motores y cajas de cambios la cancelación de Imola?

Hubo un tiempo en el que el reglamento de la F1 ofrecía una unidad de potencia extra si el calendario de F1 superaba un determinado número de carreras.

Pero finalmente se eliminó debido a la preocupación por las consecuencias financieras imprevistas que podrían sufrir los fabricantes y los clientes si una carrera extra obligaba a todo el mundo a fabricar una unidad de potencia más.

Ahora, la asignación de motores para las unidades de potencia se establece para toda la temporada, por lo que la cancelación de la prueba de Imola no tendrá ningún impacto en los distintos componentes permitidos a los equipos (y que, de todos modos, se incrementó recientemente debido a la presión provocada por la clasificación de las carreras al sprint).

Sí hay un límite de carreras para las cajas de cambios, ya que su uso puede abrirse si la F1 alcanza un cierto número de carreras.

Para 2023, sin embargo, el límite para permitir a los equipos usar cinco cajas de cambios, cassettes y otros componentes se establece en 24 carreras, por lo que lo que ha sucedido con Imola tiene cero impacto en términos de poner en duda cuántas piezas se pueden utilizar. Los equipos dispondrán de cuatro para la presente temporada.

Las implicaciones económicas de perder una carrera para los equipos de F1

Para muchos equipos, operar bajo el límite de costes de la Fórmula 1 puede ser todo un reto, y a menudo se enfrentan a quebraderos de cabeza para asegurarse de que no lo superan accidentalmente.

Como dijo una vez el jefe de Mercedes, Toto Wolff: "Si te pasas, cada 10.000 euros importa".

Así que, dado que el nivel del límite de costes se basa en el número de carreras de la temporada, a primera vista perder el Gran Premio de Emilia Romagna podría suponer un pequeño problema para los equipos si estuvieran justo en el límite.

Dado que las escuderías pueden gastar 135 millones de dólares (124 millones de euros) por 21 carreras y 1,1 millones de euros más por cada carrera extra, un calendario de 23 carreras (con Imola) serían 137,4 millones de dólares (127 millones de euros), mientras que un calendario de 22 carreras sin Imola supone un límite de 136,2 millones de dólares, 126 millones de euros.

Sin embargo, las normas de la F1 han previsto la posibilidad de que cambios de última hora en el calendario afecten a los presupuestos de los equipos.

El Reglamento Financiero establece que una carrera se tendrá en cuenta para el recuento final si se cancela menos de tres meses antes del inicio propuesto de la competición.

Eso significa que los equipos seguirán teniendo el mismo límite básico de 127 millones de euros como si se hubiera disputado Imola.

El impacto de la cancelación de Imola en los ingresos por derechos comerciales de la F1

Stefano Domenicali, Director General de la Fórmula 1, y Mohammed bin Sulayem, Presidente de la FIA

Aunque la introducción del límite de costes de la F1 ha ayudado a controlar los presupuestos de los equipos, y significa que ya no luchan regularmente por la supervivencia, no significa que no se preocupen por los beneficios.

Así que, como una buena parte de los ingresos de la F1 proceden de las tasas de organización de carreras, la cancelación de cualquier carrera podría tener consecuencias en sus ganancias a final de año.

La forma en que se canceló Imola, por causas de fuerza mayor, significa que los promotores de la carrera de Emilia Romagna no se verán obligados a seguir pagando su cuota de este año. Se entiende que esa cantidad ronda los 18,5 millones de euros.

Dado que los equipos reciben una parte de los beneficios totales del año de la F1, la pérdida de la carrera hará que reciban menos de lo que quizás habrían previsto. Sin embargo, será una cantidad relativamente pequeña en el panorama general - y se verá ligeramente compensada por algunos costes reducidos en términos de gastos de funcionamiento del coche y el kilometraje no utilizado durante el fin de semana de Imola.