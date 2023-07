Las conclusiones positivas que Ferrari sacó de su último mal resultado

Charles Leclerc ha logrado dos podios en las diez primeras carreras, mientras que Carlos Sainz aún tiene que estrenarse los domingos. Los números de Ferrari están muy por detrás de lo que habrían imaginado, y de hecho ya admiten que el foco está puesto en 2024.

Después del GP de Austria en el que Charles Leclerc fue segundo (el día anterior Carlos Sainz había sido tercero al sprint), se esperaba mucho más de Ferrari en el GP de Gran Bretaña, pero finalmente estuvieron por detrás de varios equipos, a la cola de esa fila de perseguidores de Red Bull, cerrando las posiciones de puntos.

Al preguntarle por sus sensaciones tras esa carrera de Silverstone, Vasseur sin embargo vio el vaso medio lleno y señaló un aspecto positivo: "Es difícil decir, cuando acabas noveno y décimo, que hemos hecho un buen trabajo. Pero en general, creo que es cierto que teníamos mucha menos degradación, ese era nuestro principal problema al principio de la temporada, y esta vez no fue así. Quizás nos faltó ritmo en comparación con los Mercedes, pero no degradación. Y en cuanto al ritmo, quizás el coche es un poco inestable con el viento. Sabíamos de antemano que Silverstone podía ser difícil para nosotros. Pero donde más perdimos fue con el coche de seguridad".

Vasseur siempre ha defendido que más que ritmo puro, Ferrari buscaba cambiar la dirección de desarrollo de su coche. Esa lectura positiva llevó a preguntar dónde cree el francés que deben centrarse, y contestó: "Al final es rendimiento, pero no es sólo pura carga aerodinámica y demás. Por supuesto, al final nos fijamos en el rendimiento. Y seguiremos en esta dirección".

Y respecto a en qué áreas han mejorado más, el director de Ferrari explicó: "Claramente hemos mejorado en nuestra mayor debilidad de principio de temporada, la inestabilidad, la consistencia. En clasificación habímos sido capaces de luchar por la pole position en Bahrein. Mejorar en clasificación no era el objetivo, no dimos un gran paso adelante, pero la consistencia en carrera sí dejó claro que hemos dado un paso adelante".

En Silverstone, el Ferrari fue sensible al viento, y Vasseur dijo: "El viento era extremo y fue igual que en Miami, pero el rendimiento esta vez fue mucho mejor que en Miami. Porque creo que estamos centrados en eso en el desarrollo. Obviamente que el coche era inestable, sí, no sé si más que los demás. Parece que sufrimos mucho, tal vez un poco más que otros, cuando estamos en un tren de DRS [rodando en tráfico]. Pero no deja de ser una característica del coche".

Respecto al coche que sorprendió, y que de hecho ha provocado que Mercedes lo revise con atención (el McLaren), Vasseur se mostró impasible, y no cree que el camino sea copiar lo que han hecho otros equipos, como sugiere que hicieron en McLaren: "Tenemos que estar centrados en nosotros mismos no pensar en los demás, tomar diferentes caminos. Creo que tenemos que apretar en esta dirección".

"Queremos tener en cuenta que la carrera anterior fuimos segundos y pudimos hacer un trabajo mejor que en la última. Sinceramente, se trata más de sacar lo mejor del coche que tenemos que de cambiar por completo el desarrollo del monoplaza o sus piezas", concluyó.