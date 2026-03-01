Vettel revela cuándo dejó de vivir obsesionado con ganar en F1

Sebastian Vettel ha afirmado que su idea del éxito ha cambiado con el tiempo, pasando de perseguir el próximo trofeo o cheque a estar "en paz" y tratar bien a los demás. Hablando en el Sharjah Entrepreneurship Festival, el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 explicó cómo el ciclo implacable del deporte puede hacer que incluso los títulos parezcan efímeros.

El alemán, de 38 años, se retiró del campeonato al final de 2022 tras disputar 299 grandes premios, dejando un palmarés que incluye 53 victorias y 57 pole positions en sus etapas en BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari y Aston Martin.

Al hablar sobre cómo mide el éxito, Vettel admitió que ya no lleva esas cifras como una medalla. En su lugar, se centra en lo que considera el significado más profundo de la vida.

El mensaje de Vettel fue que el ritmo acelerado de la Fórmula 1 puede hacer que incluso los momentos más importantes se sientan temporales, porque el trabajo de preparación para la siguiente carrera comienza antes de que haya terminado el ‘debrief’ de la anterior.

En la primera parte de su carrera, Vettel describió su mentalidad como la de alguien que siempre perseguía la siguiente victoria. Ese enfoque le dio resultado durante su etapa en Red Bull, donde logró cuatro títulos mundiales.

Cuando llegó a sus últimas temporadas, primero con Ferrari y después en Aston Martin, su idea del éxito empezó a evolucionar.

"Mi sueño siempre fue uno [título]. Luego, de manera natural, vas otra vez y llega la siguiente carrera. Es una pena, porque no disfrutas tanto el momento ya que la próxima carrera está por venir y estás tan centrado en la siguiente, en repetirlo", dijo Vettel.

Foto de: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

"Más adelante en mi carrera me di cuenta de que había tenido el privilegio de disputar tantas carreras y de trabajar, en su mayoría, con personas muy talentosas. Los trofeos y los campeonatos son una cosa, y es lo que la gente ve y valora como éxito, pero con el tiempo redefinir lo que significa el éxito. No he dejado puentes quemados, he hecho muchos amigos, he vivido grandes experiencias con personas, y son ese tipo de historias las que realmente te definen más que lo que hiciste o lograste en un momento determinado".

Y añadió: "Cuando era joven todo giraba en torno a los trofeos porque quería conseguir el más grande y quería ser el mejor. Más adelante en mi carrera pones las cosas un poco más en perspectiva, y ahora una persona exitosa para mí es alguien que está en paz consigo mismo o misma, que está satisfecho, que trata a los demás con respeto y que se encuentra en un lugar feliz haciendo algo que le llena; cuando sientes: ‘OK, eso es lo que él o ella está persiguiendo y ese es el propósito que busca’. Eso no se premia a menudo, no tanto como ‘aquí está tu trofeo, ganaste el primer premio’, o ‘aquí tienes un cheque y has ganado tanto dinero’. Esas son las cosas que la sociedad parece ver más como éxito".

Vettel también rechazó la idea de que el éxito esté definido por el dinero, argumentando que los trofeos y la riqueza no tienen el significado que la gente suele asumir.

"No creo que [el éxito sea igual a dinero]. Puedo hablar desde el punto de vista profesional, habiendo ganado un par de trofeos, que se quedan contigo en el sentido de que están en tu casa, donde decidas colocarlos, pero en algún momento pasas por delante de ellos y, no quiero decir que ya no te des cuenta, pero la vida trata de muchas más cosas".

"Mirando atrás, el viaje es lo que realmente me quedo más que el trofeo. Si al final tienes el privilegio de tener también el trofeo en tus manos, es una gran sensación, especialmente en el deporte, vivir eso con todo el equipo y como atleta. Pero sí, hay mucho más que eso", concluyó Vettel.