Verstappen vuelve al podio: por qué su agresividad es la verdadera arma de Red Bull F1

Hay un dato que da que pensar. Después de los dos pilotos de Mercedes, que han tenido el coche de referencia de este mundial, Max Verstappen es el piloto con más podios en la temporada 2026 junto a Lewis Hamilton: cinco cada uno, uno más que Charles Leclerc.

Este elemento se presta a una doble lectura, referente a la solidez del neerlandés y las ocasiones perdidas por Ferrari, sobre todo en esas pistas que, sobre el papel, debían ayudar al SF-26.

La FIA ha decretado el motor Red Bull como el mejor térmico de la parrilla, aunque esto no refleja plenamente el valor global del motor, sobre todo en un reglamento en el que el componente eléctrico tiene un peso tan relevante. De hecho, ya desde el viernes quedó claro cómo el RB22 sufría en términos de velocidad punta respecto a la competencia.

El coche tendía a rebotar y deslizar, una condición que no solo obliga a retrasar el momento en el que se puede volver a pisar el acelerador, sino que también lleva a consumir más energía de la debida en tracción. En una pista donde la energía en clasificación había estado fuertemente limitada, este aspecto se convierte en un boomerang, sobre todo para un equipo que nunca ha ocultado sus dificultades en los trazados con pocos MJ.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La noticia positiva fue que, por el contrario, ciertos problemas se volvieron menos evidentes en ritmo de carrera, donde hubo más energía disponible, hasta el punto de que ya el viernes también Liam Lawson con el otro RB22 mostró un buen nivel en tanda larga. Una tendencia que se confirmó el domingo, pese a que una serie de pequeños inconvenientes condicionó la carrera: de hecho, ya después de pocas vueltas, Verstappen había señalado algunas dificultades en la parte trasera de su monoplaza.

Atacar enseguida a los Mercedes fue la clave

Según las mediciones de Pirelli, entre el neumático medio y el duro no había una diferencia de agarre tan clara, pero Verstappen aprovechó de manera excelente ese pequeño extra de adherencia al inicio de la carrera para inquietar a George Russell e incluso tomar el mando de la carrera. Este fue su momento clave: el neerlandés pasó inmediatamente al ataque enganchándose al tren de cabeza de forma muy agresiva, mientras que los demás por detrás quedaron envueltos en duelos que les costaron un tiempo precioso, especialmente Hamilton y Oscar Piastri.

"Creo que fue bastante claro durante la carrera que simplemente no conseguimos seguir el ritmo de la entrega de potencia de los coches motorizados por Mercedes, y eso, obviamente, es muy duro en una pista como Monza. Cuando la gente pasa a tu lado a toda velocidad como si fueras una tortuga. Así que me tiraba por el exterior en la frenada para atacar, el coche era bueno en frenada y eso ayudó. Intento maximizar lo que puedo", dijo Verstappen el domingo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Naturalmente, el multicampeón no tenía el ritmo para aguantar mucho tiempo la comparación con los Mercedes, en particular por el delta de velocidad en las rectas ya evidenciado el viernes, pero haber forzado al principio para encontrarse en el grupo de cabeza tenía otro beneficio además del rebufo. Mantenerse por debajo del segundo de diferencia daba la posibilidad de desbloquear medio MJ extra de energía con el modo adelantamiento, una gran ayuda teniendo en cuenta que, también en carrera, la cantidad de carga recuperable en la batería era inferior a la de otros grandes premios.

"Naturalmente, con el modo adelantamiento parecía prometedor, pero en cuanto me puse en cabeza fue dificilísimo defenderse. Y ese fue un poco mi problema durante toda la carrera. Incluso cuando hubo el VSC, entramos en boxes, teníamos neumáticos mejores, y pude adelantar a los otros coches", añadió Max.

Incluso con neumáticos mejores, no fue sencillo escaparse

Este tema, sin embargo, también se puede leer al revés. Cuando Andrea Kimi Antonelli pasó a liderar la carrera, hubo un momento en el que Verstappen ya no tenía la energía para aguantar el ritmo de los dos pilotos de delante, acabando a más de un segundo. Fue el tramo más complicado y, aun con los Mercedes metidos en el duelo, Verstappen llegó a estar a dos segundos, pero la ventaja sobre los perseguidores, que a su vez luchaban entre ellos, le permitió gestionar y hacer efectiva la parada en boxes bajo VSC.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Pero también hay un segundo punto. Si en ataque el modo adelantamiento ayuda, para un Red Bull que no tuvo grandes velocidades punta durante todo el fin de semana, poder defenderse sin rebufo o boost se vuelve difícil y, no por casualidad, el #3 necesitó varias vueltas para deshacerse de los dos McLaren. "En cuanto los demás activan el modo adelantamiento, tienen más potencia que nosotros y no conseguimos defendernos, incluso con neumáticos mejores. Así que también me llevó un tiempo deshacerme de los McLaren".

Sin embargo, el quinto podio de la temporada de Verstappen es un impulso (y una sorpresa) bienvenido. No solo después de las quejas del sábado, sino naturalmente también tras su abandono por accidente en Zandvoort a causa de un incidente que lo dejó fuera de juego muy temprano. "Para nosotros, estar en el podio después de un fin de semana muy difícil en Zandvoort, donde el coche no era realmente de mi agrado, es positivo".

"Conseguimos hacer un cambio de rumbo excelente del viernes al sábado y el coche estaba definitivamente en una ventana de funcionamiento mejor. Pero todavía tenemos varios detalles y áreas en las que sabemos que debemos mejorar, además de la obvia entrega de potencia en las rectas".

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