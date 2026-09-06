Por qué Mercedes no paró a Russell en el VSC que decidió la victoria en Monza

La sensacional victoria de Andrea Kimi Antonelli desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Italia fue fruto de una gran actuación, aunque quizá también contó con una pequeña ayuda de la estrategia y de un oportuno coche de seguridad virtual.

El italiano fue el único piloto de Mercedes que realizó una parada en boxes durante la carrera y acabó imponiéndose a su compañero de equipo y rival por el campeonato, George Russell.

Mercedes dividió las estrategias de sus pilotos y montó neumáticos medios a Antonelli después de la bandera roja inicial. Era la única opción que tenía el italiano para llegar hasta el final sin detenerse, después de haber comenzado la carrera con duros. Russell, por su parte, arrancó con medios y cambió a duros cuando la carrera fue detenida tras el accidente de Charles Leclerc, permaneciendo con ese compuesto durante el resto de la prueba.

En el caso de Antonelli, Mercedes aprovechó la oportunidad para montarle neumáticos duros cuando la detención de Lance Stroll provocó un coche de seguridad virtual en la vuelta 27.

Para entonces, Antonelli ya había remontado a través del pelotón y estaba luchando con Russell por el liderato, aunque Mercedes le pidió que no atacase a su compañero después de la fase inicial de la batalla, permitiendo así que ambos intentasen abrir una diferencia respecto a Max Verstappen.

Entonces llegó la llamada a boxes para Antonelli. Y aunque el italiano pudo regresar a pista y adelantar posteriormente a su compañero gracias a unos neumáticos más frescos, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, explicó que ni siquiera el propio equipo sabía qué estrategia terminaría siendo la mejor.

"No sabíamos cuál era la mejor estrategia", explicó a los medios, entre ellos Motorsport.com, después de la carrera. "En ese momento, el sistema decía que la estrategia a una parada [de Russell] acabaría por delante. La de dos paradas se acercaría hacia el final, pero no llegaría a alcanzarle. Eso era lo que decía el software".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"También era lo correcto dividir las estrategias porque no sabíamos cuál iba a ser la mejor. En la reunión de la mañana dijimos que el neumático duro iba a durar para siempre. Podías empezar con él y terminar con él, y con George se pudo ver que efectivamente era un neumático eterno, pero no tenía el rendimiento del medio".

La decisión de detener a Antonelli se tomó pese a que el propio piloto había informado de que sus neumáticos se encontraban en buen estado.

"No hablamos con Kimi sobre la parada", confirmó Wolff. "Le preguntamos por el estado del neumático y dijo: 'Bueno, en realidad está bien', pero estaba claro que habíamos visto abrasión, creo que en el coche de Lewis. También vimos algo de abrasión en un McLaren. Así que era lo correcto. Por eso tampoco hizo falta una gran discusión".

"Pero, dicho esto, Kimi fue capaz de sacar 35 o 40 vueltas de ese neumático de manera consistente, y eso sin duda habla de su habilidad".

El propio Russell considera que tenía ritmo suficiente para ganar la carrera si Antonelli hubiese permanecido en la misma estrategia.

"Me habría encantado continuar con la misma estrategia", explicó durante la rueda de prensa posterior a la carrera. "Porque sentía que estaba en una buena posición en esa batalla. Sabía exactamente qué tenía que hacer con la gestión de la energía para defenderme, pero también cuándo atacar y hacer esos adelantamientos, y había trabajado mucho en la preparación de la carrera en ese aspecto".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Entonces, por supuesto, cuando apareció el VSC, lo hizo en el momento perfecto para que los pilotos apretasen el gatillo y entrasen en boxes".

Preguntado sobre si había considerado detenerse para montar neumáticos nuevos en ese momento, Russell respondió: "No. De hecho, pensaba que los pilotos que venían detrás de mí también se quedarían fuera, pero estoy seguro de que el equipo estaba bastante nervioso en el muro viendo nuestra batalla y probablemente estaban bastante contentos de mandarnos por estrategias diferentes".

"Cuando además teníamos a Max metido en la pelea, desde el punto de vista del equipo cubres ambos escenarios. Así que hoy Kimi hizo un gran trabajo".

"Yo llevaba el neumático duro y Kimi el medio. Así que, si alguno de los dos tenía que parar, iba a ser Kimi. Y por eso me molestó un poco el momento en el que apareció ese VSC, porque creo que habría sido difícil para los que llevaban el medio competir contra cualquiera que estuviese con el duro".

"Pero eso no resta absolutamente nada a la actuación de Kimi. Habría sido muy interesante ver cómo se habría desarrollado la carrera si no hubiese aparecido el VSC".

Después de la carrera de Monza, Russell está a 66 puntos de Antonelli en el campeonato.