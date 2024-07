Cómo un correo provocó el regreso de Ford a la F1 con Red Bull

Ford ha revelado que el detonante de su regreso a la Fórmula 1 con Red Bull fue un correo electrónico inesperado que envió al jefe del equipo, Christian Horner.

El fracaso de las conversaciones de Red Bull con Porsche en el verano de 2022 llegó en el momento perfecto en el que Ford se planteaba la posibilidad de regresar a la F1, atraída por la creciente popularidad del Gran Circo y el atractivo del reglamento técnico de 2026.

Pero, en medio de unas preguntas sobre la inversión necesaria para crear su propia unidad de potencia, o incluso comprar un equipo, el director global de deportes de motor de Ford, Mark Rushbrook, pensó que no había nada que perder en cuanto a escribir a Red Bull para ver si después de la ruptura de sus negociaciones con Porsche había alguna posibilidad de llegar a un acuerdo. Y, después de averiguar la dirección de correo electrónico de Horner, fue un mensaje suyo el que puso en marcha los acontecimientos que desembocaron en su actual asociación.

Esta semana, Rushbrook habló en la fábrica de Red Bull en Milton Keynes sobre los avances del proyecto y reveló las extrañas circunstancias en las que se iniciaron las conversaciones.

"Para nosotros, estábamos en ese viaje de: La Fórmula 1 es el lugar adecuado, pero ¿cómo vamos a entrar?", dijo Rushbrook. "Hablamos con diferentes equipos. Pensábamos hacer nuestro propio programa de unidades de potencia, de forma independiente".

"Cuando quedó muy claro, al menos por lo que veíamos desde fuera, que no iban a llegar a un acuerdo con Porsche, conseguí la dirección de correo electrónico de Christian, le envié un correo y le dije: 'Oye, ¿quieres hablar?'".

"Me subí a un avión para venir aquí y a los 20 minutos de esa conversación dije 'bien, aquí está la base para una asociación que va a funcionar'. Salí de la reunión, llamé a Jim Farley [Consejero Delegado de Ford] y a partir de ahí todo se aceleró", explicó.

Lo último sobre el motor Red Bull-Ford: Fórmula 1 Exclusiva: Ford da los primeros datos sobre el motor Red Bull F1 de 2026

Jim Farley, Consejero Delegado de Ford, Mark Rushbrook, Director del equipo Ford y Red Bull Racing, Christian Horner. Foto de: Red Bull Content Pool

Christian Horner dijo que el correo electrónico de Rushbrook fue muy oportuno porque, aunque Red Bull de encontrar un fabricante-socio para su proyecto de motor, tenía que ser en los términos adecuados.

"Pasamos por un proceso en el que vimos que sería mucho mejor estratégicamente para nosotros asociarnos con un OEM, porque como fabricante independiente, pierdes las ventajas que Ferrari o Mercedes u Honda", dijo Horner.

"Pasamos por un proceso y llegamos a la conclusión de que un cambio en la propiedad no era la ruta correcta para el negocio, y entonces me senté con Mark, que me dijo que Ford estaba explorando un regreso a la F1. Fue como, 'bueno, estamos considerando hacer esto, este es nuestro plan'. Así que sucedió todo muy, muy rápido".

Horner también se refirió a un momento durante una reunión a finales de 2022 en la que se le dio una clara señal visual de lo dispuesta que estaba Ford a entrar en la F1.

"Fuimos a una reunión en Dearborn de camino a Brasil, y nos reunimos con Mark, Bill Ford y Jim", recordó Horner. "Pensé que estábamos en buena onda cuando Jim entró en la reunión con una gorra de Sergio Pérez".

"Se podía sentir que había entusiasmo, un entusiasmo real desde lo más alto de la empresa, desde Bill Ford, que estaba tan entusiasmado con volver a la Fórmula 1, y Jim, que es un apasionado".

"No queremos deciros cómo tenéis que hacer vuestros negocios, pero queremos que esto sea una asociación real, y fue una negociación muy sencilla desde ese punto en adelante", añadió.

Red Bull Ford Powertrains Foto de: Red Bull Content Pool

No es de extrañar que, de principio a fin, el acuerdo Red Bull Ford se cerrara en unas 12 semanas, muy lejos su situación con Porsche, donde todo se rompió tras seis meses de negociaciones.

Aunque el enfoque que Ford está adoptando para su próxima aventura en la F1 está muy alejado de periodos anteriores, cuando corría con sus propios motores Cosworth o su propio equipo Jaguar, Rushbrook cree que encaja mejor con sus otras actividades en el automovilismo.

Y añadió: "Nos planteamos: ¿deberíamos comprar un equipo? Creo que hemos demostrado, por lo que este equipo [Red Bull] se ha convertido de lo que solía ser Jackie Stewart y Jaguar, que no es nuestra competencia principal, ¿verdad?".

"Sí, estamos en el automovilismo, pero en ninguna parte somos dueños o dirigimos un equipo. Siempre vamos como socios, ya sea Dick Johnson Racing en Australia, o Penske en la NASCAR o Bob Tasca en la NHRA o M-Sport en los rallies".

"Así que con esta oportunidad de asociarnos con el que creemos que es el mejor equipo de la categoría, y complementarlo de la manera correcta, es la manera perfecta para nosotros", dijo.

Con la relación entre Red Bull y Ford ahora en pleno apogeo, ya que se aseguran utilizar las fortalezas de cada uno para ayudar a impulsar el proyecto del motor 2026, Horner incluso piensa que cómo se están perfilando las cosas podría ser el camino a seguir para otros fabricantes en el futuro.

"Creo que es una buena forma de que Ford se involucre sin tener toda la responsabilidad de tener que cumplir", dijo. "Es una asociación que complementa lo que estamos haciendo y creo que servirá de modelo para que otros fabricantes estudien modelos similares".

"Creo que Alpine ya lo está explorando. Así que creo que cambia la dinámica de la forma en que los fabricantes de equipos originales pueden entrar en la categoría, sin asumir toda la carga de una instalación de motores como esta, o comprar un equipo, o invertir en un equipo", concluyó.

Te interesará: Fórmula 1 Verstappen entiende la sospecha de su padre Jos sobre el veto de Horner

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!