Cosworth no volverá a la F1 pese al regreso de Ford

Ford anunció la semana pasada que volvería a la Fórmula 1 dos décadas después mediante una asociación técnica con Red Bull a partir de 2026. El acuerdo le permitirá trabajar con la división de trenes motrices del gigante de las bebidas energéticas (y AlphaTauri) de cara a la próxima generación de unidades de potencia que se introducirá en 2026, centrándose más en la energía eléctrica y los combustibles sostenibles.

Eso supondrá el regreso del nombre Ford al Gran Circo por primera vez desde 2004, cuando era propietaria del equipo Jaguar (vendido luego precisamente a Red Bull) y renombró los motores Cosworth V10 como Ford.

Cosworth tiene una larga y exitosa historia en la Fórmula 1, ocupando el tercer puesto en la clasificación de mayor número de victorias por motor, solo por detrás de Ferrari y Mercedes. Tiene 10 títulos de constructores a sus espaldas, y su apogeo llegó con el motor DFV utilizado entre 1967 y 1983, desarrollado en colaboración con Ford.

Aunque los cambios en el reglamento han provocado una nueva oleada de interés de los fabricantes en la Fórmula 1, y ya hay hasta seis fabicantes inscritos para 2026, Cosworth no se ha planteado un posible regreso.

"No ha sido un objetivo", dijo Hal Reisinger, director ejecutivo de la compañía, a Motorsport.com. "Estamos muy agradecidos de haber sido capaces de generar una cantidad significativa de negocio en la automoción. Eso requiere dedicar todos tus recursos si quieres hacerlo bien, y yo no creo en hacer nada que no sea excelente".

"Nos obligaría a crear otra parte de nuestra organización para servir adecuadamente a la Fórmula 1, lo que hasta este momento no se ha presentado como una propuesta de negocio lo suficientemente convincente como para que me lo plantee", continuó.

El director de Red Bull Racing, Christian Horner, con Jim Farley, CEO de Ford

Cosworth participó recientemente en la Fórmula 1 en la era V8, primero con Williams en 2006 antes de suministrar hasta a cuatro equipos en 2010. Pero no ha estado en la categoría desde 2013, cuando trabajó únicamente con Marussia, que cambió luego al motor Ferrari para el inicio de la era híbrida V6 en 2014, pero Reisinger dejó claro que Cosworth hizo las cosas "puramente para generar ingresos y dinero en efectivo que podemos poner en la gente y el negocio".

"Estoy agradecido de que seamos únicos en algunos aspectos por tener esa situación", dijo. "Sin duda me facilita mucho el trabajo en mi función, pero si alimentara la pasión de los empleados y pudiera ser una parte viable del negocio que permitiera seguir invirtiendo, entonces lo consideraríamos".

Reisinger afirma que consulta "regularmente" con la empresa sobre el futuro reglamento del motor, pero que es difícil hacer una aportación correcta sin ser una de las partes involucradas: "Creo que solo se tendrá en cuenta la opinión de aquellos que estén directamente implicados".

"Y no digo que eso tenga nada de malo. Es su programa de automovilismo, no el nuestro, pero esa es sin duda la realidad", comunicó. "Así que en mi humilde opinión, solo si fuéramos un participante directo y estuviéramos directamente involucrados, entonces sí consultarían con nosotros. Esperemos que lo hagan porque respetan nuestra opinión y quieren considerar la gama más amplia de opciones, pero lo normal es que las decisiones las tomen quienes tienen un interés directo. Y esos no somos nosotros".

