Verstappen entiende la sospecha de su padre Jos sobre el veto de Horner

Siguen dominando el campeonato pero las aguas continúan muy revueltas en Red Bull, que después de un intenso y polémico invierno está lejos de alcanzar la paz. Este fin de semana se produjo el último choque entre el director, Christian Horner y Jos Verstappen, padre del piloto estrella de la escudería, que quiso poner paz.

El viernes, Jos Verstappen acusó a Horner de haber vetado el show que iba a hacer en el circuito austriaco para deleite de los fans, en el desfile anual de leyendas en el Gran Premio de Austria, donde iba a compartir pista con pilotos como Gerhard Berger, David Coulthard y Emerson Fittipaldi, al volante de un RB8 de 2012.

Jos Verstappen dijo que había escuchado que Horner hizo todo lo posible para que ni pilotara ese coche, ni lo grabaran, y pidió que se lo dijera "a la cara", asegurando estar "completamente harto" de él.

Christian Horner, como era de esperar, se defendió, negando haber vetado al mayor de los Verstappen, pero no entró al choque y aseguró que "sean cuales sean los problemas de Jos [Verstappen], no tengo nada que comentar".

Ante la enésima polémica, a Verstappen hijo le preguntaron por ello tras haber ganado la carrera sprint, y aseguró que era una situación que se podría haber evitado. Ante la pregunta de cómo afronta él ese pique, y si le afecta, contestó: "Bueno, quiero decir, en realidad, por supuesto, no es genial. No lo es para mí, ni para mi papá, ni para Christian, ni para el equipo. Por supuesto, no quieres que estas cosas pasen".

Sin embargo, el tricampeón del mundo a su vez sugirió que su padre tenía cierta razón en sospechar del veto: "Creo que sí, mi padre ha sido bastante claro sobre el motivo detrás de eso. Y, por supuesto, puedo entender su opinión al respecto, porque al final le piden que pilote el coche y descubre que no quieren que lo haga. Bueno, a mi papá, en realidad, no le preocupaba demasiado hacer ese desfile, pero le preguntaron y le dijeron, 'por favor, ya sabes, hazlo por los aficionados holandeses, y bla, bla, bla'. En Red Bull tenemos una gran relación con la pista, así que lo entiendo".

"Y por otro lado, ya sabes, estoy aquí, por supuesto, para centrarme en el aspecto del rendimiento. Por eso quiero una buena relación con todos. Pero, por supuesto, este escenario podría haberse evitado", concluyó.

