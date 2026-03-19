Cómo el GP de China de F1 "expuso las debilidades de Audi"

Jonathan Wheatley, director del equipo Audi F1, afirma que el Gran Premio de China "puso de manifiesto nuestras debilidades", mientras el equipo intenta controlar la manejabilidad y la fiabilidad de la unidad de potencia.

El tan esperado debut de la firma alemana como escudería oficial de la Fórmula 1 ha sido una moneda de dos caras. El fabricante teutón sorprendió a propios y extraños con el rendimiento de su primera unidad de potencia, lo que le ha permitido situarse en la zona media desde el inicio del curso en Melbourne.

Pero también ha sufrido graves problemas de fiabilidad, que impidieron a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto tomar la salida en Australia y China, respectivamente, y el Circuito Internacional de Shanghái puso aún más de manifiesto los problemas de manejabilidad que hicieron que Audi saliera perdiendo en la batalla en el pelotón.

El piloto brasileño tuvo que ser empujado de vuelta al garaje desde la parrilla por un problema que se cree que es similar al que afectó a Hulkenberg en Australia, lo que dejó al alemán como único representante de Audi en la carrera. En la práctica, fue la primera carrera completa de la temporada para él, dada su ausencia en Melbourne, y puso de manifiesto varios problemas que Audi debe resolver, entre ellos una salida lenta y una falta general de manejabilidad. La ausencia de los McLaren y otras bajas podrían haberle dado puntos a Audi, pero una lenta parada en boxes acabó con esas posibilidades, ya que 'Hulk' terminó undécimo.

Al analizar la carrera, el director del equipo, Wheatley, afirmó que Shanghái puso aún más en el foco los puntos débiles que la casa de los cuatro aros debe abordar, ya que su objetivo sigue siendo hacer que su unidad de potencia sea más fiable y fácil para pilotar.

"Mira, es enormemente decepcionante. En primer lugar, es la segunda carrera consecutiva en la que solo tenemos un coche para tomar la salida", dijo Wheatley. "Como equipo, le pedimos disculpas a Gabriel por ello. Es algo en lo que realmente debemos centrarnos, en cuanto a nuestra fiabilidad en este momento".

Jonathan Wheatley, director del equipo Audi F1 Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

"Creo que es un circuito que ha puesto de manifiesto nuestras debilidades en muchos aspectos. Sigue siendo un reto para nosotros superar estos problemas de manejabilidad. Básicamente, Nico tuvo un par de problemas en la curva 6 de las que fue difícil recuperarse, porque hay que volver a situar el motor en su rango de funcionamiento".

"Estamos en la segunda carrera. Lo que veo en este momento es que Mercedes y Ferrari tienen, obviamente, un paquete muy competitivo. Pero no veo que a nadie más le resulte fácil. Creo que estos coches son un reto de pilotar en este momento".

Una forma de recuperar terreno es hacer uso del nuevo sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO), que ofrece a los fabricantes que van por detrás la posibilidad de desarrollar sus motores de combustión —que, de otro modo, estarían congelados— cada seis carreras. La cancelación de los grades premios de Bahrein y Arabia Saudí significaría, en teoría, que los equipos en esa situación tendrían que esperar más tiempo, aunque hay propuestas sobre la mesa para restablecer el calendario original.

Cuando se le preguntó sobre la potencia del motor Audi, Wheatley comentó: "Lo que puedo decirte es que mantuve una larga conversación con Mattia [Binotto, director de Audi F1] sobre esto. Según el análisis que hemos realizado, y somos cautelosos con lo que decimos en público al respecto, una de las áreas en las que nos centraremos en el próximo ciclo de desarrollo es la unidad de potencia. Creemos que hay trabajo que podemos hacer en ese ámbito".

Nico Hülkenberg, equipo Audi F1 Foto de: Lintao Zhang / LAT Images vía Getty Images

Audi, "muy lejos" de los equipos clientes

Audi siempre iba a tener las cartas en contra por no contar con equipos clientes que le ayudaran a recopilar datos, una situación que está afectando a Honda con Aston Martin de forma mucho más dramática. Pero, en declaraciones realizadas a principios del fin de semana de Shanghái, Wheatley afirmó que no sería realista que Audi prestara apoyo a equipos cliente a corto plazo.

"Creo que, por el momento, estamos muy lejos de poder apoyar a un cliente", declaró el viernes de China. "Pero, miren, tenemos que ser realistas. Si se fijan en el kilometraje que acumularon los equipos con motor Mercedes durante los test de invierno, es algo así como cuatro veces más de lo que nosotros pudimos completar, y eso que tuvimos un programa de fiabilidad, y aún así hicimos muchos kilómetros".

"Pero el proyecto está en sus primeras fases. Nuestra ambición en este momento es ser un aspirante y pasar de aspirante a competitivo en el momento adecuado. En cuanto a la unidad de potencia, es increíblemente complicada. Es una ambición audaz por parte de Audi demostrar de lo que son capaces en la Fórmula 1. Estamos aprendiendo a un ritmo increíble y va a ser interesante ver cómo evolucionan las unidades de potencia en los próximos años y en los próximos meses", cerró.

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