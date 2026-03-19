‘Piedi per terra’ – el mensaje serio tras la broma de Toto Wolff con los medios italianos

Si estos días buscas caras sonrientes en el paddock, Mercedes es el lugar al que hay que acudir. En los últimos años —con todas las dificultades de la era del efecto suelo— las cosas han sido a menudo muy diferentes en la marca de la estrella de tres puntas, pero quizá ese bagaje haga que la sensación de alivio sea ahora aún mayor.

Cuando Toto Wolff apareció en el hospitality una hora después de la carrera para hablar con los medios, lo primero que hizo fue coger el desinfectante para limpiarse el champán de las manos. "Si esto sigue así con las victorias, te vas a quedar sin desinfectante", bromeó uno de los periodistas. Wolff respondió con ingenio: "Bueno, ¡no me importa si acabo sin piel en las manos por culpa del champán!".

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Tras un ciclo de reglas en el que Mercedes nunca llegó a acertar del todo, el equipo que dominó a partir de 2014 vuelve a estar en condiciones de ganar carreras. Y, como demostró Shanghai, lo puede hacer con los dos pilotos.

Por supuesto, George Russell tuvo problemas técnicos durante la clasificación y la batalla con los Ferrari le dio a Antonelli un respiro muy bueno en la carrera, pero el italiano ha demostrado ser maduro, rápido y constante durante todo el fin de semana.

Vale, quizá con la excepción de un susto en las últimas vueltas, pero Wolff se lo tomó con humor: "Es que Kimi no puede evitar marcar otra vuelta rápida, y luego otra más. Ya conocemos el patrón desde Monza, desde su primera FP1".

Wolff se refería a la primera sesión de entrenamientos de F1 de Antonelli, en la que el joven italiano empezó con fuerza, con minisectores morados, pero sufrió un fuerte accidente en la Parabolica de Monza. Mercedes quería evitar que se repitiera ese escenario mientras Antonelli se encaminaba hacia su primera victoria en la F1.

"Así que le dije a Bono: 'Venga, digámosle que se calme'. Pero él respondió: 'No, creo que está on fire'. Le contesté: 'Puede que lo esté, pero no queremos que pierda esta carrera'. Entonces falló en el punto de frenada y le dije: 'Vale, ahora tú lo calmas'. Así que sí, muy bien", continuó Wolff.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd a través de Getty Images

Wolff sugiere un titular alternativo para los medios italianos

A mitad de la rueda de prensa, Wolff se dirigió a la prensa italiana presente en la sala con una sonrisa. El experimentado jefe de equipo ya podía predecir lo que la victoria de Antonelli desencadenaría en Italia, un país que no había tenido un ganador en F1 desde 2006 (Giancarlo Fisichella). En un país lleno de pasión por el automovilismo —y por el deporte en general—, Wolff sabía lo que significaría.

"Se puede intuir el revuelo que va a empezar ahora, especialmente en Italia. Ya puedo ver los titulares: campeón del mundo, Grande Kimi y todo eso. Y eso no es nada bueno, porque esos errores van a llegar. No es más que un chaval, así que es demasiado pronto incluso para pensar en un campeonato".

Wolff lo dijo con una sonrisa, pero sin duda había un trasfondo serio en ello en dos sentidos diferentes. En primer lugar, Wolff quería protegerse de expectativas poco realistas y de la inmensa presión sobre los hombros de su piloto de 19 años. El pasado ha demostrado ser una lección importante en ese sentido.

Además del mencionado accidente en Monza, Wolff también tiene en mente el fin de semana de carrera del año pasado en Imola. Todo el mundo esperaba algo del joven en Emilia-Romagna, tras lo cual Antonelli admitió que todo había sido un poco abrumador.

"Creo que tenemos que mantener los pies en el suelo. Tenéis que escribir eso también en Italia, el mayor riesgo es la presión, así que, por favor, ayudadle. Porque recordad el año pasado, Grande Kimi y lo que fuera, y luego llegó Imola y hubo una avalancha de presión".

"No debería haber ninguna presión en este momento. Así que, piedi per terra, ¿o cómo se dice?", sugirió Wolff como titular en italiano, una alternativa a "Grande Kimi".

Esto se ve reforzado por el hecho de que la F1 —como todos los deportes— es un negocio que se vive semana a semana. "Este deporte en el que vivimos es maníaco-depresivo", dijo Wolff, quien a menudo se describe a sí mismo como una persona del tipo 'vaso medio vacío'. "Hoy es genial. En dos semanas, estamos en Japón y se estrella contra el muro y la gente dice que es demasiado joven".

Andrea Kimi Antonelli, accidente de Mercedes Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"Se necesitan 20 cualidades, pero Kimi tiene la única que no se puede aprender"

Además de una inteligente gestión de las expectativas, hay una segunda razón detrás de esas palabras. Wolff sabe que esta es solo la segunda temporada de Antonelli en la F1 y que los errores siguen siendo inevitables. Sobre el año de debut, varias figuras de Mercedes dijeron que "hubo momentos de brillantez, pero a veces nos tirábamos de los pelos".

Eso volverá a ocurrir este año. No en vano, Antonelli admitió el sábado, cuando le preguntó Motorsport.com, que su "gestión del riesgo frente a la recompensa" aún necesitaba mejorar. Se vio en Melbourne con su accidente durante la tercera sesión de entrenamientos, y es probable que momentos así se repitan con más frecuencia esta temporada.

Es algo inherente al proceso de desarrollo de cualquier piloto joven en la F1, aunque Wolff está dispuesto a darle a Antonelli todo el tiempo que necesite. El austriaco sabe que tiene entre manos un diamante en bruto, uno que sin duda recompensará su paciencia en un futuro (quizá cercano), como ya ha demostrado China.

Las cosas que a Antonelli aún le pueden faltar, según Wolff, se pueden aprender. Eso no se aplica al talento innato, y eso es algo de lo que claramente no carece el segundo piloto más joven en ganar una carrera de F1.

"Como piloto, se puede aprender mucho. Si das muchas vueltas en cualquier categoría, en karts o en fórmulas junior, llegarás a un cierto nivel, pero nunca puedes aprender la velocidad innata. Y eso se ve inmediatamente en todas las categorías. Que llueva y verás a un chaval rápido en los karts", dijo Wolff.

"Esas son cosas que no se pueden aprender. Todo lo demás se puede aprender. Él lo tiene y no hay muchos que lo tengan. Se puede ganar un gran premio sin tenerlo. Quizás incluso se pueda luchar por un campeonato mundial si las circunstancias te son favorables y tienes un buen coche. Pero para convertirse en un gran campeón, eso es necesario".

"Dicho esto, eso no basta para convertirse en un gran campeón. Se necesita madurez, personalidad. Necesita humildad, inteligencia y la empatía del equipo que le rodea. Hay como 20 factores que importan para convertirse en un gran campeón del mundo. Pero lo que no se puede aprender, él lo tiene".

Teniendo todo eso en cuenta, las declaraciones de Wolff del domingo por la noche —en las que instaba a los aficionados a mantener la calma— tienen claramente dos razones subyacentes, y con razón: por un lado, es una inteligente gestión de las expectativas por parte del austriaco, y por otro, simplemente refleja la realidad de un piloto de F1 aún muy joven. Sea como sea, el mensaje sigue siendo el mismo una vez que el champán se ha secado en el hospitality Mercedes: piedi per terra.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd a través de Getty Images