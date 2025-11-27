Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Qatar de F1 2025

Norris podría coronarse como nuevo campeón de F1

El Gran Premio de Qatar es la penúltima carrera de la temporada y, mientras que el campeonato de constructores ya lo ha ganado un dominante McLaren, el título de pilotos aún está en juego.

Lando Norris lidera, pero con sólo 24 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Oscar Piastri y Max Verstappen. Aunque 24 puntos ya han sido remontados en el pasado, por ejemplo Sebastian Vettel lo hizo en 2010, Norris puede hacerse con el título este fin de semana. El británico sólo necesita superar a Piastri y Verstappen por dos puntos en el transcurso del fin de semana, que también incluye una carrera al sprint el sábado.

Un podio el domingo casi garantizaría al piloto de Mclaren su primer título mundial, siempre y cuando sea respaldado por un buen resultado en la sprint. Del mismo modo, Piastri y Verstappen buscarán una victoria para mantener vivas sus propias esperanzas de título. Todo depende de Norris.

¿Podrá Piastri recuperarse finalmente y luchar por el título?

Han sido dos meses difíciles para Oscar Piastri. El australiano, que había parecido un piloto casi sin debilidades durante la mayor parte de la temporada este año, ha caído en picado en la clasificación del campeonato. Varios errores, incluyendo tanto la clasificación como la carrera de Bakú, más la sprint de Sao Paulo - combinados con fines de semana difíciles en algunos circuitos, le llevaron a perder el liderato en México. Luego se quedó aún más rezagado en Brasil y habría estado a 30 puntos de Lando Norris si los dos coches no hubiesen sido descalificados en Las Vegas.

Irónicamente, la descalificación de Las Vegas incluso jugó a favor de Piastri . Sí, ahora está empatado a puntos con Max Verstappen - pero el fin de semana en la conocida como 'Ciudad del Pecado' fue la primera vez que Piastri no perdió terreno con Norris desde... ¡Zandvoort!

Qatar puede dar a Piastri la oportunidad de invertir finalmente la tendencia. Después de todo, Losail fue el escenario de su primera victoria en la Fórmula 1, aunque fuera al sprint. ¿Podrá recuperar la confianza este fin de semana?

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

¿Volverá a ser Red Bull el coche más rápido?

Antes del Gran Premio de Brasil, Andrea Stella dijo que habría dos circuitos en los que McLaren debería ser especialmente fuerte: Interlagos y Losail. El trazado de Qatar cuenta con múltiples curvas de velocidad media, es muy dura con los neumáticos y tiene pocas zonas de frenadas fuertes.

Todo ello debería sentarle bien al MCL39, pero cuando se le plantearon estos comentarios a Helmut Marko, asesor de Red Bull, en el paddock de Las Vegas, el austriaco se rió: "Cada semana oigo que nos dirigimos a una pista de McLaren, pero Max ya ha ganado bastantes carreras tras el parón veraniego...". Tiene razón y, además, Verstappen ganó en Qatar el año pasado.

La pregunta clave es si Red Bull consigue meter el RB21 en su ventana operativa. Pero si lo consiguen, el coche debería ser al menos competitivo tras las acertadas actualizaciones de la segunda mitad de la temporada. McLaren sigue teniendo ventaja con los neumáticos a altas temperaturas, pero queda por ver cuánta ventaja realmente tendrá con la duración máxima del stint de Pirelli.

Mercedes cerca de asegurar el subcampeonato en constructores

La batalla en por el segundo puesto en el campeonato de constructores podría decidirse en Qatar. La descalificación de McLaren dio a Mercedes un doble podio en Las Vegas, con un importante botín de puntos.

El equipo de Toto Wolff parece ahora cerca de hacerse con la segunda posición, mientras sus principales rivales luchan por mantener la regularidad. Aunque Red Bull ha ganado cuatro carreras desde el parón veraniego, sigue siendo efectivamente un equipo que puntúa con un solo coche, con Yuki Tsunoda incapaz de encontrar la velocidad o la consistencia cuando importa. Y Ferrari... bueno, los últimos resultados hablan por sí solos, así que no hace falta decir mucho más.

En Qatar, Mercedes sólo necesita superar a Red Bull por cuatro puntos -suponiendo que Ferrari no haga nada extraordinario- para que el equipo se asegure el segundo puesto y termine la temporada con una nota positiva. Al optimismo de Wolff se suma la reciente buena forma de Andrea Kimi Antonelli: el italiano ha empezado por fin a mostrar su potencial, con dos podios consecutivos. ¿Podrá ampliar esa racha este fin de semana en Qatar?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

¿Hay razones para preocuparse por el límite de vueltas de los neumáticos?

Pase lo que pase este fin de semana en, el Gran Premio de Qatar seguirá siendo único porque Pirelli ha impuesto un límite de 25 vueltas por stint, lo que obliga a los equipos a seguir una estrategia de dos paradas en una carrera de 57 vueltas.

Existe la preocupación de que esto esté limitando las opciones estratégicas, el jefe de Sauber, Jonathan Wheatley, afirmó que "va a ser un poco una procesión", ¿pero es realmente así? El director de Pirelli, Mario Isola, tiene razón al decir que los equipos no están obligados a entrar en boxes en la vuelta 24 y todavía hay suficiente espacio para la flexibilidad, como demostró Las Vegas cuando George Russell entró en boxes en la vuelta 17, Lando Norris lo hizo en la 22 y Max Verstappen lo hizo dos giros más tarde y la lucha entre los tres primeros seguía siendo lo suficientemente atractiva.

¿Quién sabe lo que puede pasar también en la salida de la carrera? Uno de los pilotos de cabeza puede verse obligado a hacer una parada temprana y, por lo tanto, intentar una estrategia diferente a la de los demás. Así que, no hay nada de malo en imponer algo nuevo, especialmente si hay preocupaciones sobre el desgaste de los neumáticos en la pista.

