Norris ve el mismo peligro en Verstappen y Piastri: "Ambos son iguales"

Lando Norris afronta su primer 'match ball' de la temporada en el Gran Premio de Qatar 2025 de la F1 "con mucha normalidad", ya que asegura que no cambiará de enfoque pese a estar ante su primera oportunidad de sellar el título mundial de la máxima categoría del automovilismo.

En la previa del fin de semana en el Circuito de Losail, el piloto británico, que lidera el campeonato con 24 puntos de ventaja respecto a Oscar Piastri y Max Verstappen, fue preguntado por si cambiaría su forma de pilotar después de ver cómo el de Red Bull se ha acercado peligrosamente.

"Le hemos tratado como una amenaza durante todo el año, incluso cuando iba unos puntos más por detrás tuvimos todas las reuniones que tuvimos antes de cada carrera y siempre lo tratamos como una amenaza porque sabemos de lo que es capaz, sabemos de lo que es capaz Red Bull, así que por eso nada cambia ahora porque sigue siendo una amenaza, nada cambia por parte de nadie, lo tratamos con mucha normalidad, no tiene sentido intentar tratarlo de forma diferente porque lo hemos hecho bien y estoy muy contento con el trabajo que todos hemos hecho", dijo.

Cuando se le dijo si se fijaba más en Verstappen que en su compañero de equipo (Piastri), Norris lo negó rotundamente: "No, ambos son iguales, creo que ambos son igual de buenos, sé de lo que Max es capaz y creo que Oscar es capaz exactamente de hacer lo mismo que Max, así que no".

Y añadió: "Creo que tener la ventaja tiene pros y contras, tanto él [Max] como Oscar también tienen sus pros y contras, pero cada piloto quiere luchar por su propio camino y demostrar que es el mejor, así que no, creo que ambos son competitivos, los dos son muy fuertes, ambos son pilotos increíbles y estoy muy emocionado por poder darles una buena pelea en pista".

Helmut Marko ha hablado en varias ocasiones de la debilidad mental de Norris y de cara a estas últimas dos carreras de la temporada la presión será mayor que nunca en su carrera en la Fórmula 1.

Sin embargo, el actual líder de campeonato asegura que no piensa en "juegos mentales" y que ni tan siquiera presta atención a todo lo que se diga sobre él.

"Para mí no hay juegos mentales, no creo que me afecte en lo absoluto, así que me alegro de que otros puedan gastar y gastar su energía pensando en cosas, pero yo no veo nada de eso, así que estoy bien".

Lando Norris, McLaren Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

