Cómo funcionará el límite de vueltas para los neumáticos en Qatar F1

El proveedor de neumáticos de la Fórmula 1, Pirelli, ha explicado cómo funcionará el límite de vueltas impuesto en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana y ha respondido a las preocupaciones de que restrinja las opciones de estrategia.

El fabricante italiano ha impuesto un límite de 25 vueltas por stint en el Circuito Internacional de Losail tras las preocupaciones suscitadas por el análisis de la carrera del año pasado.

Pirelli se dio cuenta de que "varios neumáticos, en particular el delantero izquierdo, habían alcanzado el nivel máximo de desgaste" debido a que los equipos intentaron realizar stints de 30 vueltas o más en un "circuito de muy alta energía".

Por lo tanto, los italianos querían que los pilotos hicieran un "kilometraje seguro" durante la carrera de 57 vueltas, de forma similar a 2023, cuando había un límite de 18 vueltas, pero las modificaciones en los bordillos ya evitaron que se repitiera una situación similar el año pasado.

Mario Isola, director de deportes de motor de Pirelli, confirmó que la decisión se tomó en marzo y considera que 2025 es el momento perfecto para hacerlo ya que "así podremos tener una comparación directa con el año pasado porque la pista es la misma".

El italiano también explicó que el límite sólo se aplica al neumático de seco -el C1, C2 y C3 que están disponibles este fin de semana- antes de añadir que una descalificación podría ser el castigo por superar el límite.

Se le preguntó entonces en el GP de Las Vegas si los equipos tendrían que volver a entrar en boxes en caso de que saliera un coche de seguridad a falta de 26 vueltas para el final.

A lo que Isola respondió: "Estaba claro en la definición que pusimos en la previa, en las prescripciones, que contamos también las vueltas detrás del coche de seguridad".

"Las únicas vueltas que no se cuentan son las que se dan después de la bandera a cuadros o la vuelta de formación, para facilitar las cosas, porque si no es imposible. Uno, para nosotros hacer un cálculo, y dos, para que ustedes entiendan lo que ha pasado, y para que los espectadores entiendan lo que ha pasado".

"Debe quedar muy claro. Cada vuelta cuenta. Y también cuando están corriendo en la clasificación, tienen quizás una vuelta de enfriamiento, una vuelta de empuje, una vuelta de enfriamiento, lo que sea, todas las vueltas cuentan, de lo contrario es imposible. Hay que definir un límite, y por debajo de ese límite no se cuenta, por encima sí", aclaró.

Por lo tanto, Isola cree que no debería haber una zona gris que los equipos puedan explotar, pero si el pitlane se cierra por razones de seguridad - digamos que un piloto se ha parado en la entrada - entonces es "una decisión de dirección de carrera" que puede "decidir ampliar el límite".

Existe la preocupación de que estar más o menos obligado a una estrategia de dos paradas podría limitar la variedad estratégica, el jefe de Sauber, Jonathan Wheatley, dijo que "va a ser un poco una procesión", porque sólo puede habrá una ventana estrecha y restringida para que los equipos entren en boxes.

Pero Isola no está de acuerdo con tal idea: "En cualquier caso, las 25 vueltas en una carrera de 57 vueltas dan cierta flexibilidad. No estás obligado a parar en la vuelta 24".

"Se puede jugar con eso. Tal vez alguien podría tratar de empezar con el blando y tener un primer stint que es más corto, porque en cualquier caso, saben que tienen que parar dos veces".

