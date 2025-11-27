Piastri revela una "breve discusión" con McLaren sobre priorizar a Norris

Después de la descalificación de los McLaren en Las Vegas, hay solo 24 puntos entre el líder del mundial Lando Norris y sus perseguidores, Oscar Piastri y Max Verstappen, con 58 puntos en juego en las dos últimas rondas.

Eso ha llevado a muchos a plantearse si McLaren F1 debería apostarlo todo por Norris, incluso utilizando a Piastri como ayuda. Y después de que este jueves el director Andrea Stella asegurara que no, que mantendrá su misma política de igualdad, Piastri ha revelado que al menos fue algo que estuvo sobre la mesa.

Cuando le preguntaron si habido alguna discusión interna sobre si debería ayudar a Norris en algún momento, contestó: "Lo hemos discutido brevemente y la respuesta es 'no', sigo empatado a puntos con Max y tengo muchas posibilidades de ganar si las cosas van como yo quiero, así que así es como lo haremos".

Con ello, está la posibilidad de que el ambiente en McLaren se enrarezca, y nablando de cómo lo vive él y cómo lo afronta, explicó: "Creo que aún hay posibilidades y que ya ha ocurrido así un par de veces, así que sé que no es imposible. Obviamente también sé que es una posibilidad un poco remota, no puedo confiar solo en eso, incluso si tengo dos fines de semana perfectos, necesito que otras cosas me salgan bien y soy muy consciente de ello, así que creo que voy a intentar tener los mejores fines de semana que pueda, que es lo que intento hacer cada fin de semana, y ver qué pasa con los demás".

Aunque el campeonato llega a Qatar más igualado de lo que parecía tras la bandera a cuadros en Las Vegas, Norris aún tiene una posibilidad muy grande de ser campeón ya este fin de semana, pero Piastri no cree que este sea un momento crítico por ese 'match ball': "No necesariamente, no. Creo que cada fin de semana intentas conseguir el mejor resultado posible, ya sea en el primer asalto o en el penúltimo. Es la misma mentalidad, así que obviamente sé cuál es la situación del campeonato, pero al final la mejor manera de mantener mis esperanzas en la mejor forma posible es intentar ganar y conseguir los mejores resultados posibles".

Después de varios fines de semana complicados, Piastri llega a un GP de Qatar donde el año pasado logró su primera victoria al sprint, por lo que no se volverá loco en buscar una solución radical que resulte mágica: "Creo que Austin y México fueron problemas similares y cosas similares que salieron mal o que no pude solucionar rápidamente. Creo que Brasil sinceramente no fue un mal fin de semana desde el punto de vista del ritmo, el accidente que tuve en la sprint significó que no pudimos poner el coche en la ventana correcta, dadas todas las reparaciones que tuvimos que hacer y el corto período de tiempo, así que creo que cuando se tiene en cuenta algunas de las cosas que sucedieron ese fin de semana el ritmo era en realidad bastante bueno, así que no creo que haya sido un problema continuo después de México".

"En Las Vegas también fue bien hasta la Q3, que complicó todo. Sin duda Austin y México fueron el mismo problema, pero creo que los dos últimos fines de semana han sido más una combinación de errores y otro tipo de cosas más allá del ritmo".

Por último, no descarta que Mercedes y Ferrari también jueguen su papel en la batalla por el título de pilotos, especialmente con George Russell y Charles Leclerc capaces de sumar podios: "Creo que cada fin de semana hay un aspirante que está ahí, obviamente Max en la segunda mitad de la temporada ha estado ahí más a menudo, pero hemos visto a Mercedes ser rápido en ciertos puntos, hemos visto a Ferrari entrar en la batalla, tal vez no tanto como Max y Mercedes, pero siempre ha habido gente alrededor, así que creo que independientemente de cómo se vea el panorama del campeonato para los demás, todo el mundo va a salir ahí a intentar luchar por victorias y podios, así que no espero que nadie lo ponga fácil".