Checo Pérez lanza un dardo a Red Bull: "Cadillac valora más mi feedback"

El veterano de la Fórmula 1 Sergio Pérez asegura que su feedback es "mucho más apreciado" en el equipo Cadillac que lo fue en Red Bull.

Pérez dio su gran salto a un equipo puntero con Red Bull entre 2021 y 2024, después de haber pasado previamente 10 años en equipos de la zona media como Sauber, McLaren y Force India/Racing Point.

El mexicano consiguió tres poles y 29 podios, incluidas cinco victorias, durante esos cuatro años, y estuvo más cerca de su compañero de equipo Max Verstappen que cualquier otro piloto desde Daniel Ricciardo hace una década. Aun así, le costó igualar al neerlandés y perdió su asiento después de que su rendimiento se desplomara a lo largo de la temporada 2024 con el extremadamente complicado RB20.

Pérez pasó entonces 2025 apartado de la parrilla antes de unirse al nuevo equipo de F1, Cadillac, para 2026, junto a otro piloto experimentado, Valtteri Bottas.

"Definitivamente, los últimos seis meses de mi etapa en Red Bull fueron duros en todos los aspectos. Realmente sentía que necesitaba un descanso", confesó el mexicano.

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Podía ver cosas que desde fuera no eran visibles. Se hicieron más visibles después de que me fui, por supuesto. También pasé muy buenos momentos con Red Bull".

"Para mí ahora se trata de volver y disfrutar realmente de mi tiempo con Cadillac. Tengo muchas ganas de este camino juntos. Creo que hay muchas promesas alrededor. Es un proyecto a largo plazo, una apuesta ambiciosa. Pero creo que puede convertirse en algo muy exitoso, y formar parte de algo nuevo me da esa motivación".

Preguntado por Motorsport.com sobre si ya sentía que su feedback se valoraba de forma diferente a como ocurría en Red Bull junto a Verstappen, el piloto de 36 años respondió: "Definitivamente, puedo ver la manera en que se está desarrollando el coche y cómo estamos empujando todos en la misma dirección, lo cual obviamente ayuda. Y siento que, claramente, mi feedback es mucho más apreciado".

Cadillac: Pérez hizo que nuestra necesidad de experiencia "cobrara vida"

Hablando en el podcast Beyond The Grid, publicado el miércoles y grabado durante el fin de semana del Gran Premio de Australia, el CEO del equipo Cadillac F1, Dan Towriss, destacó lo importante que fue la experiencia a la hora de elegir a los pilotos del nuevo proyecto.

"Eso tiene mucho sentido", dijo Towriss. "Es muy lógico. Checo hizo que eso cobrara vida en la entrevista, si te preguntaras: ‘¿Qué significa experiencia?’. Escucharlo hablar de algunas de las cosas que creía que viviría como parte del equipo, haciendo esto por primera vez, qué esperaba, qué haría y cómo manejaría ciertas situaciones… realmente lo hizo tangible".

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Y empezamos a ver que realmente necesitamos a alguien experimentado que pueda gestionar los altibajos de ser un equipo en su primer año, que sepa cómo debe sentirse el coche y que aporte esa dirección desde el punto de vista del desarrollo".

"Y diré que todo esto ocurrió con el telón de fondo del Gran Premio de Gran Bretaña [2025], que como recordarás fue lluvioso y caótico; los pilotos más experimentados destacaron allí también. Así que la experiencia estaba siendo clave en ese contexto".

Preguntado por si también resultaba atractiva la experiencia de Pérez en equipos pequeños que rendían por encima de sus posibilidades, como Force India, Towriss restó importancia a ese aspecto:

"No tanto. Creo que se trata más bien de su experiencia en sí, de su trayectoria real y del conocimiento que puede aportar al equipo".

"Y diría lo mismo de Valtteri: no es cuestión de comparar una experiencia con otra. Creo que ambos pilotos aportan eso. Y cada uno lo hace de una manera un poco diferente".

Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Y han cumplido hasta ahora. Durante los test en Barcelona y los test en Bahrein han tenido que ser pacientes en algunos momentos mientras resolvíamos los problemas propios de un equipo en su primer año. En algunos casos simplemente se debe a que estos coches nuevos son muy complicados y hay mucho trabajo por hacer".

"Y creo que su capacidad para ser pacientes, esperar su momento, dar dirección y unir todas las piezas ha sido fundamental durante esas semanas".

Aun así, volver al campeonato del mundo después de un año sin competir nunca es fácil, pero Towriss no parecía preocupado por ello, probablemente hablando antes de la acción real en pista en Albert Park.

"Creo que tienen suficiente experiencia para retomar donde lo dejaron. Evidentemente, muchas cosas están cambiando este año. Y, de nuevo, poder adaptarse a eso hará que su experiencia sea clave", concluyó.

El debut de Cadillac en la F1 fue, sin duda, complicado en Melbourne, con los MAC-26 siendo los coches más lentos en clasificación. Bottas abandonó pronto por un problema en el sistema de combustible tras sufrir también un fallo en el volante, mientras que Pérez terminó 16º; fue el último piloto clasificado, a tres vueltas del ganador.

