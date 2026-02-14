Un campeón de la Fórmula E carga contra la F1 2026: "Muy mal diseñada"

Una de las estrellas de la Fórmula E, Lucas di Grassi, considera que los coches de Fórmula 1 de 2026 han sido diseñados "extremadamente mal", al tiempo que cuestionó la lógica detrás de la nueva normativa.

La F1 ha introducido este año un nuevo conjunto de unidades de potencia como parte de una amplia revisión técnica, con el sistema MGU-K ganando protagonismo y representando casi la mitad de la potencia total del coche.

Estas nuevas reglas han recibido críticas desde distintos sectores, con el cuatro veces campeón Max Verstappen describiendo los monoplazas de 2026 como "Fórmula E con esteroides" debido a la mayor dependencia de la gestión y recuperación de energía.

Di Grassi, que también compitió en la época dorada del LMP1 del Mundial de Resistencia con Audi, cree que incorporar tecnología eléctrica no es el problema en sí, sino la forma en la que se ha planteado la normativa.

"Las reglas híbridas de la F1 están extremadamente mal diseñadas", declaró di Grassi, que pilotó para Virgin en la F1 2010, a Motorsport.com. "No es solo culpa del sistema híbrido. Son las reglas decididas por la FIA, y algunas personas dentro de la FIA que decidieron esas normas [son las responsables]".

"No conozco la lógica detrás de esas reglas, pero hay normas muy extrañas. Y para la F1, eso hace que el coche sea muy lento y a veces poco eficiente o poco apto para competir, que es [por lo que] los pilotos se están quejando".

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Di Grassi también afirmó que la hoja de ruta técnica de la Fórmula E podría permitirle, en última instancia, superar a la F1 en rendimiento puro.

Con el campeonato totalmente eléctrico listo para introducir la próxima temporada su coche Gen4 de 800 caballos, y con más mejoras previstas en el futuro, cree que el continuo desarrollo de las baterías podría hacer que la Fórmula E se convierta en la categoría más rápida del mundo.

"Mi punto es que la Fórmula E será el coche más rápido del mundo en un par de años", afirmó el campeón 2016/17. "Depende de nosotros presentar una buena mejora para el Gen 4.5 y el Gen 5. Tenemos el potencial".

"Entonces, ¿qué pasará cuando la Fórmula E sea mucho más rápida que la F1? ¿Los mejores pilotos del mundo correrán en Fórmula E?"-

"¿La gente considerará que los pilotos de Fórmula E son finalmente mejores que los de Fórmula 1 porque el coche es más rápido? ¿O los pilotos de Fórmula 1 vendrán aquí también a pilotar estos coches? Quizá hagan dos programas. La Fórmula E se convierte en una serie de invierno. La Fórmula 1 en una serie de verano, y tal vez puedas hacer ambas. No lo sé".

"Naturalmente, así es como va a evolucionar. Si hay una fuerza política que lo impida, entonces no lo sé. Pero de forma natural, el coche de Fórmula E será mucho más rápido que el de F1".

"Diría que en Mónaco, quizá no este año, no con el Gen4, pero uno o dos años después del Gen4 [en el siguiente ciclo], quizá [los coches de Fórmula E sean] dos, tres, cuatro o cinco segundos más rápidos que la F1. Tracción total, control de tracción, va a ser bueno".

Preguntado sobre si había hablado con algún piloto de F1 que haya probado el paquete de 2026, el brasileño respondió: "Sí, hablé con algunos. Hablé con gente que está pilotando en el simulador, y las reglas son muy extrañas. En algunos circuitos, generan muchos problemas".

