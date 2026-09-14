Las increíbles cuentas de Antonelli para ser campeón de F1 incluso con sus peores resultados

Hace falta bastante imaginación para intentar encontrar todavía algo de dramatismo en la lucha por el Mundial de Fórmula 1 de 2026. Después de 14 grandes premios, Andrea Kimi Antonelli lidera con 81 puntos de ventaja sobre George Russell, 101 sobre Lewis Hamilton y 106 sobre Lando Norris.

La mayor desventaja en términos absolutos que un piloto ha conseguido remontar para acabar siendo campeón fueron los 46 puntos que Max Verstappen llegó a tener respecto a Charles Leclerc en 2022. Sin embargo, aquello ocurrió después de la tercera carrera de la temporada, en Melbourne. Al final, el segundo título mundial de Verstappen acabó siendo bastante claro, con 454 puntos frente a los 308 de Leclerc.

En términos relativos, la remontada de James Hunt en la temporada 1976, llevada al cine en el éxito de Hollywood "Rush", fue todavía más impresionante. Su máxima desventaja respecto a Niki Lauda fue de "solo" 35 puntos, pero por aquel entonces una victoria en un gran premio otorgaba únicamente nueve puntos, en lugar de los 25 actuales. Si trasladamos proporcionalmente la desventaja de Hunt al sistema actual tomando como referencia los puntos que se conceden por una victoria, aquellos 35 puntos equivaldrían hoy a una diferencia de alrededor de 97 puntos.

Probablemente solo ocho grandes premios en lugar de nueve

Lo que todavía no está claro esta temporada es cuántos fines de semana de carreras quedan realmente por disputarse. Debido a la situación geopolítica, actualmente se considera poco probable que puedan celebrarse las carreras de Qatar (29 de noviembre) y Abu Dhabi (6 de diciembre). Todo apunta a que ambas citas serán canceladas y que, en su lugar, se disputará una final de temporada en Imola como sustituta.

En ese caso, los perseguidores de Antonelli tendrían todavía ocho fines de semana para intentar darle la vuelta a la lucha por el título, ocho fines de semana en los que, teóricamente, un piloto podría sumar un máximo de 208 puntos (ocho victorias de 25 puntos más otros ocho puntos de la carrera sprint de F1 en Singapur).

Es cierto que Verstappen demostró en la temporada 2025 que incluso una situación que parecía prácticamente imposible podía convertirse de nuevo en una verdadera lucha por el título gracias a una gran racha de resultados. Pero si actualmente hay alguien que está en plena racha, ese es Antonelli, y parece muy improbable que alguno de sus rivales empiece de repente a ganarlo absolutamente todo.

"Kimi simplemente tiene que seguir haciendo lo que está haciendo ahora. Es fantástico", dijo Verstappen después de otra victoria de Antonelli en el Gran Premio de España, en Madrid. "Las cosas le están yendo realmente bien. No debería estresarse por el Mundial. Pero tampoco creo que lo esté haciendo. Simplemente está rindiendo, tiene confianza en sí mismo y cada vez acumula más experiencia".

"Kimi todavía es joven. Está justo al principio de su carrera, pero está volando. Y está disfrutando muchísimo de ello. No hay que complicar las cosas innecesariamente. Él no lo hace. Y tiene a algunas personas muy buenas a su alrededor que saben exactamente lo que necesita. Todo encaja", observó Verstappen.

Probablemente, el cuatro veces campeón del mundo se refiera al padre de Antonelli, Marco, que le acompaña por todo el mundo; a su jefe de equipo, Toto Wolff, que intenta mantener la presión bajo control para evitar que explote; y a su ingeniero de carrera, Peter Bonnington, que sabe por su etapa con Hamilton cómo se ganan campeonatos y que, incluso en las situaciones más caóticas, siempre transmite la calma que necesita un joven piloto de Fórmula 1.

Tendencia de resultados: ¿es Norris el rival más peligroso de Antonelli por el Mundial?

Si actualmente hay un rival capaz de presionar a Antonelli, probablemente sea el vigente campeón, Lando Norris. El piloto de McLaren ganó en Budapest antes del parón veraniego, volvió a hacerlo en Zandvoort, fue cuarto en Monza y, sin la mala suerte con el VSC, el domingo en Madrid habría conseguido su tercera victoria en cuatro grandes premios.

Pero incluso si Norris consiguiera sumar los 208 puntos teóricamente posibles (algo que con toda seguridad no ocurrirá en la realidad), a Antonelli le bastaría con encadenar cuartos puestos —con un único podio en un gran premio— para conservar su ventaja hasta el final. Eso ya demuestra que estos cálculos son más bien un ejercicio teórico.

En un escenario así, Antonelli necesitaría sumar exactamente 103 puntos de aquí al final para sentenciar el campeonato. Si tomamos como referencia sus ocho peores resultados en grandes premios de la temporada 2026, incluso en ellos ha conseguido sumar 116 puntos. Se mire por donde se mire: "Es muy probable que gane el Mundial", admite Norris.

El vigente campeón afirma: "Tiene más de 80 puntos de ventaja porque está haciendo un trabajo increíble. Está batiendo a un compañero de equipo mucho más experimentado, que además es bastante bueno. Por eso no quiero darle ningún consejo, porque ya lo está haciendo terriblemente bien por sí solo. Y acaba de cumplir 20 años. Es fenomenal. Es genial ver que alguien tan joven puede hacer un trabajo tan bueno".

"Ha sido impresionante desde la primera carrera de la temporada y comete muy pocos errores", elogió Norris. "No pilota como si este fuera apenas su segundo año en la Fórmula 1. Y, como he dicho, ningún consejo por mi parte, porque todavía vamos a luchar el uno contra el otro durante muchos años. Espero que también podamos hacerlo este año, pero seguro que ocurrirá en el futuro".

Antes de eso, el domingo por la noche, Russell, el principal perseguidor de Antonelli en la clasificación de pilotos de 2026, prácticamente ya se había descartado de la lucha por el Mundial: "No voy a decir que se haya acabado", comentó Russell después de terminar quinto en el Gran Premio de España. "Pero es extremadamente improbable que siga metido en esta lucha".

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