La distracción de Bottas que le costó el quinto puesto en Miami

Cargar el reproductor de audio

Valtteri Bottas, piloto de Alfa Romeo, pasó gran parte de la carrera inaugural del circuito de Miami en la quinta posición, pero asegura que "todo cambió" cuando salió el coche de seguridad tras el incidente entre Lando Norris y Pierre Gasly.

Eso no solo permitió que los dos Mercedes que iban detrás de él se acercaran, sino que George Russell pudo hacer una parada 'gratis' en boxes y cambiar a neumáticos medios nuevos.

Mientras el dúo de flechas de plata luchaba justo detrás de él, Bottas admitió que se distrajo con ella y se saltó el punto de frenada de la curva 17 a siete vueltas del final. Rozó el muro y perdió varios puestos, pero se recuperó y terminó séptimo.

"Todo iba muy bien, esperaba que la carrera terminara así, hasta el coche de seguridad", se lamentó el finlandés tras la finalización de la prueba.

"En ese momento, George [Russell] tuvo la oportunidad de parar para poner nuevos neumáticos medios y se estaba acercando muy rápidamente a los pilotos de delante".

"Mientras él adelantaba a Lewis [Hamilton], yo les seguía por los retrovisores, porque se estaban acercando bastante y pensaba que podría tener que cerrar la puerta o algo así, y frené un poco demasiado tarde".

"Me he saltado el vértice un poco y luego he pasado por el asfalto sucio y, aunque iba despacio, he subvirado contra el muro. Por suerte no se ha roto nada ni he pinchado".

Cuando se le preguntó si podría haber mantenido a raya a Hamilton para terminar quinto sin el coche de seguridad, respondió: "No veo por qué no. Cuando George tuvo los neumáticos nuevos, entonces cambió todo, así que para mí ese Safety Car fue un poco desafortunado, pero así son las cosas".

A pesar de esta decepción tardía, Bottas afirmó que estaba animado por el ritmo y la consistencia de su C42, especialmente después de su fuerte accidente en la FP1 del viernes.

"Nos hemos recuperado bien de lo que pasó el viernes", dijo, "y el ritmo de carrera estuvo muy cerca del de Mercedes, así que es bueno ver que realmente podemos luchar con ellos".

"Es una pena que no hayamos conseguido el quinto puesto pero, aun así, séptimo está bien".

Bottas, que es octavo en el mundial después de lograr terminar cuatro de las cinco carreras de la temporada en la zona de puntos, añadió que este había sido un fin de semana en el que demostraron un cambio en la mentalidad de Alfa Romeo para competir en las primeras posiciones de la zona media.

"Fue una carrera en la que no hubo ningún DNF delante de mí. Estaba luchando por la quinta posición con este coche aquí y ya veremos qué sucede en Barcelona, donde intentaremos traer algunas cosas nuevas".