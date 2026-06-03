Ferrari anuncia la renovación de Charles Leclerc

"Charles Leclerc y Ferrari: la historia continúa". Así rezaba el comunicado que el equipo ha publicado en la mañana de este miércoles, anunciando la renovación del piloto monegasco para "las próximas temporadas".

Un contrato que aún no acababa a finales de este año, pero con el que Ferrari ha querido reafirmar su compromiso con el que ha sido su piloto desde 2016 en la Academia y desde 2019 en la Scuderia, antes de que el mercado para 2027 comience a moverse.

No se especificó la duración del contrato, aunque la declaración de que "[Leclerc] seguirá vistiendo los colores del equipo durante las próximas temporadas" sugiere que ambas partes han acordado otro contrato plurianual.

Charles Leclerc ya es el segundo piloto con más carreras en Ferrari, solo superado por Michael Schumacher, pero los calendarios de la F1 actual, con más de 20 carreras, hará que los 180 grandes premios de Schumacher de rojo estén al alcance de un Leclerc que lleva ya 155 y que acabará 2026 con al menos 172.

"No podría estar más feliz de continuar este camino con Ferrari", dijo Leclerc, de 28 años. "Siempre ha sido mucho más que un equipo para mí. Es el equipo que he amado y del que he soñado con formar parte desde niño, y después de todos estos años se ha convertido en una segunda familia. Juntos hemos vivido momentos increíbles y otros más difíciles, pero creo en este equipo más que nunca y estoy profundamente agradecido de que sigamos trabajando codo con codo para alcanzar nuestro objetivo común de traer el Campeonato del Mundo de vuelta a Maranello".

"Ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también una responsabilidad que nunca doy por sentada. Seguiré entregándolo todo para devolver a este equipo al lugar que le corresponde, a la cima, por todos en Maranello, y sobre todo por los tifosi, cuya pasión es el alma de esta Scuderia".

Hasta ahora, Leclerc acumula 8 victorias y 27 poles, y después de cinco carreras en 2026, es el 'primero del resto', tercero en el mundial de pilotos solo por detrás de los Mercedes, y justo delante de su compañero Lewis Hamilton. Ahora, llega a su gran premio de casa, un Circuito urbano de Montecarlo donde hasta su victoria en 2024 parecía tener una maldición.

Leclerc también es segundo en número de poles con Ferrari, solo por detrás de Schumacher, aunque aún le queda camino por recorrer para igualar al siete veces campeón, que suma 58 frente a las 27 de Leclerc. La diferencia en victorias es aún mayor: Schumacher cuenta con 72 triunfos frente a las ocho del monegasco.

Su jefe, Fred Vasseur, comentó: "Charles forma parte de la familia Ferrari desde hace muchos años y esta renovación nos parece algo muy natural. A lo largo de estas temporadas, lo hemos visto crecer, convirtiéndose no solo en uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también en una persona totalmente integrada al equipo y a todo lo que representa Ferrari. Apreciamos su talento, admiramos su determinación y la forma en que afronta cada día con la gente de la Scuderia, tanto dentro como fuera de la pista. Sabemos lo mucho que significa este proyecto para él y estamos felices de seguir trabajando para alcanzar nuestros objetivos comunes".

Vasseur ya había sido jefe de Leclerc en Sauber cuando subió a la F1 en 2018 después de ganar el título de Fórmula 2 en 2017.

Lewis Hamilton también reveló durante el fin de semana del GP de Canadá que tiene contrato hasta 2027, por lo que se espera que la Scuderia mantenga la misma alineación el próximo año. Eso probablemente signifique que Oliver Bearman, junior de Ferrari, siga en Haas F1 un año más.

A finales de 2019, tras su primer año con Ferrari, se anunció la renovación de Leclerc hasta finales de 2024, pero antes de empezar 2024, alcanzaron otra renovación por varios años más. Se entiende que su contrato actual no acababa hasta, como pronto, finales de 2027, pero Ferrari se ha anticipado antes de que se remueva un mercado de fichajes donde la clave la puede tener Max Verstappen.