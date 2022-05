Leclerc comanda en los FP1 de Miami con Red Bull al acecho

Cargar el reproductor de audio

El Gran Circo se estrenaba en Miami después de una espectacular presentación que incluso tuvo a Lando Norris de animador y DJ, todo un multiusos el piloto británico, aunque lo que de verdad importaba era la acción en pista.

Ahí fue donde Charles Leclerc se impuso con el Ferrari para resarcirse después que perdiera un podio asegurado en las vueltas finales del pasado Gran Premio de Emilia Romagna. El piloto de 24 años marcó un 1:31.098 con los neumáticos blandos para proclamarse, por el momento, como el más rápido de este circuito.

El monegasco estuvo seguido por el sorprendente George Russell, que con el Mercedes solo fue 71 milésimas más lento que el actual líder del mundial, mientras que los dos Red Bull acechaban con el RB18 a los dos primeros clasificados

La sorpresa llegó por parte de Pierre Gasly, que pudo ascender hasta la quinta plaza con un impresionante giro a bordo de su AlphaTauri. El francés se lució en los Libres 1 de Miami, y pudo superar a Carlos Sainz por 30 milésimas, aunque el madrileño se llevó un gran susto al trompear a mucha velocidad y pinchando su rueda delantera derecha.

El otro que impresionó fue Alexander Albon, que acabó en la séptima plaza con su cada vez más negro Williams, y estuvo seguido por Lewis Hamilton, Kevin Magnussen y Daniel Ricciardo, que cerró el top 10. Fernando Alonso, por su parte, fue 12º con el Alpine.

La llegada de la Fórmula 1 a Miami provocó que toda la ciudad se volcara con el evento, y todos los aficionados estaban esperando a que los monoplazas más rápidos del planeta saliera por primera vez a la pista de Florida.

Segundos después de que el semáforo al final del pitlane se pusiera en verde, los pilotos se aventuraron hacia lo desconocido, salvo los Haas, que se guardaron sus cartas para minutos después. Sin embargo, nada más comenzar se vio la primera polémica, ya que George Russell se encontró en medio del carril de boxes a Esteban Ocon, que fue investigado por los comisarios al causar un unsafe release.

Regresando al trazado, pronto el vigente campeón del mundo impuso su propia ley al marcar un 1:36.099 con las gomas más blandas, seguido por Lando Norris y los dos Ferrari, pero no había tregua en la lucha por la primera posición, y los tiempos caían a medida que avanzaba la sesión.

No todo fue un camino de rosas para los pilotos, pues en los primeros 10 minutos vimos como Max Verstappen tocó el muro exterior de la zona más revirada, mientras que Charles Leclerc y Yuki Tsunoda protagonizaban sendos trompos, aunque si llegar a impactar contra las barreras.

La dificultad para encontrar el agarre en este novedoso circuito era más que evidente, aunque los pilotos seguían yendo al límite en esta parte que precede a la recta de atrás, como se podía ver con Sergio Pérez y Fernando Alonso, que estuvieron cerca de perder el control de sus monoplazas al pasar por los altos pianos.

Pasados 20 minutos, el Ferrari del actual líder del campeonato, Leclerc, estaba al frente gracias a su tiempo de 1:32.949, pero solo una milésima lo separaba del Mercedes de George Russell, quien disfrutaba de una nueva configuración del W13 con baja carga aerodinámica. Justo en ese momento fue cuando se conoció uno momento de tensión, puesto que Mick Schumacher estuvo cerca de chocar con Daniel Ricciardo en la recta, algo que sería investigado por los comisarios.

Dirección de carrera estuvo bastante ocupada en esta primera media hora de sesión, porque Sebastian Vettel fue amonestado con bandera blanca y negra por cruzar la línea del pitlane. Tras un inicio movido de entrenamientos libres en Miami, algunos regresaron al garaje para montar un nuevo juego de neumáticos, además de para modificar la configuración del coche y adaptarse mejor.

No obstante, uno que no estaba contento por volver a su box fue Max Verstappen, que se quejó por radio a su equipo cuando le ordenaron entrar al pitlane. El neerlandés aseguró que "no podía aprenderse el circuito" si le hacían regresar, aunque inmediatamente sus mecánicos se fijaron en la parte trasera del RB18 por unos posibles problemas técnicos.

En el momento en el que el reloj marcó los primeros 30 minutos, los Ferrari comandaban la tabla, con Carlos Sainz por delante de Charles Leclerc, ambos con las gomas medias, seguidos por el McLaren de Lando Norris y el Red Bull de Checo Pérez. Fernando Alonso, que expresó que el inicio de esta temporada era el mejor desde hace más de una década antes de subirse a su Alpine, ocupaba la quinta posición a tan solo cuatro décimas, lo que hacía indicar que todo estará muy apretado por arriba.

Lewis Hamilton, que fue uno de los hombres del día debido a la polémica de las joyas, puso su monoplaza en la segunda plaza, pero nadie pudo replicar su crono al instante, ya que Valtteri Bottas perdió el control de su Alfa Romeo C42 e impactó contra el muro, en la que sería la primera víctima del nuevo trazado de Miami.

Tras cerca de 10 minutos de pausa por la bandera roja provocada por el finlandés, los comisarios dieron el visto bueno para que los monoplazas regresaran al asfalto, y poco tardaron, ya que era vital seguir recolectando datos para preparar la clasificación y la carrera.

No había que forzar al límite para evitar quedarse fuera en los segundos libres, pero Sainz, que estaba liderando la sesión, sufrió un pinchazo en su neumático delantero derecho al trompear a alta velocidad mientras apretaba en su vuelta.

Las malas noticias iban en aumento para Ferrari, ya que Max Verstappen realizó un tiempo un segundo más rápido que el madrileño cuando montó el compuesto más blando de la gama de Pirelli, al igual que Albon, que subió a la segunda posición con el Williams.

Sin embargo, a medida que el cronómetro caía, los tiempos bajaban, y Charles Leclerc acabó en lo más alto, seguido por el sorprendente George Russell, mientras que los Red Bull se aseguraban ir rápido en este trazado.

Sainz no pudo pasar de la sexta posición, en parte por sufrir un trompo y no poder marcar tiempo con los blandos, y su compatriota, Fernando Alonso, solo fue 12º en un día algo gris para el dos veces campeón del mundo.