Mercado de F1: Audi maneja dos piezas para acabar el puzle de 2025

La última casilla del mercado de pilotos de 2025 está a punto de llenarse. Entre renovaciones, ascensos y fichajes, ya siendo oficial que Mercedes alineará a Andrea Kimi Antonelli, ya hay definidos 19 de los 20 asientos para la temporada 2020. El último que queda es el de Sauber-Audi, que lleva tiempo a la caza de un piloto para acompañar a Nico Hulkenberg. La lista de candidatos parece haberse reducido a dos nombres, y Valtteri Bottas es la primera opción.

Las negociaciones para la renovación del finlandés se basan en la duración de su contrato, porque los ejecutivos de Audi están interesados sólo en la temporada 2025 para asegurarse de poder volver al mercado el año que viene, mientras que Bottas aspira al clásico contrato "uno más uno", que acabaría a finales de 2026. En ese caso, Valtteri también estaría en el inicio del debut de Audi en la Fórmula 1, cuando el fabricante alemán salga a la pista de forma oficial y con su propia unidad de potencia.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber

Bottas no tiene alternativa, la única posibilidad de seguir en la Fórmula 1 es la oferta de Audi, pero al mismo tiempo la propia escudería suizo-alemana no tiene una gran cartera de pilotos de la que echar mano. Después de que durante el verano llegaran varios 'no, gracias' (incluido el de Liam Lawson, retenido por Red Bull), el segundo nombre que baraja Audi es el de Gabriel Bortoleto, el brasileño de 19 años que ganó el año pasado el campeonato de Fórmula 3. Su debut en la Fórmula 2 en 2024 ha confirmado hasta ahora a Bortoleto como el mejor 'rookie' en una clasificación general en la que ocupa el el segundo puesto de la general.

Está por ver cuál será la posición de McLaren F1 frente a la propuesta de Audi, dado que Bortoleto está vinculado al programa junior del fabricante británico desde octubre del año pasado. Es poco probable que el brasileño tenga hueco en McLaren antes de 2027, dadas las extensiones de contrato de Lando Norris y Oscar Piastri, un escenario que podría favorecer una salida de Bortoleto con una posible compensación económica.