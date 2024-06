Aston Martin F1 trabaja "a toda máquina para resolver los problemas"

La temporada 2024 de Fórmula 1 se está desarrollando de una forma muy diferente al curso pasado en el equipo Aston Martin, puesto que la escudería de Silverstone está lejos de las posiciones que ocupó al inicio de 2023. Los de verde sumaron varios podios de la mano de Fernando Alonso, aunque con el monoplaza actual está sin posibilidades de llegar a descorchar el champán.

Uno de los que podría revertir la situación es el director de ingeniería, Tom McCullough, que habló con los medios en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y explicó que todo se trataba de un "juego relativo", debido a que el resto también introduce actualizaciones en sus coches: "Creo que desde el principio del año, pudimos ver algunas limitaciones que nos lo están poniendo difícil. Hemos estado trabajando en ello desde entonces, llevamos piezas a casi todas las carreras, tanto mecánicas como aerodinámicas para ayudar en esos contratiempos".

"Las piezas que hemos utilizado en las últimas carreras han sido bastante mejores para eso, y esta es realmente una mejor prueba", dijo sobre el resultado de la clasificación, en donde fueron undécimos. "En este tipo de circuito, creo que si hubiéramos tenido el coche que teníamos a principios de año, habríamos luchado por estar, creo, en la Q2, a cuatro décimas y media del mejor tiempo".

No obstante, nadie quiere dejar de desarrollar sus herramientas para llegar mejor al final del curso: "Nadie no se está desarrollando, nadie está parado. Estamos relativamente contentos, pero es solo relativamente porque no es donde queremos estar, con los dos Alpine por delante de nosotros, por márgenes muy pequeños".

"Hay cosas que sabemos que tenemos que abordar, y lo bueno en este momento es que cuando estamos trayendo piezas a la pista se están abordando esas cuestiones, es un juego relativo", continuó. "Creo que sabemos lo que estamos tratando de lograr, es bastante difícil, y eso es lo esencial, tanto mecánica como aerodinámicamente".

"Estamos trabajando a toda máquina para traer las actualizaciones tan pronto como podamos para resolver los problemas", confirmó Tom McCullough. "A veces es bueno echar la vista atrás a las carreras más antiguas y compararlas con otros datos, no solo en tiempo por vuelta, porque hay otros factores que influyen, pero solo en la carga aerodinámica pura, todo se está moviendo tan rápidamente que es solo un juego relativo".

"Nuestro coche, con las características y la eficiencia DRS de ahora, es un mundo diferente con respecto al del año pasado, pero no importa, es solo como una mejora relativa, y trabajamos muy duro en la fábrica, y estamos empezando a ver los beneficios de eso", señaló. "Así que creo que, desde Bahrein hasta ahora, y desde ahora hasta el final de la temporada, tenemos todo el potencial para hacer algunas ganancias relativas en comparación con lo que hemos sido capaces de hacer en el pasado.

