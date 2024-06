Las 10 cosas que aprendimos en el GP de España 2024 de F1

lEl GP de España 2024 tuvo lucha hasta el final, pero Max Verstappen se llevó a casa una nueva victoria ante la resignación de Lando Norris. Durante el fin de semana en Barcelona, se sacaron bastantes conclusiones y una semana más en Motorsport.com repasamos las 10 más importantes.

1. La F1 se iguala, pero Verstappen marca la diferencia

La llegada de la F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya había sido vista como el momento perfecto para que Red Bull volviese a dominar, debido a la naturaleza del circuito con curvas que se adaptaban muy bien a las cualidades del RB20.

Sin embargo, McLaren también se ha vuelto bastante bueno en ese tipo de circuitos en los últimos meses y parece tener un poco más de ritmo incluso; en clasificación, Norris logró la pole, pero en carrera fue segundo a 2,2 segundos de Verstappen, aunque por ritmo puro el británico pareció superior.

Pero en la F1, aunque a menudo se diga lo contrario, es mucho más que el coche; la combinación de Red Bull y Verstappen sigue marcando la diferencia, sobre todo gracias al piloto holandés, quien demostró una vez más estar un paso por delante del resto de pilotos en los momentos clave de la carrera. Estratégicamente, el equipo también tiene mucha confianza y eso está siendo definitorio.

Las dudas sobre si Red Bull ya no tiene el 'mejor' coche de la F1 están ahí... pero desde luego tiene la mejor combinación entre coche y piloto. Y eso es lo más valioso de todo.

2. McLaren F1 ya tiene el ritmo, pero necesita algo más

El progreso de McLaren ha sido fascinante. De estar a la cola del pelotón al inicio de 2023 a luchar por las victorias en 18 meses. Sus continuos pasos adelante han hecho que cada vez haya una creencia mayor de que los de Woking tienen el mejor coche, aunque puede ser demasiado pronto para afirmarlo.

En un símil, John Frusciante, guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, tiene una Stratocaster vintage de 10.000 euros y la hará sonar de maravilla, pero si se la das a este redactor, hará un estruendo insoportable que posiblemente desalojaría un estadio en cuestión de segundos.

Lo que le falta a McLaren es ese conocimiento de cómo ganar consistentemente. Lograrlo en Miami fue un paso, sin duda, pero tienen que seguir creciendo en ese sentido. En general, deben mejorar las estrategias y a asegurarse de que sus pilotos puedan rendir al 100% siempre. Es un trabajo de un progreso constante y seguramente McLaren llegará a la cima, sólo hay que recordar que hace relativamente poco Red Bull pasó por lo mismo en 2020 y en 2021... ¡ganó!

3. Mercedes F1 le ha dado la vuelta a la tortilla...

Después de un par de años de camino por el desierto, parece que Mercedes ha dado con la tecla. Hay un optimismo genuino de que han conseguido poner su W15 en un lugar donde puede rendir de una forma mucho más consistente, aunque todavía le falta un poco de rendimiento en relación con los Red Bull y McLaren, pero la sensación es que luchar por la victoria ya no es un sueño imposible.

Mercedes cree que tenía el coche más rápido en Canadá y, aunque sus coches acabaron a 17s y 22s de Verstappen al final de la carrera en España, asegura el déficit real era como mucho de 0,2s-0,3s por vuelta respecto a los líderes.

"Si somos capaces de recuperar eso, teniendo en cuenta que también han puesto mejoras en el coche, creo que entonces podríamos estar luchando por la victoria, pero eso no está en nuestras manos aún", dijo Toto Wolff. Sin embargo, las sensaciones han mejorado y por fin Mercedes pueden decir que le ha dado la vuelta a la tortilla.

4. Que nadie se olvide ahora de Ferrari F1

Tras su victoria en Mónaco, Ferrari ha dado un paso atrás; las condiciones mixtas de Canadá fueron un revés para la escudería de Maranello, que tampoco dieron la talla en España.

Parece que se trata de algo específico de cada circuito y que los puntos fuertes actuales de Ferrari salen más a relucir en los circuitos urbanos más tradicionales... Y no tenemos otro de esos hasta que lleguemos a Singapur en septiembre.

En cualquier caso, pese a no sentirse cómodo, Ferrari peleó con Mercedes por el podio hasta las últimas vueltas de la carrera. Russell lo estaba pasando mal con los neumáticos duros y Charles Leclerc llegó a colocarse en la caja de cambios del piloto británico al final de la carrera, pero no pudo adelantar. Mientras tanto, Carlos Sainz se vio perjudicado por una estrategia fallida.

El jefe del equipo, Fred Vasseur, cree que los resultados de las últimas semanas se deben a que la parrilla estaba cada vez más apretada y afirmó que "el orden está cambiando constantemente porque en los últimos cuatro fines de semana, cuatro equipos diferentes han hecho la pole position". Y, aunque claramente las cosas no hay ido bien para ellos en las últimas carreras, siguen confiando.

5. Alpine F1 se sorprende a sí mismo en Barcelona

"Es un circuito de referencia, digamos. Y no espero sumar puntos", así valoraba Bruno Famin antes del fin de semana las posibilidades de Alpine en el Gran Premio de España. Sin embargo, la realidad fue toda una sorpresa, ya que tanto Pierre Gasly como Esteban Ocon entraron en la Q3 y acabaron la carrera dentro de la zona de puntos (9º y 10º).

Tal vez los esfuerzos de Alpine por bajar al límite de peso con su coche hayan dado sus frutos, ya que el peso suele ser un factor diferenciador en el circuito español, pero eso por sí sólo no explica su buen rendimiento. Gasly y Ocon afirmaron que el equipo necesitaba intentar entender el porqué de esta actuación tan buena, ya que se habían visto gratamente sorprendidos por el ritmo del A524.

Sin embargo, no se pueden lanzar las campanas al vuelto, ya que es evidente que ayudó que Aston Martin y RB no encontrasen el ritmo.

6. El regreso de Briatore a la F1 con Alpine y sus antecedentes

Tras su participación en el escándalo Crashgate de 2008, a Flavio Briatore se le prohibió pisar el paddock de la F1 de por vida, pero esa sanción fue levantada en 2010 y a partir de ahí el italiano quedó impune.

Desde entonces, Briatore ha estado ligado a la F1 a través de su gestión de pilotos, pero ahora ha dado un paso más allá con su regreso a su antiguo equipo en calidad de asesor. Luca de Meo, CEO del Grupo Renault, nombró a Briatore para intentar "revivir" su escudería, pero era evidente que su regreso provocaría recuerdos del antiguo papel del italiano en el equipo: lo bueno, lo malo y lo peor.

Después de varios campeonatos con su sello con Michael Schumacher en 1994 y 1995, y de nuevo en 2005 y 2006 con Fernando Alonso, desacreditó a Renault y a la F1 al ordenar a Nelson Piquet Jr. que se estrellara, en el famoso GP de Singapur 2008 para que el asturiano pudiese llevarse el triunfo.

Él y Pat Symonds cargaron con el muerto; Symonds volvió a la F1 con Marussia y luego con Williams, y después trabajó para la FOM como asesor técnico. Ahora, Briatore ha conseguido regresar. Sin embargo, sus antecedentes no son un preocupación para Alpine, tal y como conformó el director Bruno Famin: "No me importa el pasado; siempre miro hacia el futuro para intentar mejorar nuestro equipo".

7. Alonso se cansa y espolea a Aston Martin F1

Fernando Alonso sólo ha puntuado en una de las últimas cuatro carreras y en el GP de España volvió a vivir un fin de semana de pesadilla en el que no logró llegar a la Q3 y en carrera estuvo muy lejos del rendimiento de los pilotos que terminaron dentro del top 10.

A nivel de equipo, Aston Martin sólo ha sumado 16 puntos en las últimas cuatro rondas y está cada vez más lejos del top 4 (Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes) pese a las continuas mejoras que cada semana de carreras se anuncian a bombo y platillo y se instalan en el AMR24.

Debido a ello, el piloto español mandó un mensaje a su equipo tras la carrera de Barcelona, en el que pidió más hechos y menos palabras: "No podemos frustrarnos. Es hora de trabajar más duro, de hablar menos y de rendir más. Es lo que queremos hacer", dijo visiblemente frustrado.

8. El futuro de Sainz en F1 da un nuevo giro

Carlos Sainz sigue sin decidir su futuro y hasta ahora estaba claro que tenía dos opciones: Sauber (Audi) y Williams. La transformación del equipo suizo en Audi a partir de 2026 es ilusionante, mientras que Williams, por su parte, le ofrece la oportunidad de formar parte de un proyecto de James Vowles que intenta devolver a un equipo histórico a lo más alto en la máxima categoría del automovilismo.

En definitiva, todo parecía ser una cuestión de si Sainz creía en el proyecto de Vowles, o si pensaba que Audi puede realmente convertirse en un equipo de la zona delantera nada más aterrizar en la F1.

Pero Alpine ha irrumpido en escena con una oferta tardía para hacerse con los servicios de Sainz. La incorporación de Briatore como asesor quizá haya sido clave en este sentido y los planes de Sainz de "tomar una decisión muy pronto", podrían haber cambiado de la noche a la mañana.

9. Red Bull F1 empieza a reconocer que necesitan más de Pérez

Sergio Pérez consiguió volver a la Q3 en el GP de España, algo que no hacía desde el GP de Miami, pero debido a una sanción que arrastraba de Canadá tuvo que salir undécimo y eso le costó caro durante la carrera, donde se centró en luchar con los Alpine por las últimas posiciones de puntos, una pelea que finalmente ganó para terminar octavo.

Sin embargo, el hecho de que los rivales de Red Bull estén cada vez más cerca, han encendido una pequeña luz de alarma en Milton Keynes y, aunque en Barcelona sumaron más puntos que nadie, es bastante evidente que necesitan más de Checo, ya que sumar grandes cantidades de puntos sólo con Verstappen podría dejar de ser sufiencte.

Por ello, el director de Red Bull, Christian Horner, lanzó su primer dardo en dirección al piloto mexicano después de la carrera en España: "Obviamente tiene que estar más en la pelea", dijo.

10. Aston Martin F1, la nueva favorita para fichar a Newey

Una subtrama del culebrón de la F1 de este año tiene que ver con qué pasará con la carrera de Adrian Newey después de salir de Red Bull. Desde que se anunció, se ha hablado mucho sobre su futuro, con varios equipos reconociendo su interés por sus servicios.

¿Será su tan esperada oportunidad de trabajar con Ferrari? ¿Repetirá sus movimientos de finales de 2005 y se unirá a un ambicioso proyecto como el de Aston Martin? ¿O habrá lugar para un último baile para intentar recuperar a Williams, el equipo que dejó en 1997?

Preguntas aparte, parece que Newey ha mantenido conversaciones avanzadas en las últimas semanas con Aston Martin sobre el siguiente paso de su ilustre carrera. Se cree que la escudería cerró su fábrica al personal recientemente para que Newey tuviese una visita privada en sus nuevas instalaciones de Silverstone, con la esperanza de que el británico se decida por ellos.

El dinero está en juego; Newey puede pedir un gran sueldo, dada su posición en el mercado, pero el propietario del equipo, Lawrence Stroll, podría creer que el precio de Newey es el precio del éxito.