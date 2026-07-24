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Aston Martin se saltó el toque de queda en Hungría para el AMR26 'B'

El equipo Aston Martin ha gastado su primer comodín de saltarse el toque de queda en el GP de Hungría 2026 de F1 para tener a tiempo listo el AMR26.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Detalle técnico del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
Datos técnicos del Aston Martin AMR26

Los detalles del Aston Martin AMR26 'B' para Hungría
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En cada fin de semana de competición, la Fórmula 1 establece un toque de queda cada noche, desde la del miércoles hasta la del sábado, para garantizar un mínimo de horas de descanso para los mecánicos de los equipos, que no pueden quedarse más tiempo de la cuenta en el circuito trabajando. Y ahora, el delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, ha informado de que Aston Martin se saltó el toque de queda del jueves al viernes del GP de Hungría de F1 2026.

Mira:

El comunicado dice: "Anoche, el personal del equipo Aston Martin Aramco Formula One Team, que está asociado con la operación del coche, estuvo dentro de los límites del circuito durante el periodo de catorce (14) horas que comenzó a las 19:30 del 23 de julio, dieciocho (18) horas antes de la hora de inicio programada de la FP1 y finaliza cuatro (4) horas antes de la hora de inicio programada de la FP1, a las 09:30 del 24 de julio".

Normalmente los equipos de F1 se saltan el toque de queda entre las jornadas del viernes y el sábado o entre la del sábado y el domingo para, o bien tener más tiempo de modificar un coche que no está teniendo el rendimiento esperado, o repararlo tras un fuerte accidente que oblique a echar horas extra.

El toque de queda que se ha saltado Aston Martin probablemente corresponda a la gran evolución que estrenan este fin de semana en el coche de Fernando Alonso y Lance Stroll, la primera del año, que ha llevado a todos a considerarlo como 'versión B' del AMR26 que se espera que suponga un nuevo inicio.

También puedes ver:

Como aclaró la FIA, esta es la primera de las cinco excepciones permitidas a cada escudería, por lo que Aston Martin no acarrera sanción deportiva ni multa económica por este toque de queda, y aún tendrá más oportunidades de saltárselo durante lo que queda de curso.

Respecto a la mejora para este fin de semana, hay que recordar que no será completa, ya que uno de los grandes puntos débiles de Aston, el motor Honda, no se cambiará hasta pasadas las vacaciones de verano, en el GP de Países Bajos del próximo mes, en Zandvoort.

De hecho, Mike Krack admitió que necesitarán tiempo para sacar el máximo provecho de este gran cambio, y no espera resultados inmediatos. Por su parte, Alonso remató que "no hay en el mundo un paquete de mejoras" que permita recuperar la distancia que los rivales sacan a su equipo actualmente...

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