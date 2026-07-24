Verstappen: "Al principio decían que me quejaba; ahora más gente ve cómo es la F1 de 2026"

Tras el fin de semana de Spa-Francorchamps y sobre todo tras las contundentes palabras de Oscar Piastri, un tema acapara la atención de los medios en Budapest: la gestión de la energía, y más concretamente el autoaprendizaje de la unidad de potencia de 2026.

Piastri calificó como "una mierda" que los pilotos puedan verse sorprendidos por algoritmos con visión de futuro que se adaptan en función de lo que aprenden con el tiempo. Eso significa que diferencias extremadamente pequeñas en la intervención del piloto pueden afectar a la gestión de la energía más adelante en la vuelta, pero lo mismo se aplica a factores que escapan por completo al control del piloto, como los cambios en la dirección del viento o los niveles de adherencia.

Verstappen no quiere criticar el reglamento cada semana e incluso llegó a decir en Bélgica que ciertas personas fuera de la sala de prensa podrían "dispararle" si seguía haciéndolo. Parecía como si se le hubiera intentado silenciar, pero él aclaró sus palabras en Hungría: "No, estaba bromeando con eso".

Sin embargo, el holandés sí cree que hace unos años sus críticas no se tomaban en serio, pero que ahora cada vez más gente está empezando a entender qué falla en estos nuevos reglamento de 2026.

"Llevo mucho tiempo diciendo lo que pienso sobre este reglamento", afirmó Verstappen. "Al principio, la mayoría de la gente decía: 'Ah, se está quejando, debería callarse'. Pero tengo que decir que, en las últimas carreras, cada vez más gente está viendo exactamente lo mismo que yo ya veía venir hace mucho tiempo".

"Y ya no se trata de que yo no gane, sino simplemente de que me importa el producto".

Charles Leclerc, Ferrari; Lewis Hamilton, Ferrari; Oscar Piastri, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Según Verstappen, la percepción del producto también depende del tipo de aficionado. Los aficionados ocasionales pueden disfrutar de las carreras actuales, pero quienes entienden los entresijos lo ven de otra manera.

"Por supuesto, cuando la gente no deja de preguntarme, quizá no siempre se valore. Pero solo digo lo que pienso, porque ves venir ciertas cosas", explicó.

"A veces la gente dice: 'Sí, pero ha sido una carrera fantástica'. Y entonces yo respondo: 'Sí, pero la forma en que estamos compitiendo no es realmente realista'. Y luego llegas a algunos circuitos y conduces con una potencia que, para los estándares de la F1, no es muy elevada. Es un poco doloroso, algo que ya veía venir desde hace años".

¿Se está penalizando a los pilotos más rápidos en 2026?

Verstappen cree que los pilotos más rápidos de la parrilla ya no pueden marcar la diferencia: "Es solo una cuestión de cómo accionas el acelerador. Al ser más rápido a veces en las curvas, pierdes más en la recta posterior, lo cual, por supuesto, no es como debería ser".

"En cualquier tipo de campeonato, si ganas tiempo en la curva, eso es tiempo de vuelta que te llevas. Normalmente, no te penalizarían en la recta. Ahora, en cambio, tienes que pensar: 'Oh, tengo que usar una marcha diferente, una técnica de frenada distinta o cambiar la forma de volver a acelerar'".

Según Verstappen, esa es precisamente la razón por la que muchos compañeros de equipo han estado tan igualados este año y por la que los pilotos más rápidos ya no pueden demostrar plenamente su talento.

"Básicamente, se neutraliza gran parte del tiempo por vuelta y por eso, supongo, en general se ven muchas batallas reñidas entre equipos y también entre compañeros, porque a veces no puedes marcar la diferencia. No se te permite marcar la diferencia porque eso simplemente te penalizará en la siguiente recta", explicó.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

En Hungaroring, este factor debería tener mucha menos importancia que en Silverstone y Spa, ya que el circuito cercano a Budapest es muy favorable a la recuperación de energía.

Aun así, Verstappen cree que no cambia de forma importante el panorama general, ni siquiera en lo que respecta a los adelantamientos.

El holandés ganó el premio al "Adelantamiento del mes" de la F1 por su movimiento sobre Lewis Hamilton en Austria, pero cuando le preguntaron a Verstappen en el podio cómo había logrado esa maniobra, sonrió y dijo: "Pulsé el botón del turbo y, de repente, tuve un poco más de potencia que Lewis".

La F1 eliminó esa parte de sus propias redes sociales, pero, según Verstappen, resume a la perfección cómo son los adelantamientos en 2026.

"Es muy diferente. La verdad es que no lo disfruto mucho. A veces resulta incluso muy divertido ver cómo los que van delante se pelean, gastan su batería y, sin hacer nada, simplemente los adelantas en la siguiente recta", afirmó.

"No es como debería ser. Además, al tener esos alerones abiertos en todas partes, se reduce mucho la resistencia aerodinámica al seguir a otro coche. Por supuesto, se hace por razones obvias, pero yo prefiero aprovechar el rebufo y luego quizá intentar hacer un adelantamiento frenando o algo así".

"Ahora, a veces el adelantamiento se produce en medio de la recta, lo cual resulta un poco extraño. El problema es, por supuesto, que los auténticos aficionados a las carreras lo entienden. Los que no son aficionados reales piensan que es genial porque ven más adelantamientos, pero no es real. No es de eso de lo que se tratan las carreras".