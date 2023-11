Aston Martin buscó lo mejor de este año para tener un F1 competitivo

El paquete de mejoras que Aston Martin introdujo en Austin pareció dejar al equipo con el pie cambiado, no solo no aportando el paso adelante que se esperaba, sino suponiendo además perder algunas de las facultades que había alcanzado el coche. Ahí, la escudería británica decidió recurrir al modelo anterior, que brilló durante gran parte del año, y combinarlo con las piezas nuevas que sí aportaran rendimiento.

Finalmente, y después de salir en el GP de Estados Unidos y el GP de México tres veces de cuatro posibles desde el pitlane también romper el parque cerrado y cambiar el monoplaza, en el GP de Brasil volvieron a ser muy competitivos, casi por sorpresa.

Llegó además en un fin de semana al sprint, con solo una sesión de entrenamientos libres, que a menudo ha complicado y arruinado los planes incluso de los equipos más grandes. Sin embargo, Mike Krack, director de Aston Martin, explicó que en la F1 no solo importan las sesiones de libres.

"No se trata solo de los entrenamientos libres, obviamente tienes que hacer muchos deberes, ver lo que ya ha ocurrido antes. Sabes qué tipo de pista es Brasil, sabes qué paquete quieres llevar, conoces la situación de los neumáticos, sabes cómo es el asfalto, y todo ese tipo de cosas", comentó.

"Pero también para nosotros era muy importante pensar, '¿cómo vamos allí?' '¿Cómo lo abordamos?' Y luego, '¿cómo lo ejecutamos?' Creo que demostramos que si ejecutas todo de la manera que tiene que ser, y se planifica y sigues tu plan, puedes lograr muy buenos resultados".

Desde el GP de Países Bajos de finales de agosto, el equipo habló de probar piezas de 2024 en el coche de este año. Sin embargo, el paso atrás que habían dado hizo a Aston Martin no centrarse solo en el curso que viene, sino combinar lo mejor de este año con lo mejor para el futuro.

"Dijimos abiertamente que tendríamos que probar algunas cosas para el año que viene, cosa que hicimos en un par de carreras. Y cuando llegamos aquí, pensamos: 'bueno, ¿cuál es el mejor paquete que tenemos, de lo que hemos corrido este año?' Y tomamos la decisión de lo que pensamos que era la correcta, y esto llevó a un coche más competitivo".

Krack dice que no se trata exactamente de dejar a un lado las mejoras que no funcionen, sino "como una mezcla". El luxemburgués defiende la dificultad: "He dicho muchas veces que los coches son muy complicados y hay que entender realmente las diferentes áreas del coche, cómo interactúan entre sí. Y tenemos que ver cómo nos va ahora para las dos próximas carreras".

Por último, negó que fuera solo el suelo del monoplaza de Fernando Alonso y Lance Stroll: "No, como ya he dicho, hay mucha interacción entre las piezas y no se trata solo del suelo".

A falta de dos carreras, Aston Martin tiene asegurado el quinto puesto en el mundial de constructores, y el objetivo de alcanzar la cuarta plaza que tiene McLaren se antoja complicado ante la diferencia de 20 puntos entre ellos.