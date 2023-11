Ferrari pretende copiar el concepto del RB19 en su F1 de 2024

Los rumores sobre el nuevo Ferrari comienzan, y todo se produce mientras que Carlos Sainz y Charles Leclerc pelean contra Mercedes por el subcampeonato del mundo de constructores. El director técnico del área de chasis, Enrico Cardile, admitió que el diseño del 676 [nombre del proyecto del coche de la temporada 2024] representará una ruptura muy limpia con respecto al SF-23.

Y el propio director de la escudería, Fred Vasseur, aseguró que están dando forma al Reparto Corse, sin ocultar que en Maranello seguirán nuevas líneas de desarrollo, aunque el grupo directivo del equipo sigue siendo esencialmente el mismo que se ocupó primero del F1-75 y después SF-23.

Los indicios hablan de una parte trasera que tendrá que ser más extrema que la actual, sugiriendo que Ferrari podría seguir a Red Bull en la adopción de la suspensión posterior push rod, puesto que el puntal no interfería con la sección inferior y, de hecho, elevar esa cinemática interna debería permitir una quilla de la caja cambios todavía más estrecha.

Continuando con esa idea de cambio de conceptos, también hay quien apuesta por una modificación a un esquema pull rod en la suspensión delantera, dado que los coches que ahora están rindiendo mejor [Red Bull y McLaren] han optado por esa configuración. Sin embargo, según ha podido saber Motorsport.com, los italianos no cambiarán la disposición de las suspensiones en 2024, manteniéndose fiel a la push rod delantera y pull rod trasera, a sabiendas, no obstante, de que todo se rediseñará.

En Maranello, en definitiva, son conscientes de que no se trata de tirar por la borda la experiencia acumulada en los últimos años, pero sí es necesario adaptar los sistemas a las necesidades de un monoplaza con efecto suelo que trata de mantener el suelo lo más cerca posible del asfalto, y la 'caja' en una posición lo más estable posible para evitar variaciones bruscas de carga que puedan tener efectos perjudiciales en el desgaste de los neumáticos.

Hemos de prepararnos para que los brazos muy inclinados favorezcan el efecto anti-dive en la parte delantera, y anti-squat en la trasera, pero no para las revoluciones. Entonces, ¿por dónde irán las líneas de cambio? Según la información que hemos recabado, en la Gestione Sportiva se están trabajando mucho en una carrocería completamente nueva, un diseño que seguiría algunos conceptos claves del RB19.

Para empezar, se revisará la posición del cono anti-intrusión inferior, que ahora mismo interfiere negativamente en la forma aerodinámica, creando un bloqueo donde otros han conseguido crear un bloqueo donde otros han generado un profundo socavón, útil para llevar el flujo al suelo.

No obstante, las novedades también se verán en la parte delantera del chasis, puesto que no tendrán una sección cuadrada como en el SF-23, sino que siguiendo la línea de investigación impuesta por Adrian Newey en el Red Bull, el monoplaza rojo intentará adoptar la apariencia de una quilla en la sección inferior con la clara intención de reducir la zona delantera y, por tanto, la resistencia aerodinámica.

No solo eso, sino que no se descarta que también cambie ligeramente la disposición del coche con la intención de desplazar el cockpit un poco más atrás, para que los laterales no se vean afectados por las dañinas turbulencias de las ruedas delanteras, acortando así ligeramente la caja de cambios.

Esa es la línea que también está siguiendo James Allison en Mercedes, después de que Lewis Hamilton se quejara durante dos años de una posición de pilotaje demasiado adelantada. Es fácil, por tanto, predecir que habrá una convergencia en las soluciones de Red Bull incluso si Adrian Newey admitió a nuestro compañero, Giorgio Piola, que el RB20 será otro salto adelante en comparación con el coche que ha dominado la temporada 2023 de Fórmula 1.

