Aston Martin espera que ciertas características de Madring ayuden a su coche

Aston Martin llega al GP de España de F1 después de una ronda en Italia donde abandonaron con ambos coches y donde no consiguieron un gran rendimiento en ninguna de las sesiones. Sin embargo, creen que irá mejor en Madrid, aunque siempre con la cautela que les caracteriza y que les permite ocupar la penúltima posición en el mundial de constructores con solo tres puntos en trece grandes premios.

Mike Krack, representante de Aston ante la prensa, definió el Madring como "entre Yeda y Mónaco, con los muros muy cerca y sin margen de error". El luxemburgués admitió tener muchas ganas de llegar a España.

Sobre si el circuito de Madring se adaptaría mejor al AMR26, explicó: "Sí, creo que, desde el punto de vista de las simulaciones, deberíamos estar en una posición un poco mejor que aquí. Y creo que Fernando también lo mencionó: hay algunos circuitos del calendario restante que se nos darán mejor y otros, peor".

"Creo que en Monza sabíamos que iba a ser difícil. Esperamos estar en una mejor posición la semana que viene. Ahora bien, siempre es difícil predecir dónde acabaremo, porque tampoco conocemos el circuito. Solo disponemos de los datos de simulación, pero creo que será un reto".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Como siempre, una parte muy importante de la ecuación es el motor Honda, por debajo de sus rivales en cuanto a rendimiento, y con la manejabilidad como aspecto clave a mejorar. En Monza, introdujeron "medidas correctivas", y Shintaro Orihara, el máximo responsable de Honda en F1, celebró: "Lo probamos en el banco de pruebas y vimos un comportamiento positivo, luego lo pusimos en pista y recibimos comentarios positivos de los pilotos y también hemos observado aspectos positivos en nuestros datos. Así que es un paso positivo para nosotros antes de ir a Madrid, donde la manejabilidad es bastante importante".

"Creo que hemos encontrado una buena dirección. Ese es un punto positivo para nosotros".

En el previo de Honda, Orihara publicó: "En general, creemos que Madrid se adapta mejor a nuestro paquete y nos esforzaremos durante todo el fin de semana para colocarnos en la mejor posición posible con lo que tenemos disponible".

Krack, al preguntarle si se puede optimizar aún más el paquete de mejoras introducido a finales de julio en Hungría, continuó: "Creo que sí. Y Ori-san también mencionó la manejabilidad. Algo que siempre ha sido una preocupación, creo, desde principios de año. Creo que hemos avanzado. Obviamente, es difícil que vosotros lo veáis. Quizá quedó un poco oculto por las características de Monza pero, como ya ha mencionado, de cara a Madrid estoy muy contento de que hayamos dado un pequeño paso adelante en ese sentido".

"De este modo, el coche es más predecible y los pilotos pueden acercarse un poco mejor al límite. Y, ya sabéis, si el coche es consistente, el piloto puede acercarse más al límite. Si el coche no es consistente, el piloto tiene que dejarse un margen. Así que creo que, desde ese punto de vista, ha sido un paso positivo. Y algo que hay que destacar de Monza, donde el panorama general no es muy positivo. Pero creo que hay algunos aspectos positivos que hay que destacar".

Por último, otra característica del Madring puede ayudar a Aston son los peraltes en las salidas de las curvas, que pueden resaltar uno de los grandes puntos fuertes del monoplaza verde, el trato de los neumáticos. "Sí, como he dicho, será una carrera interesante. No siempre es el desgaste de los neumáticos lo que marca la diferencia al final, pero si el desgaste es bueno, lo aprovechamos. Así que es mejor empezar así que tener un desgaste muy elevado en comparación con los rivales", remató Krack.

Andy Stevenson, Aston Martin, Mike Krack, Aston Martin Foto de: AG Photo