¿Tras los pasos de Verstappen? La lección que Antonelli debe aprender en F1

Mientras George Russell dejaba atrás una sesión de clasificación complicada, debido a problemas técnicos, Andrea Kimi Antonelli lucía la sonrisa más radiante en el amplio paddock de Shanghái. Tras la jornada del sábado, el italiano se aseguró un lugar en los libros de récords como el piloto más joven de todos los tiempos en conseguir una pole, un hito sobre el que Lewis Hamilton comentó: "Es un gran récord, y va a pasar mucho tiempo antes de que alguien se acerque siquiera a esa marca".

Aparte del récord, la pole position llega en un buen momento para Antonelli. En Melbourne, sufrió un accidente durante la última sesión de entrenamientos libres, tras lo cual el joven tuvo un mal comienzo en la carrera del domingo y tuvo que esforzarse mucho para acabar salvando el segundo puesto. El jefe del equipo, Toto Wolff, señaló tras la carrera en Australia que el transalpino de 19 años tiene que aprenderlo todo "por las malas".

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Para Antonelli, todo se reduce a encontrar el equilibrio adecuado. Basándose en la primera cita del año, sabe que tiene un coche rápido a su disposición, lo que significa que, en caso de contratiempos, ante todo necesita mantener la calma. Durante la carrera al sprint en China, las cosas no salieron del todo bien tras otra salida difícil, lo que acabó provocando un contacto con Isack Hadjar.

El franco-argelino de Red Bull se mostró bastante franco tras la prueba corta, afirmando: "No entiendo por qué se pone tan nervioso cuando tiene un cohete y va a remontar de todas formas". Antonelli intentó disculparse justo después de la sprint, pero Hadjar no estaba dispuesto a aceptarlo en el calor del momento —sobre lo cual Wolff comentó a Sky Alemania: "Así no es como debería ser; despachándolo con un gesto"-.

Antonelli saca una clara lección de las primeras semanas de 2026

Más importante aún es lo que el propio Antonelli ha aprendido de estos momentos difíciles al inicio del curso. Según él, las experiencias en Melbourne y Shanghái dejan una cosa clara: el cálculo de riesgo-recompensa aún puede mejorarse. Cuando le preguntó Motorsport.com, el joven talento lo mencionó como la principal lección de las primeras semanas de 2026.

"No es fácil porque, sin duda, lo de Melbourne fue una pena, recibir ese fuerte golpe, y eso me puso un poco a la defensiva en la clasificación y luego en la carrera. Es difícil porque sabes que tienes una gran oportunidad, con un coche tan rápido, y no quieres perderla, así que vas a por ella. Pero en mi caso, todavía estoy aprendiendo a mejorar la relación riesgo-recompensa, especialmente en sesiones en las que el resultado no cuenta realmente, como la FP3, por ejemplo", admitió Antonelli.

"Se trata de encontrar el equilibrio adecuado para poder mantener el impulso. Y también, en cada situación, se trata de ser capaz de encajar todas las piezas, incluso en una sesión de clasificación, haciendo una vuelta limpia desde la Q1 hasta la Q3. Sigo buscando la manera de conseguirlo porque, por ahora, siento que hago una buena Q1 y una buena Q2, pero quizá la Q3 no es lo suficientemente buena. Así que solo tengo que encontrar formas de mejorar ahí".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Un proceso por el que también pasó Verstappen

Esto se ha visto en muchos diamantes en bruto en el pasado, quizás más recientemente con Max Verstappen. El exasesor de Red Bull, Helmut Marko, ha explicado cómo intentó convencer repetidamente al neerlandés de que no tenía que ser el más rápido en cada sesión de entrenamientos. Se trata de preparar cuidadosamente un fin de semana de carrera, y rendir cuando realmente importa.

Según Marko, el ahora cuatro veces campeón del mundo lo entendió tras el Gran Premio de Mónaco de 2018. "En sus primeros años, Max quería ser el más rápido en todo momento y bajo cualquier circunstancia. A partir de ese momento, aprendió a gestionarlo mejor y a rendir cuando realmente importa".

Antonelli está pasando por un proceso de aprendizaje similar, aunque una diferencia importante es que Red Bull, en 2018, no tenía el coche para luchar por el título mundial. Es posible que Verstappen se perdiera algunas victorias potenciales por ello, como aquel fin de semana de Mónaco y también el Gran Premio de China de 2018, cuando el holandés chocó contra Sebastian Vettel en la horquilla y su compañero de equipo, Daniel Ricciardo, acabó triunfando.

Antonelli tendrá que pasar por un proceso de aprendizaje similar, aunque este año —dada la fortaleza de Mercedes— el título podría estar ya en juego. Según él mismo admite, ese es el principal punto de aprendizaje, sobre todo porque Russell demostró en 2025 que es capaz de rendir de forma extremadamente consistente, y también de manera constante a un nivel muy alto. Para una auténtica lucha por la corona, se requerirá exactamente lo mismo.

En su año de debut, Antonelli ya dejó entrever su enorme potencial —por ejemplo, al conseguir la pole en la carrera sprint de Miami y con su impresionante carrera en Montreal—, pero la evaluación de la relación riesgo-recompensa y la consistencia general son dos áreas en las que debe dar un paso adelante; el paso hacia luchar regularmente en la zona más alta y desafiar de verdad a su propio compañero de garaje por los mayores premios.

Para Wolff, esto demuestra que Mercedes acertó en su decisión

Según Wolff, actuaciones como la de Shanghái y el progreso general de Antonelli demuestran que Mercedes tomó la decisión correcta el año pasado, al permitirle debutar antes de lo previsto —y hacerlo inmediatamente con el equipo oficial—.

"Muchos decían que el chico era demasiado joven para estar en un Mercedes, que deberíamos haberlo preparado de otra manera, y sin embargo lo hizo bien", dijo el jefe de la escuadra de Brackley tras la clasificación.

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Hay que imaginarse lo que es que te lancen a la Fórmula 1 con 18 años y que luego te llegue toda esa presión: el mundo entero te está mirando, todo el mundo quiere algo de ti, y además te descartan muy rápidamente si el rendimiento no está a la altura. Y el año pasado hubo muchos críticos que decían que era demasiado joven, y se preguntaban si Mercedes realmente debería haberse atrevido con este experimento. Y ahora, se puede ver que está empezando a mostrar un rendimiento real y que se merece este asiento".

Aunque eso no solo tiene que ver con el propio progreso de Antonelli, sino también con la orientación proporcionada por Mercedes, Wolff no quiere atribuirse el mérito. "Solo soy un pequeño engranaje en toda esta historia, pero su entorno forma parte de ella —todo el equipo que le da apoyo, con Bono—, y eso es lo que hace que el rendimiento sea el adecuado. Pero, fundamentalmente, la personalidad del piloto también tiene que ser capaz de soportar esta presión, y tener el talento para traducirla en rendimiento".

El siguiente paso es luchar regularmente en la cabeza, idealmente en la lucha por el título. Normalmente, tal evolución lleva varios años, como le ocurrió a Verstappen, pero la velocidad que ha mostrado Mercedes al comienzo de 2026 sugiere que, para Antonelli, la oportunidad puede llegar antes que para la mayoría de los demás, en una etapa tan temprana de una carrera deportiva en la F1. En cualquier caso, al italiano no le falta capacidad de autorreflexión, y eso, junto con su innegable talento, es una cualidad muy valiosa. El sábado de China es prueba de ello.