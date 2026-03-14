Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

En Ferrari están satisfechos: "Hoy estamos a 4 décimas, vamos por el buen camino"

Fórmula 1
GP de China
En Ferrari están satisfechos: "Hoy estamos a 4 décimas, vamos por el buen camino"

Stroll resume con ocho palabras el progreso de Aston Martin desde Australia

Fórmula 1
GP de China
Stroll resume con ocho palabras el progreso de Aston Martin desde Australia

Hamilton: "Russell ha tenido problemas, pero nosotros hemos mejorado"

Fórmula 1
GP de China
Hamilton: "Russell ha tenido problemas, pero nosotros hemos mejorado"

Antonelli, tras la pole más joven: "Por primera vez en tiempo me sentí cómodo para presionar"

Fórmula 1
GP de China
Antonelli, tras la pole más joven: "Por primera vez en tiempo me sentí cómodo para presionar"

El Mundial de MotoGP trabaja en la reubicación del Gran Premio de Qatar 

MotoGP
GP de Qatar
El Mundial de MotoGP trabaja en la reubicación del Gran Premio de Qatar 

Russell cree que incluso los fans más "puristas" empiezan a disfrutar la F1 2026

Fórmula 1
GP de China
Russell cree que incluso los fans más "puristas" empiezan a disfrutar la F1 2026

WRC Kenia: Solberg y Ogier abandonan por una avería y Katsuta hereda el liderato

WRC
Rally de Kenya
WRC Kenia: Solberg y Ogier abandonan por una avería y Katsuta hereda el liderato

Leclerc se queja: "Con estos motores es mejor no ir al límite en la Q3"

Fórmula 1
GP de China
Leclerc se queja: "Con estos motores es mejor no ir al límite en la Q3"
Fórmula 1 GP de China

Antonelli, tras la pole más joven: "Por primera vez en tiempo me sentí cómodo para presionar"

Andrea Kimi Antonelli logró su pole en la F1 en el GP de China 2026 de la F1 y se convirtió en el piloto más joven en hacerlo, superando el récord de Sebastian Vettel.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Andrea Kimi Antonelli ha roto un récord en la Fórmula 1 al convertirse en el piloto más joven en conseguir una pole position con 19 años y 202 días, superando así tras casi dieciocho años a Sebastian Vettel, que poseía el récord con 21 años y 72 días en el Gran Premio de Italia de 2008

El joven italiano de Mercedes marcó un tiempo de 1:32.064 en la clasificación del Gran Premio de China 2026 de la F1 y logró superar por dos décimas a su compañero George Russell, quien tuvo un problema con el coche durante la Q3. Los Ferrari, tercero y cuarto, acabaron a tres décimas de la pole.

Tras la sesión clasificatoria en Shanghái, Antonelli se mostró muy satisfecho con su actuación y encantando de haber conseguido su primera pole en la Fórmula 1.

"Ha sido una sesión bastante tranquila. Y, por supuesto, estoy muy contento por ello. Tuve una buena sesión, sin problemas y sin errores".

"Por primera vez en mucho tiempo, en una sesión de clasificación, me sentí cómodo para presionar cada vez más después de montar un nuevo juego de neumáticos", dijo.

Crónica y resultados de la clasificación:

Sin embargo, el italiano aseguró que no todo salió a la perfección, ya que tuvo que jugar con el equilibrio del coche para conseguir hacer una "vuelta limpia" en la última y definitiva Q3.

"Me costó un poco mantener el equilibrio. Fue muy raro en Q2, la cantidad de subviraje que apareció en el coche y tampoco pudimos arreglarlo en Q3. Así que tuve un poco de dificultades y tuve que hacer muchos ajustes durante la vuelta para ayudar al equilibrio, pero fue una vuelta limpia".

Cuando le preguntaron por los problemas de su compañero Russell, Antonelli reconoció que intentó no pensar en ello durante su última vuelta en la Q3, pero que le gustaría haber podido compararse en igualdad de condiciones con él.

"Vi que le pasaba algo, pero intenté mantener la concentración y la calma para poder hacer otra buena vuelta. Y la conseguí al final".

"Por supuesto, habría sido interesante ver a George con un segundo set de gomas nuevas, pero creo que habría estado bastante ajustado entre nosotros dos", dijo.

De cara a la carrera de este domingo en el GP de China, donde Antonelli podría conseguir su primera victoria en la Fórmula 1, no quiso hacer ninguna predicción.

"Estoy contento con el resultado y con una gran oportunidad mañana", concluyó el italiano de 19 años.

Apunta de cara a mañana:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Russell cree que incluso los fans más "puristas" empiezan a disfrutar la F1 2026

Mejores comentarios

Más de
Juanjo Sáez

Sainz, eliminado en la Q1 de China, señala al Williams: “No es solo el peso”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Sainz, eliminado en la Q1 de China, señala al Williams: “No es solo el peso”

¡Parrilla de salida del GP de China de F1 2026! Filas y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
¡Parrilla de salida del GP de China de F1 2026! Filas y posiciones

Cuándo fue la última pole de cada piloto de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Cuándo fue la última pole de cada piloto de F1
Más de
Andrea Kimi Antonelli

Las pole position más jóvenes de la historia de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Las pole position más jóvenes de la historia de la F1

Pole récord de Antonelli en F1, Russell 2º con problemas y Ferrari más cerca

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Pole récord de Antonelli en F1, Russell 2º con problemas y Ferrari más cerca

A qué hora es la carrera de F1 en China, cómo verla y toda la información

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
A qué hora es la carrera de F1 en China, cómo verla y toda la información
Más de
Mercedes

Russell cree que incluso los fans más "puristas" empiezan a disfrutar la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Russell cree que incluso los fans más "puristas" empiezan a disfrutar la F1 2026

Así os contamos la clasificación del GP de China 2026 de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Así os contamos la clasificación del GP de China 2026 de la F1

Qué dijeron todos los pilotos tras la carrera sprint del GP de China de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Qué dijeron todos los pilotos tras la carrera sprint del GP de China de F1

Últimas noticias

En Ferrari están satisfechos: "Hoy estamos a 4 décimas, vamos por el buen camino"

Fórmula 1
GP de China
En Ferrari están satisfechos: "Hoy estamos a 4 décimas, vamos por el buen camino"

Stroll resume con ocho palabras el progreso de Aston Martin desde Australia

Fórmula 1
GP de China
Stroll resume con ocho palabras el progreso de Aston Martin desde Australia

Hamilton: "Russell ha tenido problemas, pero nosotros hemos mejorado"

Fórmula 1
GP de China
Hamilton: "Russell ha tenido problemas, pero nosotros hemos mejorado"

Antonelli, tras la pole más joven: "Por primera vez en tiempo me sentí cómodo para presionar"

Fórmula 1
GP de China
Antonelli, tras la pole más joven: "Por primera vez en tiempo me sentí cómodo para presionar"