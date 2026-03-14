Antonelli, tras la pole más joven: "Por primera vez en tiempo me sentí cómodo para presionar"

Andrea Kimi Antonelli ha roto un récord en la Fórmula 1 al convertirse en el piloto más joven en conseguir una pole position con 19 años y 202 días, superando así tras casi dieciocho años a Sebastian Vettel, que poseía el récord con 21 años y 72 días en el Gran Premio de Italia de 2008.

El joven italiano de Mercedes marcó un tiempo de 1:32.064 en la clasificación del Gran Premio de China 2026 de la F1 y logró superar por dos décimas a su compañero George Russell, quien tuvo un problema con el coche durante la Q3. Los Ferrari, tercero y cuarto, acabaron a tres décimas de la pole.

Tras la sesión clasificatoria en Shanghái, Antonelli se mostró muy satisfecho con su actuación y encantando de haber conseguido su primera pole en la Fórmula 1.

"Ha sido una sesión bastante tranquila. Y, por supuesto, estoy muy contento por ello. Tuve una buena sesión, sin problemas y sin errores".

"Por primera vez en mucho tiempo, en una sesión de clasificación, me sentí cómodo para presionar cada vez más después de montar un nuevo juego de neumáticos", dijo.

Crónica y resultados de la clasificación: Fórmula 1 Pole récord de Antonelli en F1, Russell 2º con problemas y Ferrari más cerca

Sin embargo, el italiano aseguró que no todo salió a la perfección, ya que tuvo que jugar con el equilibrio del coche para conseguir hacer una "vuelta limpia" en la última y definitiva Q3.

"Me costó un poco mantener el equilibrio. Fue muy raro en Q2, la cantidad de subviraje que apareció en el coche y tampoco pudimos arreglarlo en Q3. Así que tuve un poco de dificultades y tuve que hacer muchos ajustes durante la vuelta para ayudar al equilibrio, pero fue una vuelta limpia".

Cuando le preguntaron por los problemas de su compañero Russell, Antonelli reconoció que intentó no pensar en ello durante su última vuelta en la Q3, pero que le gustaría haber podido compararse en igualdad de condiciones con él.

"Vi que le pasaba algo, pero intenté mantener la concentración y la calma para poder hacer otra buena vuelta. Y la conseguí al final".

"Por supuesto, habría sido interesante ver a George con un segundo set de gomas nuevas, pero creo que habría estado bastante ajustado entre nosotros dos", dijo.

De cara a la carrera de este domingo en el GP de China, donde Antonelli podría conseguir su primera victoria en la Fórmula 1, no quiso hacer ninguna predicción.

"Estoy contento con el resultado y con una gran oportunidad mañana", concluyó el italiano de 19 años.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images