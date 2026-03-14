Pole récord de Antonelli en F1, Russell 2º con problemas y Ferrari más cerca

La Clasificación del GP de China 2026 de Fórmula 1 terminó con sorpresa. Todos nos esperábamos un dominio de George Russell, quién hasta el momento ha sido 1º en todas las sesiones importantes disputadas. Pero el dominante Mercedes mostró su primera debilidad este año y en la Q3 el británico tuvo un problema en su W17, en donde reportaba que no podía subir marchas. Esto hizo que tuviéramos una 1ª posición inesperada y fue Andrea Kimi Antonelli quién logró la primera pole en su carrera en la F1.

No solo es su primera pole. También ha hecho historia superando a Sebastian Vettel para convertirse en el 'poleman' más joven de la historia de la F1. Eso sí, Russell pudo salir in extremis, a falta de 2 minutos para terminar la Q3, y con el Mercedes pudo colocarse en 2ª posición, por delante de los dos Ferrari con Hamilton por delante de Leclerc.

Desde la Q1 (incluso desde antes) sabíamos que Red Bull no iba a estar en la lucha por la pole. El RB22 está muy lejos del top 2 de equipos e incluso de McLaren, y aunque realizaron cambios aprovechando que el parque cerrado se abre en los fines de semana al sprint, Max Verstappen solo pudo ser 7º, por detrás de un Alpine (el de Pierre Gasly) y a casi 1 segundo del mejor tiempo, seguido de cerca por su compañero de equipo Isack Hadjar.

Los dos pilotos volvieron a sufrir. Fernando Alonso no pudo sacar más partido de su Aston Martin, que mejora poco a poco pero sigue muy lejos, y saldrá desde la 19ª posición. Los bólidos verdes, luchan por no ser el último equipo con Cadillac y el asturiano pudo 'liderar' esa batalla, pues pudo estar al frente de Valtteri Bottas, Lance Stroll y Sergio Pérez, que cerrará la parrilla el domingo.

Carlos Sainz casi obró el milagro. Su Williams, con mucho sobrepeso, tampoco está en la lucha por la Q3 y la Q2 en China era complicada, como se vio ya en la Clasificación Sprint. Aún así, estuvo luchando por la Q2 hasta el último momento, pero finalmente Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto mejoraron y dejaron al madrileño en 17ª posición.

Resumen de la Q1 del GP de China 2026 de F1

La Q1 del Gran Premio de China arrancó con mucha prisa en el pit lane, algo habitual en un fin de semana sprint donde cada juego de neumáticos tiene un valor especial. Prácticamente toda la parrilla salió a pista desde el primer momento para marcar una referencia temprana, con la excepción de los dos Mercedes, que durante todo el fin de semana habían mostrado un ritmo muy sólido y podían permitirse esperar en el garaje, y de Checo Pérez, en un inicio de temporada complicado para Cadillac. La gestión de neumáticos también marcó las primeras estrategias. Los dos Red Bull y Lewis Hamilton optaron por neumáticos medios, mientras que varios rivales salieron con compuestos más agresivos: los McLaren, Charles Leclerc y Oliver Bearman comenzaron con blandos usados de unas diez vueltas.

La primera referencia fue de Max Verstappen, que con medios firmó un discreto 1:34.490. El neerlandés ya dejó entrever que el Red Bull no estaba cómodo: el coche iba muy bajo, con varios contravolantes en su vuelta, y el tiempo parecía insuficiente para garantizar el paso a la Q2. Poco después, Oscar Piastri sí mejoró claramente ese registro con un 1:33.990, colocándose al frente por delante de su compañero Lando Norris.

En clave española, las sensaciones no eran buenas desde el inicio. Carlos Sainz marcó un 1:35.352 y Fernando Alonso un 1:36.338, tiempos que les dejaban en la zona baja de la tabla y con la sensación de que tanto Williams como Aston Martin iban a sufrir para superar el corte. En el caso de Alonso, además, su vuelta estuvo marcada por un claro subviraje, síntoma de un coche difícil de colocar en las curvas del trazado de Shanghái.

Quienes sí sorprendían eran los Audi, que confirmaban el buen inicio de su nueva era en la Fórmula 1. Tal como ya habían mostrado en Australia, los coches de la marca alemana se intercalaban entre los McLaren cuando todavía faltaban varios pilotos por completar sus intentos.

A falta de diez minutos llegaron los Mercedes. Ambos salieron con blandos nuevos y destrozaron rápidamente el cronómetro. George Russell se colocó primero con 1:33.262, apenas 43 milésimas por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli, confirmando el gran ritmo del equipo alemán.

Ferrari vivía una situación desigual en ese momento. Hamilton, que había cometido un error importante en su vuelta con medios —salvado con un gran contravolante que evitó el trompo—, se encontraba decimonoveno a falta de siete minutos. El británico tuvo que montar blandos y volver a pista, y con ellos reaccionó rápidamente para colocarse tercero, a apenas dos décimas de Russell.

Parecía que Ferrari había encontrado algo más de velocidad a una vuelta. Charles Leclerc, con blandos nuevos, firmó un 1:33.175 que le permitió ponerse primero por delante de los dos Mercedes, después de que el equipo no hubiese destacado especialmente en la clasificación sprint.

Mientras tanto, la situación seguía siendo muy complicada para los españoles. Alonso logró rebajar casi un segundo su tiempo hasta 1:35.446, pero solo le valía para ser decimonoveno. Por delante tenía, entre otros, a los dos Williams de Alex Albon y Carlos Sainz, que tampoco estaban todavía en posición segura para avanzar.

Con cuatro minutos por disputarse, los dos Williams ocupaban zona de eliminación, mientras que tampoco podían relajarse los Red Bull. Tanto Verstappen como su compañero Hadjar estaban en riesgo tras haber rodado únicamente con medios, por lo que tuvieron que montar blandos nuevos para asegurar el pase.

El neerlandés reaccionó y mejoró hasta colocarse cuarto, salvando el corte junto a su compañero. En paralelo, el grupo medio estaba liderado por Oliver Bearman con Haas F1, seguido por el Alpine de Pierre Gasly, Esteban Ocon y los dos Audi, que mantenían tiempos suficientes para pasar a la Q2. El drama final llegó para Carlos Sainz. El español completó una buena vuelta —su propio equipo le felicitó por radio— y parecía que podía ser suficiente para entrar en la siguiente fase. Sin embargo, en el último intento Gabriel Bortoleto, con el Audi, mejoró su registro y dejó al madrileño fuera del corte.

Sainz terminó 17º, primero de los eliminados, quedándose a apenas dos décimas de la Q2. Los eliminados por lo tanto fueron: Sainz, Albon, Alonso, Bottas, Stroll, Pérez.

Resultados de la Q1 del GP de China 2026 de F1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 7 1'33.175 S 210.610 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3 +0.087 1'33.262 0.087 S 210.413 3 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 3 +0.130 1'33.305 0.043 S 210.316

Resumen de la Q2 del GP de China 2026 de F1

Empezó la Q2 y solo 2 equipos se atrevieron a salir con blandos usados. Fueron Mercedes y Ferrari, sin duda los dos coches más fuertes en 2026. Rápidamente Russell se colocó en esa 1ª posición a la que ya se ha acostumbrado este inicio de año, y los dos Ferrari se intercaron entre George y Antonelli.

La Scuderia seguía demostrando que habían mejorado a una vuelta respecto a la Clasificación Sprint, pues Hamilton solo se quedaba a 3 décimas del mejor tiempo. Por su parte, Verstappen mejoraba respecto la Q1 y se ponía en 5ª posición, después de que los McLaren dieran un paso atrás.

Lando Norris no pudo superar ni al Haas de Bearman y la vuelta de Oscar Piastri le colocaba cerrando el top 10, en zona de mucho riesgo, se la jugaría a una vuelta, porque solo estaba milésimas por encima del Audi de Nico Hulkenberg, que estaba en la 11ª posición.

A falta de 4 minutos, hubo actividad en el pit lane, ya que todos volvieron a salir. Ferrari, Mercedes y Verstappen estaban tranquilos, pero decidieron salir igualmente, puesto que tenían neumáticos de sobras. Charles Leclerc mejoró y se puso 1º con un 1:32.486, pero faltaban aun los dos Mercedes.

Los dos McLaren mejoraron lo suficiente como para salir de la zona de riesgo de caer en Q2. Mientras, Russell no mejoraba y Kimi Antonelli se ponía 1º, milésimas delante de Leclerc.

Isack Hadjar, con su Red Bull era ahora el que estaba en riesgo de caer. Estaba en 10ª posición y no venía mejorando, pero por detrás nadie mejoró y el francés se salvó por 2 milésimas. Franco Colapinto estuvo a nada de pasar a Q3, cayó por 5 milésimas. Los eliminados fueron Hulkenberg, Colapinto, Ocon, Lawson, Lindblad y Bortoleto.