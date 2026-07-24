"Te retorceré el cuello como a un pollo", avisa su padre a Kimi Antonelli

En la Fórmula 1, a menudo se dice que nada es inmejorable, solo no mejorado. Incluso un piloto ganador de un gran premio puede tener motivos para creer que podría haberlo hecho mejor.

Es una lección que Kimi Antonelli está asimilando de su equipo y de su familia, después de acumular dos avisos por saltarse los límites de pista camino de ganar el GP de Bélgica del pasado fin de semana. Y, como reveló Antonelli, la formulación de su padre fue bastante más severa que los tonos tranquilizadores del ingeniero de Mercedes, Peter Bonnington, durante la carrera.

"Supongo que vosotros sabéis que me gusta usar la pista a veces un poco demasiado", dijo a algunos medios, entre ellos Motorsport.com antes del GP de Hungría. "Es algo en lo que estoy intentando trabajar. Miro atrás a Spa y las dos infracciones de límites de pista que hice fueron muy estúpidas; pensé: '¿Qué demonios estoy haciendo?".

"A veces en una carrera puede que necesite usarlos. Pero si los uso cuando no lo necesito, entonces podría meterme en problemas".

"Así que, desde luego, es algo en lo que estoy trabajando. Sin duda mi padre, fue una de las primeras cosas que me dijo después de la carrera [en Bélgica]".

"Me dijo: 'Enhorabuena, pero...' – siempre hay un pero, ya sabes – me dijo: 'Si te veo hacer otro límite de pista por nada, te voy a retorcer el cuello como a un pollo'".

Kimi Antonelli strayed beyond the track limits at Spa Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Está en la naturaleza de los pilotos de F1 llevar al límite lo que es posible o aceptable, de ahí la existencia de sanciones por exceder los límites de pista. En algunas curvas es posible encontrar una ventaja en tiempo por vuelta recortando el piano interior o pasando por encima del piano de salida.

Eso último es lo más habitual, especialmente si a la curva le sigue una larga recta, ya que los pilotos intentan mantener una alta velocidad de paso por curva, pero la práctica está mal vista por razones de seguridad. Salirse de la pista aumenta el riesgo de accidente y puede arrastrar grava y más suciedad al circuito.

Exceder los límites de pista durante la clasificación significa que el tiempo de un piloto será eliminado, mientras que si lo hace cuatro veces durante una carrera, recibe una sanción de cinco segundos.

Eso ya le ha ocurrido a Antonelli dos veces este año. En Barcelona no tuvo efecto en el resultado porque Antonelli se retiró por un problema técnico, y la sanción se aplicó después de la carrera (algo en sí mismo controvertido, porque el sistema de detección de la FIA inicialmente no detectó la cuarta infracción).

En la carrera sprint de Miami, le costó puntos a Antonelli porque, tras acabar cuarto en pista, fue relegado al sexto puesto cuando se aplicó la sanción. Afortunadamente para él, las carreras sprint reparten menos puntos.

Es notable que desde Barcelona, Bonnington haya tenido cuidado de encontrar un equilibrio entre animar a Antonelli a apretar más cuando es necesario y dar avisos tempranos sobre los límites de pista, generalmente después de dos 'pings' en lugar de tres, cuando el peligro de una sanción se volvería crítico.

"Tener un gran equipo a mi alrededor, tener una gran familia a mi alrededor me ha ayudado durante todo este camino hasta ahora y lo sigue haciendo", dijo Antonelli.

"Mi padre es una especie de mi roca porque compartimos muchísimas cosas juntos, y siempre me gusta escuchar su punto de vista después de las sesiones, después de una carrera, después de la clasificación, porque así es también como lo hemos estado haciendo desde el karting".

"Y también tener a alguien como él a mi lado en este camino, especialmente en un año como este, es muy importante para tener el apoyo de la familia, especialmente de alguien que me conoce mejor que nadie. Así que, desde luego, sigue desempeñando un papel enorme".