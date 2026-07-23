Mercedes identifica el problema de Russell, pero no habrá solución hasta Monza

George Russell tendrá que esperar al fin de semana de Monza para saber si Mercedes ha identificado realmente la causa de las anomalías que le han perjudicado en Silverstone y Spa. El piloto inglés se ha quejado en varias ocasiones de una falta de rendimiento en las rectas, una sensación que se ha confirmado la comparación telemétrica con el coche de Andrea Kimi Antonelli.

Las primeras comprobaciones realizadas por el equipo descartaron de inmediato una pérdida de potencia de la unidad de potencia o un déficit de velocidad máxima.

El panorama desde el principio fue de todo menos sencillo. En el primer sector de Spa, prácticamente a lo largo de todo el tramo comprendido entre La Source y la frenada de Les Combes, los tiempos de Russell estaban, de hecho, en línea con los de Antonelli, un dato incompatible con un simple problema de potencia.

Solo al término de la sesión de clasificación el equipo logró acotar el campo de posibilidades, identificando en el área del software el posible origen del problema. Sin embargo, la carrera de Russell, que terminó tras unas pocas curvas debido a un toque de Lewis Hamilton, no permitió verificar si la hipótesis era correcta.

Según ha podido saber Motorsport.com, la causa de todos los problemas se localizó en una parte muy profunda del código de gestión de la unidad de potencia, una anomalía que requirió días de análisis antes de poder comprenderse. En la práctica, el software anticipaba el uso de la energía eléctrica, consumiendo una cantidad excesiva en la primera parte de la vuelta.

El resultado era un desequilibrio en la distribución de la energía: lo que se ganaba en un inicio acababa inevitablemente pagándose en los sectores siguientes, cuando el piloto esperaba seguir disponiendo de potencia. Es precisamente lo que se vio con mayor claridad en el último sector de Spa.

Aquí está la unidad de potencia del Mercedes W17 Foto de: AG Photo

En Brixworth ya se ha introducido una corrección en el software, pero habrá que confirmarla en la pista. Hay quien cree que una parte menos relevante del problema también está relacionada con el estilo de conducción de Russell, que bien podría haber contribuido a amplificar los efectos de dicho problema.

Tal y como explicó recientemente Andrea Stella, las actuales unidades de potencia de Mercedes están equipadas con una lógica que memoriza los hábitos del piloto y en consecuencia modifica la gestión energética. Ante una anomalía de software, ese proceso podría haber acentuado aún más los efectos indeseados.

En Mercedes consideran, no obstante, que han identificado la causa principal del problema. La buena noticia es que no será necesario sustituir la unidad de potencia; la menos positiva es que la respuesta no llegará hasta el fin de semana del Gran Premio de Italia. Ni Hungaroring ni Zandvoort cuentan con características lo suficientemente similares a las de Silverstone y Spa como para comprobar y poder comparar el comportamiento del sistema en las condiciones que provocaron el problema.

Para Russell, al menos a corto plazo, hay un aspecto positivo: en Hungría la disponibilidad de potencia en las rectas influye mucho menos en el rendimiento, lo que le permite afrontar el fin de semana sin la duda constante de verse penalizado.

"Cuando tienes esa idea fija, resulta difícil concentrarte exclusivamente en marcar la mejor vuelta", explicó una fuente cercana al equipo, confirmando que el asunto acabó afectando a Russell mucho más allá del simple rendimiento de la unidad de potencia.