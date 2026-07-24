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El ingenioso detalle del alerón de Mercedes que llama la atención en Hungría

Mercedes llega al GP de Hungría sin grandes evoluciones pese a dominar la temporada, aunque sí ha introducido un curioso detalle en el alerón trasero que ha despertado el interés en el paddock.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Detalle técnico del Mercedes W17

Mercedes quiere dar un golpe sobre la mesa en Budapest. El equipo de Toto Wolff, que hasta ahora ha ganado ocho de las diez carreras disputadas esta temporada, no parte como el gran favorito para el Hungaroring.

Sobre el papel, el trazado húngaro parece adaptarse perfectamente a las características del Ferrari SF-26, que sobresale por su chasis y su rendimiento aerodinámico, aunque precisamente los pilotos de la Scuderia insistieron este jueves en que el W17 sigue siendo el monoplaza de referencia.

James Allison y Simone Resta continúan introduciendo actualizaciones de forma constante, aunque en su mayoría se trata de pequeñas adaptaciones del coche a las características de cada circuito. La flecha plateada sigue siendo competitiva sin necesidad de grandes paquetes de evolución.

En el paddock incluso hay quien comenta que Mercedes ha destinado un presupuesto de desarrollo inferior al del resto de equipos punteros.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Clive Mason / Getty Images

Hubo quienes sostenían que en Brackley estaban convencidos de disponer de un coche tan superior al de sus rivales que podrían detener pronto su evolución, confiando en que Andrea Kimi Antonelli y George Russell dominarían con claridad.

Sin embargo, los problemas de fiabilidad relacionados con la batería y los fallos del sistema electrónico de gestión de la energía han permitido a Ferrari lograr dos victorias inesperadas y varios resultados destacados, como el segundo puesto en Spa-Francorchamps. Así, a las puertas del parón veraniego, la Scuderia sigue plenamente en la lucha.

Otros, más maliciosos —aunque sin pruebas que respalden esa teoría—, dejan entrever que Mercedes está introduciendo las mejoras de forma muy gradual porque la investigación de la FIA sobre el cumplimiento del límite presupuestario de la pasada temporada habría dejado cierto poso, pese a que finalmente no hubo sanciones. El asunto del límite presupuestario siempre resulta delicado, pero lo cierto es que el W17 no parece necesitar grandes evoluciones mientras lidera con autoridad tanto el campeonato de pilotos como el de constructores.

¡Las grandes mejoras las trae Aston!:
Mercedes W17: el actuador del alerón trasero con un flap adicional

Mercedes W17: el actuador del alerón trasero con un flap adicional

Foto de: AG Photo

Mercedes quiere volver a brillar en Budapest, como ya hizo en Mónaco con el incontestable dominio de Kimi Antonelli, en un circuito donde, en teoría, Ferrari debía partir como favorita. En el pit lane del Hungaroring se ha podido ver una actualización del alerón trasero específica para un trazado que exige el máximo nivel de carga aerodinámica.

En la versión de máxima carga del alerón trasero, Mercedes ha añadido un flap vertical en la zona central que actúa como una prolongación del segundo elemento móvil. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es un pequeño perfil vertical unido al actuador del sistema de aerodinámica activa. Este pequeño apéndice ofrecería la máxima resistencia al avance cuando el alerón está cerrado, mientras que debería abatirse al activarse el modo Straight Line Mode.

El reglamento solo permite dos elementos móviles en el alerón trasero, aunque es posible que los ingenieros de Mercedes hayan conseguido homologar esta pieza como parte del propio actuador.

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