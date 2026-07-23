Russell, aliviado tras descubrir el problema de su Mercedes: "Ahora podré conducir más natural "
"Me he quitado un peso de encima al descubrir el problema en los datos del GP de Bélgica", afirma George Russell en la previa del GP de Hungría 2026 de F1.
George Russell cree que él y Mercedes han dado con la causa principal de sus recientes dificultades en la Fórmula 1, y que ya no necesita centrarse en adaptar su estilo de conducción para sacar el máximo partido a su monoplaza.
El británico vivió un fin de semana desastroso en Spa-Francorchamps en el último fin de semana, en el que acabó medio segundo por detrás de su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli en la clasificación, antes de abandonar en carrera tras un accidente provocado por Lewis Hamilton en la curva 5.
Antes de retirarse, a Russell se le agoyó la batería en la recta de Kemmel. Aunque no se retransmitió, las comunicaciones por radio revelaron la frustración de Russell por el estado de carga de su coche.
En las carreras anteriores, Russell había intentado ajustar su estilo de conducción con el objetivo de empezar a estar a la altura de Antonelli de forma más constante, pero ahora afirma que los datos de Spa han demostrado que ese no era el problema.
"Bueno, en realidad, había cifras en la pantalla que no estaban calibradas del todo bien", explicó Russell. "Así que no es que el hardware esté mal ni que haya un problema con él. Pero en Spa también hubo dos problemas".
"Creo que el sistema no se activaba de forma óptima a lo largo de la vuelta. Lo vimos también con Oscar Piastri, que tuvo un problema similar. Así que ese era uno de mis problemas. Pero, además de eso, tuvimos otro problema. Todo estaba relacionado con que la calibración no era del todo correcta. No voy a limitarme a hablar de simples cifras en una pantalla, pero ahora sabemos qué cifras podrían no haber sido correctas".
"Podemos rectificarlo, recalibrar los parámetros y sacar todo el potencial del motor", dijo.
George Russell, Mercedes; Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: John Thys / AFP vía Getty Images
Russell afirma que descubrir el problema de calibración fue un alivio, ya que había tenido que pilotar pensando en sus acciones al volante.
De cara a Hungría, Russell cree que ahora podrá conducir de forma más natural y "centrarse en las cosas sencillas", ya que considera que los intentos anteriores de ajustar su estilo de conducción fueron, en última instancia, en vano.
"Sí, es un gran peso que me quito de encima", dijo, "pero también mientras conduzco, para ser sincero, porque durante algunas vueltas en Silverstone y luego durante la mayor parte del viernes y el sábado en Spa, estaba pensando en cómo tenía que conducir para que la unidad de potencia fuera rápida en las rectas, en cómo pisar el acelerador, en el uso de las marchas, en cuándo me adelantaba antes de acelerar".
"Los datos nos indicaban que esa era probablemente la razón, pero resultó que no era así. Así que todo ese esfuerzo a lo largo de tres sesiones, intentando reoptimizar mi forma de pilotar en torno a una nueva técnica, fue en cierto modo en vano".
"Así que ahora estoy deseando que llegue un fin de semana en el que pueda limitarme a intentar centrarme en conducir rápido, centrarme en las cosas sencillas".
"Sé que es así cuando rindo al máximo, pero este no es un deporte sencillo, así que decir que nos centremos sólo en las cosas sencillas es, a veces, más fácil de decir que de hacer", concluyó el piloto británico de Mercedes en la Fórmula 1.
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