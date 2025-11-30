Todos

Declaraciones
Fórmula 1 GP de Qatar

Antonelli explica cómo perdió la posición con Norris en Qatar F1

Un error de Antonelli en las últimas vueltas del GP de Qatar 2025 de la F1 podría ser decisivo en la lucha por el título de la F1 2025 en favor de Norris. ¿Qué pasó?

Benjamin Vinel Stuart Codling
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha explicado el error que le costó el cuarto puesto en el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, en beneficio del candidato al título Lando Norris.

El piloto italiano perseguía a Carlos Sainz en busca de la última posición del podio cuando perdió el control de su Mercedes en la penúltima vuelta de la carrera. Entonces, Norris le arrebató la cuarta plaza, sumando dos puntos más, lo que provocó críticas al novato de Mercedes por parte del asesor de Red Bull, Helmut Marko, y del ingeniero de carrera de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase.

"Con el [neumático] duro estaba empujando bastante, y estaba poco a poco llegando al DRS [detrás de Sainz]", dijo Antonelli. "Pero en [la curva 9] tuve un susto muy fuerte y casi me estampo, así que me salí de pista y perdí la posición con Lando, lo que fue muy molesto".

Al ser peguntado sobre si había un error suyo o relacionado con el coche, dijo: "Tengo que comprobarlo".

Y añadió: "Entré un poco más rápido que en la vuelta anterior, obviamente con aire sucio el coche es más impredecible porque tienes menos carga aerodinámica y los neumáticos se sobrecalientan más, pero entré un poco más rápido y perdí la parte trasera de repente".

"No me lo esperaba, y obviamente a una velocidad tan alta me salí de la pista, y luego en la siguiente curva recogiendo toda la suciedad volví a tener un gran susto y me salí de otra vez, así que tengo que mirar los detalles, pero fue bastante molesto", explicó.

Resumen y resultados de la carrera:

Antonelli añadió que, de lo contrario, habría mantenido "cómodamente" a Norris detrás, aunque cree que probablemente no tenía ninguna posibilidad real de subir al podio.

"Muy difícil", reconoció. "Estábamos ganando bastante terreno a Carlos y éramos bastante más fuertes en el último sector, así que está claro que a falta de dos vueltas habríamos tenido DRS en esa vuelta, y entonces probablemente habríamos tenido una oportunidad en la última vuelta, pero al final eso no sucedió porque me salí de pista y simplemente no tuve la oportunidad", concluyó.

Galería: las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar 2025 de la F1

Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Los pilotos entran en boxes durante el coche de seguridad

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari, Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, accidente en Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, accidente en Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
CIUDAD DE LUSAIL, QATAR - 30 DE NOVIEMBRE: Los pilotos se preparan para la salida en la parrilla durante el Gran Premio de F1 de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail el 30 de noviembre de 2025 en la ciudad de Lusail, Qatar. (Foto de Lars Baron/LAT

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Vista general de la red

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fórmula 1
90

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!

Comparte o guarda este artículo

