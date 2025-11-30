Antonelli explica cómo perdió la posición con Norris en Qatar F1
Un error de Antonelli en las últimas vueltas del GP de Qatar 2025 de la F1 podría ser decisivo en la lucha por el título de la F1 2025 en favor de Norris. ¿Qué pasó?
Andrea Kimi Antonelli ha explicado el error que le costó el cuarto puesto en el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, en beneficio del candidato al título Lando Norris.
El piloto italiano perseguía a Carlos Sainz en busca de la última posición del podio cuando perdió el control de su Mercedes en la penúltima vuelta de la carrera. Entonces, Norris le arrebató la cuarta plaza, sumando dos puntos más, lo que provocó críticas al novato de Mercedes por parte del asesor de Red Bull, Helmut Marko, y del ingeniero de carrera de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase.
"Con el [neumático] duro estaba empujando bastante, y estaba poco a poco llegando al DRS [detrás de Sainz]", dijo Antonelli. "Pero en [la curva 9] tuve un susto muy fuerte y casi me estampo, así que me salí de pista y perdí la posición con Lando, lo que fue muy molesto".
Al ser peguntado sobre si había un error suyo o relacionado con el coche, dijo: "Tengo que comprobarlo".
Y añadió: "Entré un poco más rápido que en la vuelta anterior, obviamente con aire sucio el coche es más impredecible porque tienes menos carga aerodinámica y los neumáticos se sobrecalientan más, pero entré un poco más rápido y perdí la parte trasera de repente".
"No me lo esperaba, y obviamente a una velocidad tan alta me salí de la pista, y luego en la siguiente curva recogiendo toda la suciedad volví a tener un gran susto y me salí de otra vez, así que tengo que mirar los detalles, pero fue bastante molesto", explicó.
Antonelli añadió que, de lo contrario, habría mantenido "cómodamente" a Norris detrás, aunque cree que probablemente no tenía ninguna posibilidad real de subir al podio.
"Muy difícil", reconoció. "Estábamos ganando bastante terreno a Carlos y éramos bastante más fuertes en el último sector, así que está claro que a falta de dos vueltas habríamos tenido DRS en esa vuelta, y entonces probablemente habríamos tenido una oportunidad en la última vuelta, pero al final eso no sucedió porque me salí de pista y simplemente no tuve la oportunidad", concluyó.
Galería: las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar 2025 de la F1
