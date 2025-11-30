Marko estalla contra Antonelli y le acusa de dejar pasar "a propósito" a Norris
Helmut Marko cree que Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, dejó pasar deliberadamente al McLaren de Lando Norris en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
El asesor de Red Bull Racing Helmut Marko piensa que fue "obvio" que Andrea Kimi Antonelli dejó pasar a Lando Norris a propósito en las últimas vueltas del GP de Qatar.
Norris parecía destinado a terminar quinto por detrás de Antonelli después de que una estrategia fallida lo dejara fuera de la lucha por el podio, con los adelantamientos en el circuito de Losail, en Doha, muy complicados sin una ventaja de velocidad significativa.
Pero en la penúltima vuelta Antonelli cometió un error al perder la tracción en las ruedas traseras y salirse de la pista, lo que permitió a Norris arrebatarle la cuarta posición y, con ello, dos puntos cruciales para el campeonato, ya que ahora llega a Abu Dhabi con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen en lugar de 10.
Por radio, el ingeniero de pista de Verstappen, Gianpiero Lambiase, dijo que parecía que Antonelli simplemente había dejado pasar a Norris, y el veterano asesor del equipo, Marko, ha salido a asegurar que era "obvio" que así había sido.
Cuando Motorsport.com le preguntó tras la carrera, Marko dijo: "Fueron dos veces en las que, más o menos, le hizo un gesto para que pasara. Fue tan obvio", dijo el austríaco.
"Antonelli ahora ayuda a nuestro principal competidor; en Austria le chocó [a Verstappen] por detrás".
Marko no explicó por qué estaba tan convencido, ya que, aunque McLaren F1 es un equipo cliente de Mercedes, su jefe de equipo Toto Wolff tampoco ha escondido su deseo de llevar a Verstappen a Mercedes algún día.
Antonelli explicó que perdió el coche al verse sorprendido por el aire sucio del Williams de Carlos Sainz que tenía delante.
"Con el neumático duro estaba empujando bastante y, al final, estaba entrando en DRS", dijo. "Pero en la curva 9 tuve un momento enorme y casi me estrello, así que me salí de la pista y perdí la posición con Lando, lo cual fue muy molesto".
"Estaba bastante cómodo porque él incluso estuvo fuera del DRS durante un par de vueltas, y en aire sucio simplemente no se podía pasar. Así que sentía que podía haberlo mantenido detrás, pero cometí un error".
Las mejores imágenes del domingo en Qatar
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Comparte o guarda este artículo
Antonelli explica cómo perdió la posición con Norris en Qatar F1
Así os contamos la carrera de F1 del GP de Qatar 2025
Así queda el mundial de F1 2025 tras Qatar: ¡lucha a tres en Abu Dhabi!
Verstappen gana a los McLaren en Qatar, ¡el mundial de F1 sigue vivo!
Horarios del GP de Abu Dhabi de F1 2025: ¡se busca campeón!
A qué hora fue la carrera de F1 en el GP de Qatar 2025 y cómo se vio
Mejores comentarios