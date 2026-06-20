Análisis: el problema que Cadillac debe resolver para acercarse a los puntos

Si Sergio Pérez no se hubiera olvidado de cómo aparcar durante la salida y la posterior resalida del GP de Mónaco, Cadillac podría haber estrenado ya su casillero de puntos en Fórmula 1. Es cierto que las circunstancias hicieron que el mexicano dependiera de los problemas ajenos para acabar clasificado en décima posición, pero también habría sido una recompensa merecida para el trabajo realizado por el equipo debutante hasta ahora.

Lo que llega fácil, se va fácil.

Aterrizar en la F1 con una estructura completamente nueva no es una tarea sencilla en el contexto actual, especialmente cuando hay que enfrentarse a equipos con infraestructuras consolidadas y años de experiencia. La última vez que una escudería se incorporó al campeonato partiendo prácticamente desde cero fue cuando Haas F1 debutó en 2016, aunque el conjunto estadounidense se benefició enormemente de las instalaciones de Ferrari y del uso de tantos componentes compartidos como permitía el reglamento. Cadillac no ha contado con esas ventajas.

Aun así, el equipo preparó la temporada todo lo posible. Realizó fines de semana de carrera virtuales desde su base de Silverstone y organizó una prueba con un Ferrari antiguo para que el personal de pista pudiera trabajar conjuntamente antes del debut. Eso evitó que Cadillac tuviera que superar la típica fase de adaptación durante el shakedown de Barcelona y permitió acumular kilómetros con su primer monoplaza de Fórmula 1.

Lo más llamativo fue que Cadillac logró poner su coche en pista en un shakedown en Silverstone incluso antes de que algunos equipos establecidos estrenaran sus monoplazas de 2026. Además, la escudería ha mantenido un flujo constante de mejoras, demostrando que puede seguir el ritmo de desarrollo del resto de la parrilla. Según los documentos presentados ante la FIA, Cadillac ha introducido actualizaciones en todas las carreras disputadas hasta ahora.

Barcelona supuso el paquete más pequeño de los siete presentados hasta la fecha. El equipo mantuvo el pequeño apéndice situado en la zona del actuador del DRS y añadió dos pequeños perfiles inspirados en Mercedes en el borde exterior del alerón trasero. Durante las primeras carreras, el trabajo se centró principalmente en mejoras más profundas en el alerón delantero y el suelo para aumentar la carga aerodinámica del coche.

Comparando la evolución del equipo durante las siete primeras pruebas, Cadillac ha conseguido ganar más de un segundo por vuelta en ritmo de clasificación. En Australia, Pérez se quedó a 3,098 segundos de George Russell en la Q1; en Barcelona, la diferencia respecto al tiempo de Lewis Hamilton en la misma sesión fue de 1,920 segundos. En términos porcentuales, el mexicano pasó de estar al 105,205% del mejor tiempo en Melbourne al 103,838% en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Una mejora cercana al 1,4% en apenas siete carreras, aunque también es cierto que el primer segundo suele ser el más fácil de encontrar.

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ese progreso resulta especialmente notable si se tiene en cuenta que Barcelona suele reflejar fielmente la jerarquía competitiva de la parrilla, al premiar la eficiencia aerodinámica, el equilibrio del tren delantero y la potencia del motor. Allí, ambos Cadillac terminaron por delante de los Aston Martin con más de un segundo de margen.

El gran problema: la degradación

Donde Cadillac sigue sufriendo es en el ritmo de carrera, especialmente por la degradación de los neumáticos. Las altas temperaturas y la exigencia del trazado catalán dejaron al descubierto esa debilidad.

Comparando la carrera de Pérez con la de Carlos Sainz, ambos con estrategias muy similares hasta que el mexicano montó el neumático medio en el último stint, se aprecia claramente cómo el Williams mantiene un ritmo mucho más constante.

"Tenemos mucha degradación. A partir de la vuelta 15 sufrimos una caída de rendimiento muy importante con los neumáticos, y eso no nos ayuda", explicó Pérez. "Pero tenemos una buena idea de cómo solucionarlo. Lo vemos claramente en los datos y creo que solo necesitaremos algo de tiempo para corregirlo".

En el primer stint con neumáticos blandos, Pérez perdió una media de 0,652 segundos por vuelta respecto a Sainz, una diferencia prácticamente idéntica a la que existía entre ambos en clasificación. Además, su parada temprana, tras solo 12 vueltas, evitó que el desgaste se disparara más allá del giro 15.

La situación empeoró con los neumáticos duros. Aunque el mexicano completó un stint más largo que el español, su ritmo cayó significativamente. Mientras gestionaba el desgaste, llegó a perder cerca de un segundo por vuelta respecto al Williams, una diferencia claramente superior a la observada en clasificación.

La degradación ha sido una constante para Cadillac durante toda la temporada y explica por qué la distancia respecto a los equipos de la zona media es mucho mayor en carrera que a una sola vuelta. Mientras no resuelva ese problema, el conjunto estadounidense dependerá de abandonos o circunstancias excepcionales para aspirar a los puntos.

¿Por qué se degradan tanto los neumáticos?

Existen dos causas principales de degradación: la térmica y el desgaste físico.

La degradación térmica aparece cuando los neumáticos se sobrecalientan y sus propiedades químicas se alteran, reduciendo el agarre disponible. Parte del problema puede mitigarse mediante reglajes, pero gran parte depende de características estructurales del coche, como la relación entre chasis, suspensión y neumáticos.

Otra vía de mejora está en el diseño de las llantas y del sistema de refrigeración de los frenos. Los equipos buscan optimizar el flujo de aire alrededor de estas zonas para evitar que el calor acumulado termine elevando la temperatura de los neumáticos. Dado que Cadillac es un proyecto completamente nuevo, es razonable pensar que todavía tiene margen de desarrollo en este apartado, especialmente porque hasta ahora la prioridad ha sido generar más carga aerodinámica.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Precisamente, aumentar la carga ayuda también a reducir el desgaste físico, ya que limita los deslizamientos del coche en las curvas. Cuando un monoplaza desliza demasiado, el neumático no solo se calienta, sino que además se desgasta mecánicamente sobre el asfalto.

Las palabras de Pérez sugieren que Cadillac sabe dónde está el problema y cómo atacarlo, probablemente mediante futuras mejoras aerodinámicas, especialmente en la parte trasera, y una optimización de la refrigeración de frenos y llantas.

Para luchar regularmente por los puntos, Cadillac todavía necesita encontrar aproximadamente otro segundo por vuelta de rendimiento puro y, además, resolver sus problemas de degradación para mantener el ritmo durante los stints largos. A eso se suma la cuestión de la fiabilidad: Valtteri Bottas ha sufrido problemas en las dos últimas carreras y Pérez abandonó en Montreal por una rotura de la suspensión delantera derecha.

Aun así, el inicio de Cadillac en la Fórmula 1 está siendo más que prometedor. Pese a todas las dificultades de arrancar un proyecto desde cero, el equipo ha demostrado que puede progresar rápidamente y que no necesita contar con el diseñador más prestigioso de la categoría para evitar ocupar las últimas posiciones de la parrilla.

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