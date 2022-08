Alpine mantiene que Piastri pilotará para ellos en la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Tras la sorprendente decisión de Fernando Alonso de fichar por Aston Martin para el próximo año, la escudería francesa activó el contrato que cree tener con su piloto reserva Oscar Piastri.

Alpine anunció a Piastri para 2023 este martes por la tarde, al día siguiente de conocer que Fernando Alonso se iría al final de la campaña.

Sin embargo, pocas horas después del anuncio de Alpine, Piastri recurrió a sus redes sociales para dejar claro que no había firmado nada con el equipo y que no correría con ellos en 2023.

"Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha sacado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a pilotar para ellos el año que viene", escribió Piastri.

"Eso es incorrecto y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año".

Sus comentarios llegan después de que Piastri y su manager hayan movido ficha para correr con McLaren el próximo curso.

Se ha sugerido que el joven podría incluso tener un precontrato con McLaren F1, lo que significaría que si si Alpine pierde la batalla legal que se espera que haya, entonces Piastri ficharía por los de Woking.

En el acuerdo a largo plazo con Alpine, la escudería tenía que garantizar a Oscar Piastri un asiento en la F1 para 2023 en una fecha concreta si quería seguir junto al joven.

La clave del asunto ahora será si esa fecha ya expiró y hubo una ventana en la que los derechos de Alpine caducaron.

Pero a pesar del comentario de Piastri y su clara convicción de que no correrá con Alpine en 2023, los galos se mantienen firmes en su contrato.

Eso significa que, si acaba habiendo una disputa entre Piastri y otro equipo, podría tener que entrar a resolverlo a Junta de Reconocimiento de Contratos de la Fórmula 1.

Ese organismo, formado por abogados independientes, leerá los términos de los contratos que tiene Piastri y determinará quién tiene derechos sobre él para el próximo año.

Antes del anuncio de Piastri, el director del equipo, Otmar Szafnauer, dijo que no tenía dudas de que Alpine tenía derecho a sus servicios para 2023.

"Tenemos derecho a alinearle", dijo. "Tenemos prioridad".

