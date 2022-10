Cargar el reproductor de audio

El protagonismo de la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2022 de Fórmula 1 se lo llevó Fernando Alonso, quien efectuó una impresionante remontada desde los últimos lugares después de un fuerte golpe con Lance Stroll para cruzar la línea de meta en la séptima posición. Sin embargo, después de una protesta del equipo Haas, el ovetense perdió los puntos logrados, ya que la FIA consideró que su monoplaza era peligroso para el resto de competidores porque cualquier elemento que se desprendiera podía haber golpeado a un rival.

Dejando a un lado la polémica de la federación internacional sobre si actuó bien o no, la escudería francesa quedó impresionada con la ferocidad del bicampeón español para reponerse ante tal golpe, algo que, si se ve por la televisión, se podría pensar que ese coche solo avanzaría unos pocos metros para acabar retirándose.

El director del conjunto de Enstone, Otmar Szafnauer, habló con los medios de comunicación una vez acabó la prueba, y explicó cómo se llevó a cabo la gran remontada de Fernando Alonso: "Vimos los datos, las cargas aerodinámicas y los componentes, pero también lo comprobamos en la parada en boxes, además de la sensación del piloto, que es quien puede decirte lo que siente".

"No hicimos ni una vuelta con los medios, y era el mejor neumático. Por desgracia, era el compuesto que tenía cuando se estrelló, y tuvimos que deshacernos de él para volver al duro, que no era tan bueno", dijo el jefe. "Así que, si no hubiera ocurrido el accidente, la estrategia habría sido diferente".

"Fernando [Alonso] parecía pensar que la mayor desventaja era el hecho de tener que correr con el neumático duro de nuevo", aseguró el máximo responsable de Alpine. "Hicimos toda la carrera con el duro, y era el que había que usar, era la goma media la que se debía que usar".

"Hicimos creo que cuatro vueltas con el medio, y después pusimos el duro de nuevo, ese fue para mí el mayor problema. El medio, como se vio con Magnussen, hizo 38 giros, así que podríamos haber ido con el medio-duro hasta el final, y tener una carrera mucho mejor, habríamos quedado 30 segundos por encima", explicó Szafnauer.

Cuando se le preguntó sobre si había visto en los datos a tiempo real que proporciona el monoplaza algún daño importante, respondió: "No sé cuántos [fuerzas] Gs vimos, pero era una barra de tracción y tensión [lo que se dañó], y no es de carbono, así que fue perfecto. Si hubiera sido un componente de carbono, no habría sobrevivido".

"¡Quizá demasiado robusto! Tenemos que analizarlo, pero en ese caso, funcionó", dijo entre risas antes de comentar cómo vio el accidente entre el que aún es su piloto y Lance Stroll en la recta trasera del Circuito de las Américas.

"No ocurre a menudo, pero cuando sucede en un caso como este, puede ser catastrófico", dijo. "Me alegro de que ambos pilotos estén bien, que aprendan de ello en el futuro y no lo vuelvan a hacer. Lo dejaremos en manos de la FIA, pero es probable que en el futuro haya una penalización en la parrilla en la próxima carrera [como así acabó sucediendo], eso es lo que creo, no dejes que adivine y luego me equivoque".

"Hablando con Alan [Permane, director técnico de Alpine], parecía que Fernando estaba haciendo el movimiento para adelantar, y entonces Lance [Stroll] miró y giró, así que Fernando hizo el movimiento primero, y luego Lance fue hacia él", sentenció el jefe del equipo galo.

