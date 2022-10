Cargar el reproductor de audio

Un piloto de Fórmula 1 debe prepararse físicamente para cualquier imprevisto en una carrera del Gran Circo, y es que en ciertas ocasiones llegan a perder de tres a cuatro kilos en tan solo dos horas de esfuerzo dentro del monoplaza. En caso de tener algún dolor, el sufrimiento puede ser imposible de aguantar, como le ocurrió a Lando Norris a principios de temporada, donde incluso la FIA le permitió no acudir a hablar con los medios de comunicación por su estado.

Sin embargo, en el pasado Gran Premio de Estados Unidos, los dolores del británico fueron muy particulares, y reveló que tuvo que tomar analgésicos para seguir compitiendo. El irregular asfalto con baches del Circuito de las Américas provocó que los rebotes regresara en algunos de los coches de la parrilla, como en el caso del inglés, quien cosechó una meritoria sexta plaza tras adelantar a Fernando Alonso en los instantes finales.

El de McLaren, tras ver la bandera a cuadros, confesó que estaba perdiendo la concentración en los momentos decisivos de la prueba por el rebote de su coche tras 56 giros.

"No pude concentrarme por completo en las últimas diez vueltas", dijo Norris a RacingNews365.com. "Hay demasiadas irregularidades y baches en este circuito, tuve que aumentar la dosis de los medicamentos para el dolor de cabeza porque sufrí mucho durante el fin de semana con el asfalto así".

"No sé si las condiciones en las que estamos son las mejores o peores que los otros equipos, lo que está claro es que estoy sufriendo con eso", reconoció. "Cuando tomo las pastillas, puede que no haya una gran diferencia, pero, sin duda, [el dolor de cabeza] me dificulta, y puede ser muy fácil cometer errores".

"Por tanto, es muy sencillo bloquear los neumáticos. Algunas partes tienen demasiados baches, así que me gustaría que lo reasfaltaran, pero eso es en una mitad, la otra está un poco mejor, no es lo que necesitamos con estos coches nuevos", sentenció el británico de la escudería de Woking.

